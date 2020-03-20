 Крім пенсіонерів, з 1 квітня по 1 тис. грн отримають особи з інвалідністю, - міністр соцполітики Лазебна. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 квітня ми видамо одноразову допомогу - 1 тис. гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову доплату - 1 тис. грн. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", - повідомила чиновниця.

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