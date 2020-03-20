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 Київські новини, Здоров'я
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 У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС. ВIДЕО

У Києві організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаних гучномовними пристроями.

Як повідомляє в п'ятницю вранці пресслужба ДСНС, зазначені заходи організовано для інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, передає Цензор.НЕТ.

Загалом такі автомобілі курсуватимуть і здійснюватимуть інформування людей про правила їхньої поведінки в зазначений період вулицями міст по всій Україні.

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Рятувальники нагадують: у зв'язку з карантином громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності залишати місця проживання.

"Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, не відвідуйте місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри, дотримуйтесь заходів особистої гігієни, подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182933
 
 
 Топ коментарі
 
Маразм крепчал....Но типа что то делают. бред!
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А когда в Киеве начнут курсировать автомобили с которых раздают маски населению из госрезерва?
Что по этому поводу скажет морадкр радуцкий? И морадер главзебил?
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Маразм крепчал....Но типа что то делают. бред!
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Все методы хороши для достижения главной цели:"Парализовать страхом!" Ведь тогда любая глупось и дебильные решения будут восприниматься как спасительные мероприятия. А как можно будет лихо списать провал всех обещаний на форс мажор и мировой экономический кризис. 73% которые жили в виртуальном мире проглотят на раз любую чушь и еще восторжено будут орать :"Слава партии родной победили геморрой"
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Такие процедуры акустического насилия над здравым смыслом убьют стариков больше чем любые вирусы вместе взятые. Одуматься не предлагаю, бессмысленно. Маховик самоуничтожения запущен на полную.
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ага, раздайте...даже масок, которые бесполезны от слова вообще, нет.
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Да, може хоч цей вірус познімає корони з наших каралей, каралев і прінцесок. Люди бігають за муками, крупами, а жінки вже давно не вміють з них нічого толкового зробити, уявляю чим зараз сімї будуть запихатися в обід. Але це добре хоча б тепер будуть змушені навчитися хоч щось робити, благо ще Ютуб є, а от якщо Інтернет відключити, то то вже точно кінець, повна ****. Гасіть Інет!!!
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ДЕБИЛИЗМ КОНЧЕННЫЙ, ВОТ ЕСЛИ БЫ ЕЗДИЛИ И РАЗДАВАЛИ МАСКИ И АНТИСЕПТИКИ, ТАК НЕТ, ТО МОЖНО ПРОДАТЬ В СТОДОРОГО И ЗАРАБОТАТЬ
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А когда в Киеве начнут курсировать автомобили с которых раздают маски населению из госрезерва?
Что по этому поводу скажет морадкр радуцкий? И морадер главзебил?
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Так один гудок в свое время предложил гудеть клаксоном против войны это не он опять придумал?
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Если вы видите это, то вы будете спасены. Вам даже ничего не надо делать и никуда идти, мы сами придём к вам© Far Cry 5
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чисто шкурный вопрос, а по ночам тоже орут, шо руки надо мыть? - внуку спать не дают?
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у меня их не слышно. точнее, ещё не слышал ни разу. а вот картошку с помощью матюгальника продают регулярно.
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не думаю шо зеленого запала на поорать в матюгальник хватит на туда де пацаненок спит.
но само решение проблемы впечатляет!
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В эпоху Интернета и телевидения применять методы информирования времён второй мировой войны - это отвратительная реконструкция для давления на психику.
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У зеленого стада совок в головах...они по другому не умеют..
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Эта фигня будет покруче Чернобыля... У нас уже 69 инфецированных....
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"Померти будучи інфікованим коронавірусом і померти від коронавірусу - зовсім різні речі" - іспанський вірусолог.
В Італії, якою так ******* махати, як прапором 98% померлих люди старше 60 років з вадами здоров'я. В Італії найбільше людей старше 65 років , з усіх європейських країн.
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И это вместо масок и лекарств? Зашибись!Слово лечит!
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Паникеров плодится больше чем на РАБссии насэлэния в 145 мильонов Дебилов Путлера У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8946
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Я не понимаю, почему не ездят машины, орущие о прибытии десятков тысяч соотечественников из зараженного зарубежа?
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Набільше брешуть після рибалки, полювання і перед виборами - У. Черчіль
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Зачем это?Они думают,что люди не в курсе?Что попало...
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Из истории....вспомню Батю и поплачу...
в 1830 году в Севастополе вспыхнула холера,поначалу рюсские дебилы врачи говорили Чума нас жрет...
В итоге начали громить все на своем пути...включая полицаев двора его величества сЦаря всея сраной РАБссии.....
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власти образовываются, то они сначала было труханули, а ну якийсь дурачек?
а дурачек опа і тута - а и прилаштувалися...
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Згадайте економічну кризу 2008 року, нафту, яка впала з 140 до 30 дол. за барель і пандемію свинячиого грипу 2009 з юльою тимошенко, яка доречі, зараз чомусь дуже не активна, а в неї ж досвід в цій свері ого який! А, вона більше зараз заклопотана земельними питаннями на угоду місцевим князькам - лантифундистам. І гривню, яка впала в 2009 після цих заходів по "реагуванню" на виклики, які постали перед людством, з 5 до 8 за доллар. і відповідно ріст цін на все. Вам зараз це що відбувається не здається схожим і тим, що це вже було. От тільки як по закону жанру для більшого ефекти має бути більш перекошмареним.
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Нагадувати може все. Але такого ефекту як зараз можна досягнути виключно коли повні неадеквати при владі і не тільки в Україні.
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Это точно идея Кличко.Еще можно ему посоветовать сообщить людям про это в интернете -
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Лучше бы в клетке возили Н Санжарскую "героиню" с табличкой "Медицинская система сработала четко", Тогда многие чиновники вынуждены были бы задуматься над идиотскими решениями.
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73 % вам баранам аукнется совсем скоро....
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Пенсіонери бігають по Києву без масок. Мабуть вони безсмертні.
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Юзик с кварталом 95 заходит в ресторан МОСКВА пьянвый в дупель и орет:тааак Чуваки,сдали украинские паспорта,сегодня мы ОРДЛО и прочие руские Миры плешивого Спонсора...
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Художній фільм "Зараза (Епідемія страху) / Contagion (2011)"
З українським дубляжем можна завантажити тут (торенти, кілька версій різної "ваги" та якості)
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Когда то Батя накопал такую версию...
Хто с кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
Явный намек на Богдана Хмельницкого...
хотя гнид кремлеских хватало и без Богдана...
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Одна надежда, что вирус посмотрит на эти *меры* и сам свалит
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Зате авакян єдину можливість ввести диктатуру непроморгає.
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Витя Литовченко и его видос на ВАТА TV в Ютьюбе выдал такое : Это пускай вирус нас боится... У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1808
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Диктатура ПРОЛЕТАЙрята на РАБссии дохлятине была при Швондере и Шарикове,где товарищ Сралин замочил в сортире 70 миллионов чилавеков,типа американцев врагов дохлой РАБссии...
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Що це за Каламбія Пікчєрз кустарна..
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Меня тошнит от одного голоса Зеленского уже лет 10.А вас?
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Ну да, вчера лично видел. Бубнят что-то неразборчивое...
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Я один думаю что зарплату им платят(за наши с Вами налоги) чтобы оперативно спасать а не нарушать тишину на улицах У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3580
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эффективность акции - НОЛЬ.. но офигенное средство для разгона паники
аваков, сдуру можна и х.й сломать
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...краще щоб безкоштовно роздавали захисні маски ...
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