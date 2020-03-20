EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  6484  99
Матеріали за темою:
Все про:Медведчук (569) Путін (16454) Росія (26731) Яценюк (2274)

 Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк. ВIДЕО

Путіну потрібна тільки слабка Україна. Він буде слабшати, значить, йому потрібна Україна, яка буде значно слабшою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр міністр України Арсеній Яценюк.

"Путін завжди вирішує свої внутрішні проблеми за рахунок зовнішнього чинника. Йому треба буде мобілізовувати свій електорат і казати про те, чому погано в Росії. Знаючи, як Путін завжди діяв, я не виключаю, що він піде за калькою 2014 року".

За словами Яценюка, Путін чинитиме так, як діяв завжди радянський режим.

"Не виключаю того, що він вчинить так, як діяв завжди радянський режим. Як тільки проблеми були в Радянському Союзі, то ворогом призначав завжди Захід. Україна призначена Путіним ворогом", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Тому, наголосив він, Путін затягуватиме Україну "в нові Мінські процеси, нове розведення сил, в якісь тристоронні, чи двадцятисторонні групи": "Він знову буде затягувати в різного роду пастки для того, щоби змобілізувати російську частину проти України, щоби знову показати ворога і щоб підривати Україну зсередини".

Читайте: Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови"

"Путіну потрібна тільки слабка Україна. Він буде слабнути, значить, йому ще слабша Україна потрібна. І це повинен зрозуміти президент. Вони ніколи не будуть друзями. Путін – це його ворог. Тому що Путін – це ворог української держави. У Путіна є друг, його прізвище Медведчук, а не Зеленський", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що зараз на тимчасово окупованих територіях створений фактично російський анклав: "Як можна сьогодні вести дискусію про об'єднання з російським анклавом? Так, там українці. Тільки керують там українцями призначенці Путіна. І завдання сьогодні Путіна – це не Донецьк і Луганськ віддати Україні, а Україну приєднати до Донецької і Луганської областей під його керівництвом".

"У сучасних умовах сьогоднішня влада: президент, уряд і всі, хто цим займаються, - повинні сісти, заспокоїтися і самі собі сказати. Чи пробували вони досягнути миру з Путіним? Пробували. Чи пробували вони досягти якогось паритету хоча би в обміні полоненими? Тільки ми забирали своїх полонених, а вони забирали своїх злочинців. Тому їх не можна порівнювати. Тепер треба реалістично подивитися на ситуацію. З цього нічого в сучасних умовах не буде", - наголосив він.

"Якщо далі продовжувати з Росією розмови в тому форматі, в якому вони їх ведуть, це завершиться реалізацією російського плану по відношенню до України. А план Росії наступний – подальший розпад української держави. Прийшов час зупинитися", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Також читайте: Якщо влада повторить досвід "диктаторських законів" 16 січня, то буде й економічна, і фінансова, і політична криза, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182938
 
