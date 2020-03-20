EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  14562  55
Все про:Кернес (357) Ярославський (49) Данилюк-Ярмолаєва (9)

 Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського. ВIДЕО

Нові друзі Зеленського. У черговому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає про те, як ситуативний союз президента із олігархами б’є по легітимності влади в стратегічних регіонах.

Хто насправді керує Харковом і областю - губернатор від "Слуги народу" Олексій Кучер чи все ж таки Геннадій Кернес і олігарх Олександр Ярославський? Чим це загрожує стратегічному регіону і власне Зеленському?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер. ВIДЕО

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182932
 
 
 Топ коментарі
 
Кернеса и Ярославского нужно арестовать и всё конфисковать.Это бандитская мародёрская группировка.
 показати весь коментар
 
У цій новин прекрасне все! Це і є неприкрита інформація про устрій країни при президентства Зєлєнского - удільні князівства під орудою олігархів і слабка центральна влада у телевізорі. Якщо вже навіть цього не бачить електорат Зєлєнского, то це мурахи якісь, а не істоти з мізками, більшими за макове зерно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кернеса и Ярославского нужно арестовать и всё конфисковать.Это бандитская мародёрская группировка.
 показати весь коментар
 
 
Бєня хоче захватити Харків, місцеві князьки проти. Зєля - партнер Коломойського. Заголовок дибільний. бо Зеленський - продукт копромісу олігархів.
 показати весь коментар
 
 
расстрелять и поделить, прям по-Шариковски.. ))...
 показати весь коментар
 
 
И кто же их будет арестовывать? Неужели харьковская полиция?
Зеленский никто и звать его никак, никакого влияния, а уж тем более власти в Харькове ни он, ни поставленный им Кучер не имеют.
Вся власть там реально принадлежит тем, кого вы предлагаете арестовать.
 показати весь коментар
 
чей козірь старше? Козірь Коломойского.Хозяина Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Знаете как говорят олигархи - « а кто такой Зеленский ?»
 показати весь коментар
 
 
Посадят клоуна на зарплату и он будет молчать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Похоже, что на зарплату пока что посадили тебя, чтобы ты безостановочно гавкала.
 показати весь коментар
 
 
Мовчи вже, інтернет-журналіст Коломойського.
 показати весь коментар
 
 
А ти яку допомогу по безробіттю в Італії отримуєш?
 показати весь коментар
 
 
Наоборот, в Италии врачи работают на 2 ставки в двойными надбавками по риску.
 показати весь коментар
 
 
А зараз вихідний? Я гадав у Вас там запара, ніколи попоїсти, не те що в неті воювати
 показати весь коментар
 
С ночи и после обеда поеду. Завтра на сутки.
 показати весь коментар
 
Удачи. А как динамика заболеваемости? Пик прошли? Интересно видение от первого лица.
 показати весь коментар
 
Якого першого лиця? Воно з форумів не вилазить...
 показати весь коментар
 
В нашей провинции, что граничит с Ломбардией, поспокойней, благодаря Богу.
С завтрашнего дня по всей Италии будут патрулировать военные. Потому что весна побеждает - население выходит на улицу. Кто бегает, кто выгуливает собачек. Идут за продуктами...по 5 раз в день, лишь бы дома не сидеть. Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 7228
 показати весь коментар
 
Ага. І цілодобово сидиш в Інтернеті.
Не сміши.
 показати весь коментар
 
А что она не так сказала? Зе сидел на зп у Коломойского-это не секрет. Теперь у группы кураторов:Коломойский,Ахметов, Пинчук и Фирташ. Не одному же И.В.К зарплату ему платить.
 показати весь коментар
 
 
На зарплате здесь только зепилка лайф, за гроши здесь побирается
 показати весь коментар
 
