 Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр міністр України Арсеній Яценюк.
"Путін завжди вирішує свої внутрішні проблеми за рахунок зовнішнього чинника. Йому треба буде мобілізовувати свій електорат і казати про те, чому погано в Росії. Знаючи, як Путін завжди діяв, я не виключаю, що він піде за калькою 2014 року".
За словами Яценюка, Путін чинитиме так, як діяв завжди радянський режим.
"Не виключаю того, що він вчинить так, як діяв завжди радянський режим. Як тільки проблеми були в Радянському Союзі, то ворогом призначав завжди Захід. Україна призначена Путіним ворогом", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Тому, наголосив він, Путін затягуватиме Україну "в нові Мінські процеси, нове розведення сил, в якісь тристоронні, чи двадцятисторонні групи": "Він знову буде затягувати в різного роду пастки для того, щоби змобілізувати російську частину проти України, щоби знову показати ворога і щоб підривати Україну зсередини".
"Путіну потрібна тільки слабка Україна. Він буде слабнути, значить, йому ще слабша Україна потрібна. І це повинен зрозуміти президент. Вони ніколи не будуть друзями. Путін – це його ворог. Тому що Путін – це ворог української держави. У Путіна є друг, його прізвище Медведчук, а не Зеленський", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він наголосив, що зараз на тимчасово окупованих територіях створений фактично російський анклав: "Як можна сьогодні вести дискусію про об'єднання з російським анклавом? Так, там українці. Тільки керують там українцями призначенці Путіна. І завдання сьогодні Путіна – це не Донецьк і Луганськ віддати Україні, а Україну приєднати до Донецької і Луганської областей під його керівництвом".
"У сучасних умовах сьогоднішня влада: президент, уряд і всі, хто цим займаються, - повинні сісти, заспокоїтися і самі собі сказати. Чи пробували вони досягнути миру з Путіним? Пробували. Чи пробували вони досягти якогось паритету хоча би в обміні полоненими? Тільки ми забирали своїх полонених, а вони забирали своїх злочинців. Тому їх не можна порівнювати. Тепер треба реалістично подивитися на ситуацію. З цього нічого в сучасних умовах не буде", - наголосив він.
"Якщо далі продовжувати з Росією розмови в тому форматі, в якому вони їх ведуть, це завершиться реалізацією російського плану по відношенню до України. А план Росії наступний – подальший розпад української держави. Прийшов час зупинитися", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Тот из его мозгов зе-кубики сделает, потом самолично придушит,
ну и контрольно влупит по нему из двух "узиков".
А страна между тем летит в пропасть в режиме свободного падения и судя по всему её уже не остановить.
Когда месяц назад наш старый, но юный премьер-министр с ужасом обнаружил дефицит бюджета в размере 20% и падение ВВП на 0,5% после почти пятилетнего роста, то как оказалось, это была белая, я бы сказала даже кристально белая полоса нашей жизни. По крайней мере, хотя бы пара-тройка министров из того правительства были, даже можно сказать, профессионалами по сравнению с вновь назначенными. Новое правительство это прямое правительство олигархов, разделивших страну между собой, и московских прихвостней, принимающих решения по указанию из Кремля. Но даже у них возникло понимание ужаса, в котором мы оказались, когда они пришли в свои кабинеты. Стало очевидным, что без помощи со стороны МВФ дефолт неотвратим. Дефолт - это обнищание украинцев до корней травы, до голода на улице, до открытой преступности, до уличных банд и вооружённых мародеров.
Зеленский упорно ведёт страну к дефолту, ибо так ему повелел его хозяин Коломойский. Спасение от дефолта - это закон о невозможности возврата ограбленного Приватбанка обратно в руки его грабителя и бывшего владельца Коломойского. Закон давно готов и согласован с МВФ, однако он не принимается и даже не выносится в зал. Беня не велит. В новом правительстве он хозяин, он сейчас решает кому жить, а кому умереть в этой стране и во втором случае это будет точно не он.Судя по всему, несчастье, сидящее в президентском кабинете, уже приняло решение. Дефолт так дефолт.
Для устрашения и разгона протестов готовится целый ряд мер. Вместо того, чтобы собрать внеочередную сессию Верховной Рады и принять спасительные для страны законы, под видом борьбы с эпидемией готовится закон "О чрезвычайном положении" и ряд других актов, передающих власть в государстве от парламента и правительства формально президенту, а реально Коломойскому, слугам Кремля, группе олигархов и силовым структурам во главе с Аваковым. Назначена ручная и беспринципная генеральная прокурорша, перед которой поставлена одна задача - уничтожить Майдан, посадить патриотов, арестовать Порошенко.
На все это накладывается страшная эпидемия короновируса, демонстрирующая полную бездарность власти и системы здравоохранения во главе с престарелым совковым министром, не готовым не то, что к борьбе с этой ужасной напастью, а даже к осознанию масштабов надвигающегося бедствия. Дурацкие решения только усугубляют ситуацию, пропасть недоверия между людьми и властью расширяется и нет надежды её уменьшить.
Москва предсказуемо воспользовалась этим смутным временем и через своего человека на Банковой Ермака предъявила ультиматум - мы должны в самое короткое время пойти на прямые переговоры с донбасскими марионетками и принять законы, ведущие к федерализации и распаду страны. У власти нет ни воли, ни желания что-либо этому противопоставить. Они готовы идти на поводу Москвы, подписать роковые документы и подавить протесты силой.