   
 Топ коментарі
 
Так случилось, что в судьбоносные для Украины дни во главе страны оказалась банда комиков, невежд, патологических врунов, кремлёвских агентов и разного другого сброда. Год назад "мудрый нарід" решил, что "хуже не будет, хоть посмеемся" и сейчас громко хохочет в переполненных маршрутках, скалится в километровых очередях, радостно заливается в ожидании увольнений. Веселуха ведь - как правильно подметил один вовремя сбежавший из коридоров власти персонаж. А дальше жить будет ещё лучше и веселей, как в своё время заметил ещё один известный исторический персонаж, правда усатый и ушедший в лучший мир в начале 50-х. И "мудрый нарід" с лихим присвистом и гиканьем продолжает копать себе яму с неподдельным и весёлым энтузиазмом.
А страна между тем летит в пропасть в режиме свободного падения и судя по всему её уже не остановить.
Когда месяц назад наш старый, но юный премьер-министр с ужасом обнаружил дефицит бюджета в размере 20% и падение ВВП на 0,5% после почти пятилетнего роста, то как оказалось, это была белая, я бы сказала даже кристально белая полоса нашей жизни. По крайней мере, хотя бы пара-тройка министров из того правительства были, даже можно сказать, профессионалами по сравнению с вновь назначенными. Новое правительство это прямое правительство олигархов, разделивших страну между собой, и московских прихвостней, принимающих решения по указанию из Кремля. Но даже у них возникло понимание ужаса, в котором мы оказались, когда они пришли в свои кабинеты. Стало очевидным, что без помощи со стороны МВФ дефолт неотвратим. Дефолт - это обнищание украинцев до корней травы, до голода на улице, до открытой преступности, до уличных банд и вооружённых мародеров.
Зеленский упорно ведёт страну к дефолту, ибо так ему повелел его хозяин Коломойский. Спасение от дефолта - это закон о невозможности возврата ограбленного Приватбанка обратно в руки его грабителя и бывшего владельца Коломойского. Закон давно готов и согласован с МВФ, однако он не принимается и даже не выносится в зал. Беня не велит. В новом правительстве он хозяин, он сейчас решает кому жить, а кому умереть в этой стране и во втором случае это будет точно не он.Судя по всему, несчастье, сидящее в президентском кабинете, уже приняло решение. Дефолт так дефолт.
Для устрашения и разгона протестов готовится целый ряд мер. Вместо того, чтобы собрать внеочередную сессию Верховной Рады и принять спасительные для страны законы, под видом борьбы с эпидемией готовится закон "О чрезвычайном положении" и ряд других актов, передающих власть в государстве от парламента и правительства формально президенту, а реально Коломойскому, слугам Кремля, группе олигархов и силовым структурам во главе с Аваковым. Назначена ручная и беспринципная генеральная прокурорша, перед которой поставлена одна задача - уничтожить Майдан, посадить патриотов, арестовать Порошенко.
На все это накладывается страшная эпидемия короновируса, демонстрирующая полную бездарность власти и системы здравоохранения во главе с престарелым совковым министром, не готовым не то, что к борьбе с этой ужасной напастью, а даже к осознанию масштабов надвигающегося бедствия. Дурацкие решения только усугубляют ситуацию, пропасть недоверия между людьми и властью расширяется и нет надежды её уменьшить.
Москва предсказуемо воспользовалась этим смутным временем и через своего человека на Банковой Ермака предъявила ультиматум - мы должны в самое короткое время пойти на прямые переговоры с донбасскими марионетками и принять законы, ведущие к федерализации и распаду страны. У власти нет ни воли, ни желания что-либо этому противопоставить. Они готовы идти на поводу Москвы, подписать роковые документы и подавить протесты силой.
Ничтожный Зеленский все ещё болтает из кабинета разную чушь, бесконечно врет и изворачивается, пытаясь дешевыми актерскими ужимками подменить суть дела. Он не может, не хочет, не умеет, не понимает и всего боится. Он дал государственный руль промосковскому Ермаку и трусливо прячется за кулисами. Он уже мало на что влияет.
Ситуация возможно даже хуже, чем шесть лет назад, весной 2014 года. Надежд на спасение очень, очень мало. Единственное, что может исправить ситуацию - это объединение в парламенте всех здоровых сил из всех или почти всех фракций. Создание на этой основе правительноства национального единства и доверия, которое бы незамедлительно приняло чрезвычайные меры по исправлению ситуации. Возможно, ли это сейчас, когда в зале в этом зеленом болоте сидят свадебные фотографы, тамады и домработницы, неучи и невежи, слуги олигархов и грязь Москвы? Не знаю. Но знаю, что этот путь единственный. Иначе экономический крах, вымирание населения, оккупация. На сто лет. А может и навсегда.
 показати весь коментар
 
Это будет распад зеленых коллаборантов и предателей, который им устроит украинский народ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Отдайте Зелю Голобородьке.
Тот из его мозгов зе-кубики сделает, потом самолично придушит,
ну и контрольно влупит по нему из двух "узиков".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це зрозуміло і без тебе, Кулявлоба. Тобі треба зробити ауди, спочатку, а потім слухати
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це зрозуміло і без тебе, Кулявлоба. Тобі треба зробити АУДИТ, спочатку, а потім слухати
 показати весь коментар
 
