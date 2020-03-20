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 З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з Польщею у Львівській області співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками санітарно-карантинного підрозділу зустрічають евакуаційні поїзди, якими на батьківщину повернулося вже понад 1,150 тис. українців.

"Відповідно до рішення Уряду України, пункти пропуску наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення. Однак державні органи організовують спецрейси, яким із-за кордону повертаються українці, а до своїх країн іноземці. Такі рейси уже активно здійснюються літаками, а відсьогодні і поїздами", - повідомляє в п'ятницю пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску "Мостиська-залізнична станція" після 4-ї ранку. Ним прибуло більше 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. До вагонів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров’я, усім роздали пам’ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

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"Після 7-ї ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців та теж один іноземець. Їх оформлення відбулося за таким самим механізмом. Варто наголосити, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило", - йдеться в повідомленні.

З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 01
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 02
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 03
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 04
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182949
 
 
 Топ коментарі
 
не смешите с температурой,нурофен или парацетамол и температура 36,6
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У цепанувшего вирус вчера вчера и завтра температура будет в норме. По большому счету всех надо на карантин. Но у зебильной власти нет ни воли, ни ресурсов для подобных акций. Людей на карантине надо обеспечить всем необходимым и за счет государства.
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нет - это следствие. настоящий ужас был год назад и выглядел большой победой в глазах пресловутых 73%.
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Не понял, 1,150 тыс. украинцев это 1 миллион 150 тысяч. Вы не напутали?
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кома після цифри один означає десяткові дроби. Раніше так учили в математиці. А тепер програмісти, яким закон не писаний, комами відділяють масив цифр (для чого?). А десяткові дроби - крапкою
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Они думают что кто-то из тут будет лечить. В лучшем случае покажут результаты теста перед леталом.
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В тому то і річ!!! Точнісінько як у нас із пресою! В компі одна картинка, а в реальності-зовсім інша! Де ці всі люди?! Я розумію туристи там але із Європи?! Як я чую-всі сидять як миші, тільки переживають чи старчить грошей.
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Як я чую-всі сидять як миші, тільки переживають чи старчить грошей.
Основная проблема: прибл у четверти-трети населения денег и продуктов хватит на месяц-полтора. Что дальше? В Китае, Корее эпидемия, несмотря на решительные меры и много денег длится третий месяц.
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Казав же НБУ, сьогодні підвезуть валюту готівкою З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3945
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Казав же НБУ, сьогодні підвезуть валюту готівкою З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3367
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Із неофіційних джерел ніхто не зірвався. Звідки Цензор бере цю інфу і чому?
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Нахера этих больных сюда пускать?, что-бы больше еще стало, какие они дауны
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Ну так ты ведь не дал им польское гражданство. Вот и приезжают.
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Я что президент Польши давать им гражданство?
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из польши прибывает свежий короновирус в Украину. а квартальные дятлы продолжают рассказывать нам, что с закрытием метро они остановили эпидемию.
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Дай им другое гражданство , в чём проблема ??!! Они и не приедут никогда.
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Вы, плять, или крестик снимите или трусы наденьте. Хватит уже врать! Скажите прямо: Тест систем нет и в ближайшее время не будет. Почему вы всех украинцев идиотами считаете? Какое измерение температуры?! Вы бы еще попросили их на библии поклясться что не болен и все, нет проблемы.
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Тупорылая бубочка устроила цирк с Санжарами, а теперь свозит со всей Европы заробитчан и просто проверяет на температуру.
Редчайшие придурки.
Вместо того чтобы закрыть границу и всех въезжающих посадить на карантин, они устроили внутри страны коллапс, и завозят зараженных заробитчан.
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