 Крім пенсіонерів, з 1 квітня по 1 тис. грн отримають особи з інвалідністю, - міністр соцполітики Лазебна. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
З 1 квітня ми видамо одноразову допомогу - 1 тис. гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову доплату - 1 тис. грн. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", - повідомила чиновниця.
https://ua.news/ua/v-byudzhete-i-pensionnom-fonde-net-sredstv-dlya-vyplaty-pensioneram-tysyachi-zelenskogo
У бюджеті та Пенсійному фонді немає коштів для виплати пенсіонерам «тисячі Зеленського»
«В Україні сьогодні офіційно зареєстровані близько 11 мільйонів пенсіонерів. З них лише 1 мільйон отримують пенсію понад 5 тисяч - це не більше 12% від загального числа. Тобто, за логікою Зеленського, надбавку 1000 гривень повинні отримати близько 10 мільйонів пенсіонерів. Це створює додаткове навантаження на Пенсійний фонд у розмірі 10 мільярдів гривень і збільшення витрат на 27%. Нагадаю, що бюджет Пенсійного фонду на 33% фінансується за рахунок коштів держбюджету. За прогнозами, пік епідемії коронавірусу триватиме 3 місяці, тож для виплати такої надбавки, на держбюджет ляже навантаження у розмірі близько 30 мільярдів гривень. І ось тут виникає питання - де взяти ці кошти?»
«Позиція МВФ щодо України, досить жорстка і безкомпромісна. Найголовніша вимога - ухвалення Верховною Радою закону про продаж землі. Однак наразі ухвалення цього документа відкладено через коронавірус і надання Україні нових коштів, так само «зависло у повітрі». Діра в держбюджеті сягає 20 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів - недорахування через непрофесійну роботу державної митниці та її голови Максима Нефьодова. Тож виплачувати надбавку пенсіонерам у 1000 гривень, просто немає з чого. А заяви президента про це - елемент політичного популізму. Змінюються уряди, «мутують віруси», а та «тисяча» в українському політикумі залишається незмінною ще з часів Юлії Тимошенко. І сьогодні вона перейшла у спадок до пана Зеленського»
ну, д*лы, бл.. что взять с этой зеленой шоблы...
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Агга, большинство пенсов и инвалидов получают меньше
двух тысч... гдето 70%%..
А какакой прожиточный минимум??
Ента курица хоть знает??
Пук в калюжу..
🤪
Юзік передав свою захисну маску у фонд захисту і там з неї пошили сорок масок для населення. Джерело.
Если что, я тоже уже в приличном возрасте.🤐
похороны сейчас минимум 15000 !
он туда и летит.
***** отбил етот шарик обратно бене?
ну он летит обратно к бене....
нет шарика - нет игры!а все ети зеленые мадамы - ето подбиратели шарика с пола.....
Попробуй таки раздобыть немного мозгов, дабы понять это главное.. ну, я не знаю, у подружки одолжи, что ли...
PS. а это чтобы тебе лучше думалось :
как же так, ведь Клятый Барыга(тм) уже год как не крадет?..