 
Чому кріль із мародером досі не на довічному із конфіскацією?
 показати весь коментар
 
Всё дело в том, что политики стали фриками, а фрики - политиками.
 показати весь коментар
 
 
цікаво, кажучи "влада продовжить", до кого він зараховує однопартійця Авакова? Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5173
 показати весь коментар
 
там не анклав, там клоака. мог бы и не путать.
 показати весь коментар
 
 
Это будет распад зеленых коллаборантов и предателей, который им устроит украинский народ.
 показати весь коментар
 
 
украинский народ уже настрадался время 73% что то менять
 показати весь коментар
 
Так случилось, что в судьбоносные для Украины дни во главе страны оказалась банда комиков, невежд, патологических врунов, кремлёвских агентов и разного другого сброда. Год назад "мудрый нарід" решил, что "хуже не будет, хоть посмеемся" и сейчас громко хохочет в переполненных маршрутках, скалится в километровых очередях, радостно заливается в ожидании увольнений. Веселуха ведь - как правильно подметил один вовремя сбежавший из коридоров власти персонаж. А дальше жить будет ещё лучше и веселей, как в своё время заметил ещё один известный исторический персонаж, правда усатый и ушедший в лучший мир в начале 50-х. И "мудрый нарід" с лихим присвистом и гиканьем продолжает копать себе яму с неподдельным и весёлым энтузиазмом.
А страна между тем летит в пропасть в режиме свободного падения и судя по всему её уже не остановить.
Когда месяц назад наш старый, но юный премьер-министр с ужасом обнаружил дефицит бюджета в размере 20% и падение ВВП на 0,5% после почти пятилетнего роста, то как оказалось, это была белая, я бы сказала даже кристально белая полоса нашей жизни. По крайней мере, хотя бы пара-тройка министров из того правительства были, даже можно сказать, профессионалами по сравнению с вновь назначенными. Новое правительство это прямое правительство олигархов, разделивших страну между собой, и московских прихвостней, принимающих решения по указанию из Кремля. Но даже у них возникло понимание ужаса, в котором мы оказались, когда они пришли в свои кабинеты. Стало очевидным, что без помощи со стороны МВФ дефолт неотвратим. Дефолт - это обнищание украинцев до корней травы, до голода на улице, до открытой преступности, до уличных банд и вооружённых мародеров.
Зеленский упорно ведёт страну к дефолту, ибо так ему повелел его хозяин Коломойский. Спасение от дефолта - это закон о невозможности возврата ограбленного Приватбанка обратно в руки его грабителя и бывшего владельца Коломойского. Закон давно готов и согласован с МВФ, однако он не принимается и даже не выносится в зал. Беня не велит. В новом правительстве он хозяин, он сейчас решает кому жить, а кому умереть в этой стране и во втором случае это будет точно не он.Судя по всему, несчастье, сидящее в президентском кабинете, уже приняло решение. Дефолт так дефолт.
Для устрашения и разгона протестов готовится целый ряд мер. Вместо того, чтобы собрать внеочередную сессию Верховной Рады и принять спасительные для страны законы, под видом борьбы с эпидемией готовится закон "О чрезвычайном положении" и ряд других актов, передающих власть в государстве от парламента и правительства формально президенту, а реально Коломойскому, слугам Кремля, группе олигархов и силовым структурам во главе с Аваковым. Назначена ручная и беспринципная генеральная прокурорша, перед которой поставлена одна задача - уничтожить Майдан, посадить патриотов, арестовать Порошенко.
На все это накладывается страшная эпидемия короновируса, демонстрирующая полную бездарность власти и системы здравоохранения во главе с престарелым совковым министром, не готовым не то, что к борьбе с этой ужасной напастью, а даже к осознанию масштабов надвигающегося бедствия. Дурацкие решения только усугубляют ситуацию, пропасть недоверия между людьми и властью расширяется и нет надежды её уменьшить.
Москва предсказуемо воспользовалась этим смутным временем и через своего человека на Банковой Ермака предъявила ультиматум - мы должны в самое короткое время пойти на прямые переговоры с донбасскими марионетками и принять законы, ведущие к федерализации и распаду страны. У власти нет ни воли, ни желания что-либо этому противопоставить. Они готовы идти на поводу Москвы, подписать роковые документы и подавить протесты силой.
Ничтожный Зеленский все ещё болтает из кабинета разную чушь, бесконечно врет и изворачивается, пытаясь дешевыми актерскими ужимками подменить суть дела. Он не может, не хочет, не умеет, не понимает и всего боится. Он дал государственный руль промосковскому Ермаку и трусливо прячется за кулисами. Он уже мало на что влияет.
Ситуация возможно даже хуже, чем шесть лет назад, весной 2014 года. Надежд на спасение очень, очень мало. Единственное, что может исправить ситуацию - это объединение в парламенте всех здоровых сил из всех или почти всех фракций. Создание на этой основе правительноства национального единства и доверия, которое бы незамедлительно приняло чрезвычайные меры по исправлению ситуации. Возможно, ли это сейчас, когда в зале в этом зеленом болоте сидят свадебные фотографы, тамады и домработницы, неучи и невежи, слуги олигархов и грязь Москвы? Не знаю. Но знаю, что этот путь единственный. Иначе экономический крах, вымирание населения, оккупация. На сто лет. А может и навсегда.
 показати весь коментар
 