Им ответит генпрокурор БЕНИдиктова...
 показати весь коментар
 
 
У нас тоже *заявили*, но квитанции приходят.
 показати весь коментар
 
 
А ты спроси у админа, под прокси или нет.
 показати весь коментар
 
У цій новин прекрасне все! Це і є неприкрита інформація про устрій країни при президентства Зєлєнского - удільні князівства під орудою олігархів і слабка центральна влада у телевізорі. Якщо вже навіть цього не бачить електорат Зєлєнского, то це мурахи якісь, а не істоти з мізками, більшими за макове зерно.
 показати весь коментар
 
 
в Украине страшное заболевание привело выборам зеленского президентом - беднота, олигархи и основное и самое страшное, выявляемое просмотром говнопродуктов 95 квартала - мозг рака.....
 показати весь коментар
 
 
Дык Зялёнский ваще-то есть ставленник олигархов. Он ить у них на корпоративах зарабатывал
 показати весь коментар
 
 
теперь пришло время зарабатывать на нем... сейчас его по всем каломойским каналам чехвостить будут с целью отбить вложенное бабло с 300% прибылью...
 показати весь коментар
 
 
У зв'язку з імовірною здачею Донбасу, путін активує другий пояс сепаратизму: Харків-Дніпро-Запоріжжя. Частина місцевої влади, компрадорський місцевий капітал, урла і штатна російська резидентура почали його впровадження.
 показати весь коментар
 
 
Состояние когнитивного диссонанса
На чью сторону стать Коломойский или Ярославский(Кернес).?

Но Коломойский в разы херовей.
 показати весь коментар
 
 
Странно, неужели преЗЕдент еще не победил олигархов?..Может он им руки отрубил? А может он у них денег просит?...Где же правда?... Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 5492
 показати весь коментар
 
 
Всегда интересно когда пархатые между собой обрезанными стручками своими меряются, Харьков вообще мутант, помесь юдэ и кацапа чкиста совкового .Никогда не забуду эту вонь в харьковском троллейбусе после работы- пота с жестяковым перегаром.
 показати весь коментар
 
 
Проти зеленого лайна не тільки олігархи)))
 показати весь коментар
 
Що зараз робить Зеленський коли на Україну насувається загроза епідемії?

видео -- Янина Соколова о Владимире Зеленском 18+

Тут мене питають: що зараз робить Зеленський, коли на Україну насувається загроза епідемії? Чому не скликає РНБО, не проводить наради з губернаторами, профільними міністерствами, не спілкується з зарубіжними партнерами щодо надання нам допомоги і таке інше?
Відповідаю. Що він зараз робить? Він вчиться бути президентом. От коли виборці голосували за нього - казали: «Нічого, що він недосвідчений, стане президентом - навчиться!». Ось він і вчиться тепер. За чотири роки має навчитися і тоді його оберуть на наступний термін, щоб побачити - навчився він чи ні?
Без паніки, все йде по плану! ))
Павло Найденов
 показати весь коментар
 
 
ЗЕленский как актриса фильмов для взрослых готова принять и спереди и сзади!
 показати весь коментар
 
 
у олигархов есть 30 млн быдла, которым они управляют через голубые экраны. захотят, выберут клоуна, захотят, скинут клоуна. и делают они это одними и теми же руками тупого народа и за их же деньги)))
 показати весь коментар
 
