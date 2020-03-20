 У Києві курсують спецавтомобілі з гучномовцями для інформування про необхідність дотримуватися карантину, - ДСНС. ВIДЕО

Як повідомляє в п'ятницю вранці пресслужба ДСНС, зазначені заходи організовано для інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, передає Цензор.НЕТ.
Загалом такі автомобілі курсуватимуть і здійснюватимуть інформування людей про правила їхньої поведінки в зазначений період вулицями міст по всій Україні.
Рятувальники нагадують: у зв'язку з карантином громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності залишати місця проживання.
"Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, не відвідуйте місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри, дотримуйтесь заходів особистої гігієни, подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю", - йдеться в повідомленні.
Что по этому поводу скажет морадкр радуцкий? И морадер главзебил?
кроме метро...
но само решение проблемы впечатляет!
В Італії, якою так ******* махати, як прапором 98% померлих люди старше 60 років з вадами здоров'я. В Італії найбільше людей старше 65 років , з усіх європейських країн.
в 1830 году в Севастополе вспыхнула холера,поначалу рюсские дебилы врачи говорили Чума нас жрет...
В итоге начали громить все на своем пути...включая полицаев двора его величества сЦаря всея сраной РАБссии.....
а дурачек опа і тута - а и прилаштувалися...
З українським дубляжем можна завантажити тут (торенти, кілька версій різної "ваги" та якості)
Хто с кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
Явный намек на Богдана Хмельницкого...
хотя гнид кремлеских хватало и без Богдана...
аваков, сдуру можна и х.й сломать