 
"Решение" - чепуха. Какое ещё "правительство национального единства" ?
Заигрались в демократию, блин.
Только генерал Пиночетенко может спасти ситуацию. Но такого генерала пока нет.
 показати весь коментар
 
 
Маргионалы правят страной и на Украину им насрать, их лозунг какая разница.
 показати весь коментар
 
 
Всё верно но есть один нюанс указанны архивариусом ниже.. -Мы уже доигрались в толерантность так, что на исправление ситуации законными методами и мирно - ПРОСТО...НЕТ...ВРЕМЕНИ.. Тупо временной фактор получился самым главным. Именно в таких ситуациях и происходят военные перевороты. Не по закону юридическому..А по закону выживания и справедливости. Именно поэтому в нормальной стране зелупень не то что не стал бы презом..он балотироваться не смог бы. А коломойман ещё на первых воровсвах сел бы с конфискацией ВСЕГО. Как и ахметов..А когда мы слишком - "ТА ЛАДНО".. то получается по концовке - "Пиночетенко" Или Вы реально думаете что стране позволят развалиться или сдаться или управляться президентом - дебилом и трусом - больше полумиллиона реально достойных граждан, прошедших войну и с оружием и не только лёгким как Вы понимаете , котроым наплевать на собственную безопасность и которые в состоянии готовности умереть уже 6 лет без перерыва? Вопрос только в том - когда рванёт пружина?. И таких "Пиночетенко" мигом найдётся не один и не два а до 15 -ти минимум,которые и объединятся в "команду дезинфекции страны от *********" .Только вот после..Опять придётся начинать восстановление с нуля. Но что сделаешь если у быдло-населения "а ля кацапиус" и "а ля хомо советикус" с умом проблемы..?
 показати весь коментар
 
 
Предложение утопическое ,не вписывается ни в рамках существующего
законодательства , ни в возможностях нашего общества в условиях эпидемии.
Здоровые ,проукраинские силы,к сожалению ,на горизонте не просматриваются.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ядерный электорат Зеленского - это аполитичный обыватель без явно выраженных моральных и политических ориентиров. Таких в нашей стране большинство, их роман с Зеленским пока продолжается.

Правильный вопрос в этой ситуации: почему несмотря на все факапы, на явную беспомощность ЗЕ эта влюбленность не проходит? Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/think/pochemu-u-zelenskogo-vse-horosho-s-reytingom-663227.html
 показати весь коментар
 
 
У ядрьоного електорату зеленського не було більшості і на президентських виборах. Він виграв завдяки "протестним", які ну зовсім не ватні. Та й на вибори прийшло далеко не 100% населення України. Тому, не перебільшуйте
 показати весь коментар
 