Борьба с пандемией в Украине в полном разгаре. Не обходится и без промахов. На днях Президент Зеленский собрал крупных бизнесменов и попросил их помочь материально фонду борьбы с коронавирусом. Бизнесмены пообещали выделить по 2-3 миллиона долларов на это дело. После этого за каждым из них была закреплена область, а то и две, в которых должны были осваиваться эти деньги. И тут началось...
Например в Днепре компания Виктора Пинчука, Интерпайп, выделила 2 миллиона долларов и передала их на закупку необходимых тестов. При этом представителей Пинчука включили в антикризисный штаб под руководством губернатора Днепропетровской области.
В Харькове же сделали совсем иначе. В добавок к Антикризисному штабу, который уже существует под руководством представителя Президента губернатора Кучера, был создан ещё один штаб Александром Ярославским и... Геннадием Кернесом. Сегодня в Харьков Паласе состоялось его заседание. Выглядело это как пиар акция, на которую созвали бизнесменов города с целью собрать с них деньги, которые Александр Ярославский пообещал Президенту Зеленскому.
Самое интересное в том, что самую активную роль в сборе средств играл мэр Харькова Кернес, который только вчера на внеочередной сессии Горсовета отрицал наличие риска пандемии в Украине и необходимости борьбы с ней.
Не говоря уже о нежелании им вводить карантинные меры в городе ( мы писали об этом выше ). Получается, что карантин, который должен предотвратить пандемию нам не нужен, а сдать деньги на закупку чего-то, что поможет бороться с ее последствиями святое дело. Более того, организаторы мероприятия так и не объяснили «меценатам поневоле» почему именно эти позиции необходимо оплачивать и кто так решил. Так же неясен правовой статус данного «антикризисного штаба» и какие ещё решения он может принимать.
Губернатор Кучер учуял нездоровый «душок» всей этой истории, которая очень напоминала партию в напёрстки и увильнул от участия в данном мероприятии, чем и навлёк на себя гнев Александра Ярославского, так как по задумке организаторов, Кучер должен был своим присутствием легитимизировать собрание. Вместо этого он прислал туда своего зама, Тараса Пастуха. Тот было попытался объяснить позицию ХОГА, но организаторы уже были настолько на взводе в предвкушении сбора денег, что не давали ему слова.
В итоге благородное дело, сбор средств на борьбу с Коронавирусом, который, кстати говоря должен был быть добровольным, превратилось в полный фарс на региональном уровне, в частности в Харькове.
Ниже мы публикуем список, составленный аппаратом Кернеса, который смело можно назвать «планом по обилечиванию» харьковского бизнеса. Господа сборщики даже не потрудились выяснить как правильно пишутся фамилии некоторых бизнесменов. Единицы измерения - тысячи долларов США. Знаки вопросов стоят напротив тех фамилий, на которые нет достаточного влияния, а значит в участии которых организаторы не уверены. А пробелы напротив приближенных, которые скорее всего ничего не собирались сдавать, но за то собирались браво отрапортовать Президенту, что деньги найдены. Где? Кто там уже будет разбираться... Победителей не судят
 показати весь коментар
 
 
Сегодняшний демарш Ярославского и Кернеса против губернатора объясняется очень просто. На первой встрече бизнесмен пообещал выделить миллион долларов на профилактику и борьбу с коронавирусом. Но как оказалось в последствии, он человек своего слова - сам дал сам забрал.
По нашим сведениям, заявление было сделано на публику, а в личном общении с Кучером, Ярославский во-первых, пытался освоить бюджетные деньги, чем должен был заняться его брат (который занимается поставкой медоборудования), а во-вторых, вызвался помочь, но не миллионом, а "сколько будет не хватать".
Позиция президента о том, что бизнес должен помочь разгрузить бюджет осталась без понимания. Люди такого склада ума, просто не понимают, как можно просто потратить деньги на помощь государству, не заработав с этого. Что касается сегодняшней "сходки" (а по-другому это назвать тяжело), то на ней Ярославский со своим старым-новым другом Кернесом просто "обилетили" крупный бизнес в рамках борьбы с эпидемией. И эти денежки тоже будут освоены братом Ярославского. Перед Кучером несколько задач: как правильно распределить выделенные бюджетом деньги, как донести до ОП, что "уважаемые люди" Харькова вовсе не хотят помогать и как наказать это шобла.
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментам, Зеленский очень популярный персонаж - только о нём и пишут.
 показати весь коментар
 
Так два сапога ( обоссаного кацапского лаптя ) пара что харьковские сепаратисты что ЗЕбилы капитулянты они продажные кремлёвские холуи, а значит лютые враги государственности Украины.
 показати весь коментар
 
Якби в Україні була влада,то хернес з ярославським вже років десять відбували б довічне з конфіскацією. Битва за Харків: Олігархи проти Зеленського - Цензор.НЕТ 831
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору