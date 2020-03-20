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 Політика України
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Все про:інваліди (149) пенсіонери (271) Міністерство соціальної політики (393) Лазебна Марина (4)

 Крім пенсіонерів, з 1 квітня по 1 тис. грн отримають особи з інвалідністю, - міністр соцполітики Лазебна. ВIДЕО

Крім пенсіонерів з пенсією менше 5 тис. грн, одноразову виплату в розмірі 1 тис. грн отримають також люди з інвалідністю.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 квітня ми видамо одноразову допомогу - 1 тис. гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову доплату - 1 тис. грн. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", - повідомила чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 квітня почнуться виплати 1 тис. грн людям з пенсією нижче 5 тис. грн, а з 1 травня буде проведена індексація, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182906
 
 
 Топ коментарі
 
Пандемия пандемией а популизм по расписанию. Дешёвый лохторат нужно скупать. Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 4642
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Для борьбы с инфляцией по-клоунски. Просто Игорь Валерьичу очень нужен дефолт.
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Пандемия пандемией а популизм по расписанию. Дешёвый лохторат нужно скупать. Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 4642
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популизм рулит - зебильная власть раскудахталась))
https://ua.news/ua/v-byudzhete-i-pensionnom-fonde-net-sredstv-dlya-vyplaty-pensioneram-tysyachi-zelenskogo
У бюджеті та Пенсійному фонді немає коштів для виплати пенсіонерам «тисячі Зеленського»

«В Україні сьогодні офіційно зареєстровані близько 11 мільйонів пенсіонерів. З них лише 1 мільйон отримують пенсію понад 5 тисяч - це не більше 12% від загального числа. Тобто, за логікою Зеленського, надбавку 1000 гривень повинні отримати близько 10 мільйонів пенсіонерів. Це створює додаткове навантаження на Пенсійний фонд у розмірі 10 мільярдів гривень і збільшення витрат на 27%. Нагадаю, що бюджет Пенсійного фонду на 33% фінансується за рахунок коштів держбюджету. За прогнозами, пік епідемії коронавірусу триватиме 3 місяці, тож для виплати такої надбавки, на держбюджет ляже навантаження у розмірі близько 30 мільярдів гривень. І ось тут виникає питання - де взяти ці кошти?»



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Дмитро Снєгирьов нагадав, що президент запропонував компенсувати ці виплати за рахунок залучених коштів міжнародних інвесторів, передусім - Міжнародного валютного фонду (МВФ). Водночас, експерт песимістично оцінює надання Україні найближчим часом нових траншів фіндопомоги.

«Позиція МВФ щодо України, досить жорстка і безкомпромісна. Найголовніша вимога - ухвалення Верховною Радою закону про продаж землі. Однак наразі ухвалення цього документа відкладено через коронавірус і надання Україні нових коштів, так само «зависло у повітрі». Діра в держбюджеті сягає 20 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів - недорахування через непрофесійну роботу державної митниці та її голови Максима Нефьодова. Тож виплачувати надбавку пенсіонерам у 1000 гривень, просто немає з чого. А заяви президента про це - елемент політичного популізму. Змінюються уряди, «мутують віруси», а та «тисяча» в українському політикумі залишається незмінною ще з часів Юлії Тимошенко. І сьогодні вона перейшла у спадок до пана Зеленського»
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вероятно, все закончится тем, что шмаркля возьмет деньги в России, потому что больше никто не даст....
ну, д*лы, бл.. что взять с этой зеленой шоблы...
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МВФ денег не даст. У них было жесткое условие - не включать печатный станок. Земля тут вообще не при чем.
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А я вот на кочаковских фронтах. Верой и правдой.. Чейто мне пАлагается?
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Для борьбы с инфляцией по-клоунски. Просто Игорь Валерьичу очень нужен дефолт.
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возможности расходов бюджета растут не по дням а по часам
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Как багато... В США всем по 1000$, отменили налоги, и так д. А у нас по 1000 грн и то не всем.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.

Агга, большинство пенсов и инвалидов получают меньше
двух тысч... гдето 70%%..
А какакой прожиточный минимум??
Ента курица хоть знает??
Пук в калюжу..
🤪
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Ви що, не знаєте, шо влада в Україні ще нікому не допомогла, окрім самої себе. Усіх обікрала - так. Себе збагатила - так. А всі інші самі по собі. По тисячі - це мабуть по мішку перловки.
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а сколько чинуш и депутанов - выпишет себе премий и компенсаций в связи с коронавирусом?
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Объясните кто-нибудь этой *****. что большинство пенсионеров и инвалидов получает 1638 грн
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Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

Юзік передав свою захисну маску у фонд захисту і там з неї пошили сорок масок для населення. Джерело.
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По местному радио пару часов назад слушал - нужно изолировать людей в возрасте от остальных, более молодых. Пришла мысль в голову, лучше их изолировать на кладбище.
Если что, я тоже уже в приличном возрасте.🤐
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І що скажете, краще віндовс чи лінукс?
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Я, никогда цирк не любил!(( А, щас ....... Где эта петрушка взялась ?!!!(((
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а почему тысяча?
похороны сейчас минимум 15000 !
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Кто подскажет,как мне быть-сам участник боев на Халхин-Голе-,командир башенного орудия линкора Красный комсомолец на реке Онон ,что в улусе Баргутай хэшема Чаагутай. Хде,су-ки- моя пенсия???
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ЗАЙМИТЕ ОЧЕРЕДЬ. БУДИТЕ ЗА ВЕТЕРАНОМ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ.
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буба - ето теннисный шарик, беня отбил его на кацапскую половину?
он туда и летит.
***** отбил етот шарик обратно бене?
ну он летит обратно к бене....
нет шарика - нет игры!а все ети зеленые мадамы - ето подбиратели шарика с пола.....
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Зеленому ****** денег не дают даже под %. Понимаешь? И даже под не-льготные % тоже не дают (МВФ порохоботы ещё те Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 6401 )
Попробуй таки раздобыть немного мозгов, дабы понять это главное.. ну, я не знаю, у подружки одолжи, что ли... Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 6401Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 6401
PS. а это чтобы тебе лучше думалось :

Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 3166

как же так, ведь Клятый Барыга(тм) уже год как не крадет?..
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Ай-я-яй!!! Ну прям,як в штатах, - по 1000 доллярів,кожному,аби вижив Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 9764 Кроме пенсионеров, с 1 апреля по 1 тыс. грн получат лица с инвалидностью, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5344
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Страшно представить какие будут очередя за получением тех 1000 грн., если будут выдавать через банки. Впрочем, пока те деньги поступят на счета, пока начислят, то большинство получателей может постигнуть участь мамонтов.
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раньше была Юлина тыща,теперь Зелина тыща
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А как получать будут, толпой в очередях?
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