 
Согласен. Люди были недовольны правительством Гройсмана и Порошенко прежде всего медленными изменениями в экономике страны. Я тоже был недовольный и считал большой ошибкой избрание премьер-министром Гройсмана вместо Яценюка. Но я понимал,что более компетентного президента готового к этой должности,чем Порошенко, среди кандидатов просто не было. Зачем было за дурнев голосовать,чтобы они вообще все развалили?.
 показати весь коментар
 
 
Я також думав багато... і також був незадоволений повльними темпами реформ...
Але, після того, як я близько зійшовся з заробітчанами в Польщі, поговорив з ними - вони, самі того не бажаючи (вони також хотіли... і хочуть! жити в Україні, як поляки в Польщі) дали мені можливість зрозуміти: справжні реформи - це така штука, яка в демократичному суспільстві, в демократичній державі апріорі не можуть робитися швидко. Для їх здійснення якнайшвидше знадобиться 25 років - свідоме життя цілого покоління...
Да, можна деспотичними засобами, встановивши диктатуру - запроваджувати реформи. Але проблема в тому, авторитарна країна ніколи не зробить тих потрібних людству реформ! Ніколи! Прикладів - вдосталь! До речі - один з таких прикладів ми маємо можливість спостерігати наочно, на власній шкурі. Нині ми, Україна, з-за монобільшості - є авторитарною державою! Реформи - йдуть "в турборежимі"... І що - багато здобули з цих реформ?
Ні....
 показати весь коментар
 
 
Я теж не зрозуміла заміни Яценюка Гройсманом. Та мені ніколи в голову б не прийшло вибрати чувака, який знущається, принижує українців, а значить і мене, та мою Батьківщину. І базікає, як справжній понаєхавший жлобок, з мААсковскім акцентом. Та ще й під час війни
 показати весь коментар
 
 
Яценюка замінили тому що він через пропаганду Г+Г став для українців (а, точніше - для 73/43%зебілів) токсичним. На нього гівна беня вилив... - так за те вилив, що відсунув його від кормушки Укрнафти та інших рейдерськи захоплених підприємств.
Порошенко погодився на заміну Яценюка, тому що на той час думки зомбованого суспільства вже не можна було не враховувати. Пригадуєте, як "порохобот" нардеп Барна виносив Яценюка з з трибуни? Так от, Порошенко порахував, що впалий рейтинг Яценюка не лише буде шкодити особисто йому, діючому Президенту, а й всім реформам. Ну, тут Порошенко прорахувався, зробив помилку...

Бо потім, принаймі, такий же фокус з результативним обріхуванням беня повторив і з Порошенком...
 показати весь коментар
 
 
Я категорично проти бені, але з приводу оббріхування порошенка ви лукавите. Те що ваш порошенко патологічно жадібний. не бачить хіба що сліпий, глухий або підгодований порохобот. А зеленського обрали з відчаю (я не виправдовую цих людей), я констатую факт.
 показати весь коментар
 
#КНПУ_меми
В селі родилась Еріка,
В селі вона жила,
Дивилась хрєнь по тєліку,
Зеленою була.
Казала там по тєліку
Їй Моніка, як друг,
Що доларами Еріка
Отримає п'ять штук.
І Еріка із доміка
На вибори пішла
Та й голос свій за Моніку
Бездумно віддала.
А Моніка із тєліка
Підступною була.
Вона убила Еріку,
І гроші забрала.
Дурні наївні Еріки,
Дивіться в суть речей,
Підступні ваші тєліки
Обманюють людей.
Драбини без істєріки
У хату принесіть
І на горище тєліки
Швиденько затягніть.
Вмикати замість тєліка,
Вже мозок час прийшов.
А Моніка на вєліку
Хай їде у Ростов!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сеня опять хочет строить стену из говна и палок - поиздержался, бедолага
 показати весь коментар
 
 
входиш в той % тупоголових, які вірять, що Сєня вкрав гроші на "стіні"?
 показати весь коментар
 
 
Считаешь что лучше входить в те 8% необучаемых, которые верят в миллионы, потраченные на канаву и три ряда ржавой колючки?
 показати весь коментар
 
 
про порушені кримінальні справи проти підрядників і виконавців нічого не чув?
 показати весь коментар
 
