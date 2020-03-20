 Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського. ВIДЕО

Хто насправді керує Харковом і областю - губернатор від "Слуги народу" Олексій Кучер чи все ж таки Геннадій Кернес і олігарх Олександр Ярославський? Чим це загрожує стратегічному регіону і власне Зеленському?

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер. ВIДЕО

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