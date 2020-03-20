 У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС. ВIДЕО

Як повідомляє в п'ятницю вранці пресслужба ДСНС, зазначені заходи організовано для інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, передає Цензор.НЕТ.

Загалом такі автомобілі курсуватимуть і здійснюватимуть інформування людей про правила їхньої поведінки в зазначений період вулицями міст по всій Україні.

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Рятувальники нагадують: у зв'язку з карантином громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності залишати місця проживання.

"Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, не відвідуйте місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри, дотримуйтесь заходів особистої гігієни, подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю", - йдеться в повідомленні.