 
Разумеется, виноваты ворюги прорабы. Наверное зрада имела место. А откуда у Сени Бакая взялись деньжата на недвижимость в США? В синагоге напташил? Отвечать должно все шобло, разворовывавшее бюджет. С самого верха.
 показати весь коментар
 
не сперечаюся.... а де факти і кримінальні справи від Зєлінського проти злодіїв і проти Каломийського в тому числі?
 показати весь коментар
 
 
Або, краще - фізичне знищення,тієї, влади Если власть продолжит разговоры с РФ в нынешнем формате - это будет распад Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1597 Годі потакати паскудам
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эксперт по всем вопросам все чаще маячит, в примьеры метит
 показати весь коментар
 
 
По сравнению тем что сейчас в премьерах он действительно эксперт
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
менше вкусиш - більше ликнеш. На те й розрахунок турбостратегів.
 показати весь коментар
 
Подивіться - зараз на Еспресо повтор починається!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нарисовалсо.... такие как-ты во власти - это распад Украины....
 показати весь коментар
 
 
А такие как сцивоха, зесцыкун, бужанский с брагрями - это возрождение Украины?? Мозги совсем боярой пропитал?
 показати весь коментар
 
 
Ти давно в моєму кндуїті в числі упоротих 73/43%зебілів з головними ознаками: дебілізм та нагло-цинічна брехня. Час від часу нагадуєш про себе.
 показати весь коментар
 
 
вас всіх би - 73/43%-них - тай би на парашу. Там галасуйте за свого *****.
 показати весь коментар
 
Уже была в 1918г Криворожая республика, московская Орда дробит Украину ,а потом захватывает,такое было уже в истории.
 показати весь коментар
 
 
никакого распада никуда не будет.
будет вот такая тягомотина до второго пришествия.
 показати весь коментар
 
 
Вы избрали это чудо природы Зеленского, под лозунгом какая разница. Развели Вас как *********, вот и жрите и не подавитесь
 показати весь коментар
 
 
неееет. это ты всё само себе о себе написало.
это вы пытались избрать чудо природы потужного пирожника, под лозунгом какая разница. Развели Вас как *********, вот и жрите и не подавитесь
 показати весь коментар
 
стоп!
Це нова тактика провокаторів - і yuri sheyko, і Михаил Торо (глянь нашу перепалку нижче!) Вони вже нас звинувачують в зебілізмі!
Ну, нє, виправляю їх в розділ касапських провокаторів в своєму кондуїті...
 показати весь коментар
 
 
Повна версія розмови двох розумних і порядних євреїв: https://espreso.tv/video/274845
 показати весь коментар
 
 
Украинцы вам же долбят в голову уже не один раз ,не будьте такими ленивыми и ленитесь управлять своим государством,чужаки приходят и уходят ,.а вам тут жить веками Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3804
 показати весь коментар
 
Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
 показати весь коментар
 
 
"При стоимости нефти 10$ за баррель, каждый россиянин в ботинках, будет автоматически считаться средним классом. А если он при этом будет и в носках, то зажиточным"
 показати весь коментар
 
 
А в ГАЛОШАХ будет считаться олигархом. Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4692
 показати весь коментар
 
 
соскучился я шо то за тобой Сеня и Пастором - вы кризисные менеджеры - сегодня кризис и вы нужны - идите он власть уже берите.
походу дальше мешкать уже нельзя - зеленые кацапы в доме....
зеленая рыготня тут же к обнулеваному в кацапню метнется - памаги!
ну а шо делать? - фашисты так фашисты...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Помня какой идиот Зе не надо забывать какой жулик Яценюк, и что пиная сейчас первого, последний просто стремиться заработать себе политические балы! Но нельзя забывать как Яценюк называл Азарова своим наставником и в десна его целовал
 показати весь коментар
 
 
один подтвержденный факт яценюковского жульничетсва?
 показати весь коментар
 
 
відсутність думалки у його опонентів, підійде?
 показати весь коментар
 
Расскажы нам, Степашка, про украденный Яценюком МИЛЛИАРД! Только головой бейся о что-то пустое, чтоб громче гул!
 показати весь коментар
 
 
деда вроде и не откровенный кацап, но приглушеный навсегда....