Ничтожный Зеленский все ещё болтает из кабинета разную чушь, бесконечно врет и изворачивается, пытаясь дешевыми актерскими ужимками подменить суть дела. Он не может, не хочет, не умеет, не понимает и всего боится. Он дал государственный руль промосковскому Ермаку и трусливо прячется за кулисами. Он уже мало на что влияет.
Ситуация возможно даже хуже, чем шесть лет назад, весной 2014 года. Надежд на спасение очень, очень мало. Единственное, что может исправить ситуацию - это объединение в парламенте всех здоровых сил из всех или почти всех фракций. Создание на этой основе правительноства национального единства и доверия, которое бы незамедлительно приняло чрезвычайные меры по исправлению ситуации. Возможно, ли это сейчас, когда в зале в этом зеленом болоте сидят свадебные фотографы, тамады и домработницы, неучи и невежи, слуги олигархов и грязь Москвы? Не знаю. Но знаю, что этот путь единственный. Иначе экономический крах, вымирание населения, оккупация. На сто лет. А может и навсегда.
Заигрались в демократию, блин.
Только генерал Пиночетенко может спасти ситуацию. Но такого генерала пока нет.
законодательства , ни в возможностях нашего общества в условиях эпидемии.
Здоровые ,проукраинские силы,к сожалению ,на горизонте не просматриваются.
Правильный вопрос в этой ситуации: почему несмотря на все факапы, на явную беспомощность ЗЕ эта влюбленность не проходит? Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/think/pochemu-u-zelenskogo-vse-horosho-s-reytingom-663227.html
Але, після того, як я близько зійшовся з заробітчанами в Польщі, поговорив з ними - вони, самі того не бажаючи (вони також хотіли... і хочуть! жити в Україні, як поляки в Польщі) дали мені можливість зрозуміти: справжні реформи - це така штука, яка в демократичному суспільстві, в демократичній державі апріорі не можуть робитися швидко. Для їх здійснення якнайшвидше знадобиться 25 років - свідоме життя цілого покоління...
Да, можна деспотичними засобами, встановивши диктатуру - запроваджувати реформи. Але проблема в тому, авторитарна країна ніколи не зробить тих потрібних людству реформ! Ніколи! Прикладів - вдосталь! До речі - один з таких прикладів ми маємо можливість спостерігати наочно, на власній шкурі. Нині ми, Україна, з-за монобільшості - є авторитарною державою! Реформи - йдуть "в турборежимі"... І що - багато здобули з цих реформ?
Ні....
Порошенко погодився на заміну Яценюка, тому що на той час думки зомбованого суспільства вже не можна було не враховувати. Пригадуєте, як "порохобот" нардеп Барна виносив Яценюка з з трибуни? Так от, Порошенко порахував, що впалий рейтинг Яценюка не лише буде шкодити особисто йому, діючому Президенту, а й всім реформам. Ну, тут Порошенко прорахувався, зробив помилку...
Бо потім, принаймі, такий же фокус з результативним обріхуванням беня повторив і з Порошенком...
В селі родилась Еріка,
В селі вона жила,
Дивилась хрєнь по тєліку,
Зеленою була.
Казала там по тєліку
Їй Моніка, як друг,
Що доларами Еріка
Отримає п'ять штук.
І Еріка із доміка
На вибори пішла
Та й голос свій за Моніку
Бездумно віддала.
А Моніка із тєліка
Підступною була.
Вона убила Еріку,
І гроші забрала.
Дурні наївні Еріки,
Дивіться в суть речей,
Підступні ваші тєліки
Обманюють людей.
Драбини без істєріки
У хату принесіть
І на горище тєліки
Швиденько затягніть.
Вмикати замість тєліка,
Вже мозок час прийшов.
А Моніка на вєліку
Хай їде у Ростов!
будет вот такая тягомотина до второго пришествия.
это вы пытались избрать чудо природы потужного пирожника, под лозунгом какая разница. Развели Вас как *********, вот и жрите и не подавитесь
Це нова тактика провокаторів - і yuri sheyko, і Михаил Торо (глянь нашу перепалку нижче!) Вони вже нас звинувачують в зебілізмі!
Ну, нє, виправляю їх в розділ касапських провокаторів в своєму кондуїті...
походу дальше мешкать уже нельзя - зеленые кацапы в доме....
зеленая рыготня тут же к обнулеваному в кацапню метнется - памаги!
ну а шо делать? - фашисты так фашисты...
именно такие за зе бекнули....
случается с кацапней, но вы не пропадайте,
бо вдрух заместо вас на лахте, какой кацап поумнее обозначится?
лучше уже вы - дурко знакомое, оставайтесь с нами///
Бом, бом, по ком звонят колокола?
Ты давай про украденный Сеней миллиард дуэтец затягивай!
Хіба що - в своїй брехні; і те - на шляху капітуляції
Одна мелочь: цели х.уйла номер 1 и х.уйла номер 2 - совпадают!!!
И оно каждый день лезет из шкуры, чтобы ускорить процесс!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
І НЕ ЧЕКАЙТЕ 88 ДНІВ! ПІДПИСУЙТЕ ВЖЕ!
ЧЕРЕЗ 88 ДНІВ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!!!
кролик, мляя..