именно такие за зе бекнули....
 показати весь коментар
 
слова свои подтвердишь если, може и я тебе поверю...
 показати весь коментар
 
походу вы не имеете фактов.... а тока на попиндеть тут выступили...

случается с кацапней, но вы не пропадайте,
бо вдрух заместо вас на лахте, какой кацап поумнее обозначится?
лучше уже вы - дурко знакомое, оставайтесь с нами///
 показати весь коментар
 
 
Вопрос в том, на ЧТО готов пойти Зеленский ради "прекращения войны". Если он уверен, что только ЭТО даст ему рейтинг, то.....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Что Кулявлоб с Порошенко, что нынешние случайные Особи, да ещё слуги соросята от Внешнего управления и Украину раздерибанить...ВСЁ Вред и ублюдки паразитирующие на стране и людях!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яйценюк обратно лезет в политику!Видно деньги,что украл у украинского народа,начали заканчиваться!
 показати весь коментар
 
 
Давай, Миркурий-Хрюша, дуэтом со Степашкой, расскажы нам,, про украденный Яценюком МИЛЛИАРД! Только головой бейтесь о что-то пустое, чтоб громче гул!
Бом, бом, по ком звонят колокола?
 показати весь коментар
 
 
шутка, повторенная дважды, становится глупостью. А головой биться это твоя прерогатива, Максимка....и кино пересмотри где Яценюк с Азаровым целуется и его своим наставником величает
 показати весь коментар
 
В кино, Степашка, можно и не такое увидеть! И Брежнева с Хонекером, и Степашку с Хрюшей!
Ты давай про украденный Сеней миллиард дуэтец затягивай!
 показати весь коментар
 
безбожно "народофронтовцы" спамят комменты. Они и с Сивохо будут целоваться как Яценюк с Азаровым, все ради доступа к корыту!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так такие , как ты Кроль и не смогли сцементировать и обезопасить Украину . А теперь большие предпосылки разделения Украины на 3 анклава .Одесса . Херсон , Николаев , Харьков .Запорожье -это в мановение ока отлетит под Парашу .там во власти всегда вата и портреты ***** лежат под столами . Но вас были все рычаги и возможности .
 показати весь коментар
 
 
зебіл, а ти зі своїм клованом - "сцементировал и обезопасил"?
Хіба що - в своїй брехні; і те - на шляху капітуляції
 показати весь коментар
 
Привет ЗЕБИЛ ! Вы это сделали вместе , да Зебил ? Поцелуй своего Клована .да и Кроля не забудь .
 показати весь коментар
 
 
не тужся, провокатор зебільний, якщо навіть сереш тут - то будь простіше, ти вже ніколи не зашифруєшся.
 показати весь коментар
 
Зебиле , не напрягайся , целуй портрет Лолиты и не отвлекайся .
 показати весь коментар
 
Страна не развалится, а на гиляку посадить могут. Такое уже бывало.
 показати весь коментар
 
Все правильно!
Одна мелочь: цели х.уйла номер 1 и х.уйла номер 2 - совпадают!!!
И оно каждый день лезет из шкуры, чтобы ускорить процесс!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
І НЕ ЧЕКАЙТЕ 88 ДНІВ! ПІДПИСУЙТЕ ВЖЕ!
ЧЕРЕЗ 88 ДНІВ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поросятки и есть запускной механизм распада , а Зеленские его воплотители .
 показати весь коментар
 
 
"распад Украины" боюсь что при этом раскладе начнется расчленение Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Росію треба виганяти з Криму і Донбасу, а не домовилися... Бий кацабських окупантів.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Стена твоя развалилась, даже не успев построиться...
кролик, мляя..
 показати весь коментар
 
 
Один распадальщик вже в Ростове чалится под надзором гебни.
 показати весь коментар
 
Не зовите этот утиль на ТВ . пусть себе сидит и греет сраку в Майами .
 показати весь коментар
 
 
Гнида членоголовая вместе с барыгой уничтожил СЭС, а теперь лазит по эфирам и "советы раздает"? Ты, тварь, должен ответить за деятельность по уничтожению государства! Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4980
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору