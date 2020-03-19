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 МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко. ВIДЕО

В Україні зафіксовано випадки внутрішньодержавного інфікування коронавірусом, повідомив заступник міністра головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", зазначивши, що в даний час в Україні підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19.

Ляшко також повідомив, що Україна очікує надходження експрес-тестів.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення як у сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.

"Ми тільки починаємо впроваджувати карантин, країна ще не так перебудувалася. Є внутрішньодержавне поширення. Результат поки оцінити відразу буде важко", - сказав він.

Ляшко закликав скоротити контакти, мобільність і менше користуватися громадським транспортом.

Читайте також: В Україні розроблено тести для діагностики китайського коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182897
 
 
 Топ коментарі
 
Привезли из Китая 40 человек...устроили цирк на дроти в Санжарах...попытались попиарится...гандонов даже завезли...
А в это время морадер радуцкий продал маски из госрезерва...и теперь их днем с огнем не найдешь...
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А чего бы им тем фактам не быть?
100 тысяч заробитчан в страну безо всякой обсервации запустили...чего другого зеленое стадо ожидало??
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Ничего в карантине страшного нет. Страшно, когда его вводят дегенераты.
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"гробить всю економіку країни." - на це й розраховане це шоу

МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8721
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Пояснюю що буде. Падіння економіки на 20%-50%. Мільйон безробітних. Майдан. Це те що вони хочуть?

Але країна не витримає більше ніж 1-1.5 місяці жорсткого карантину. Ну, 2 від сили. Просто тоді підуть майданити ті хто воював. Не провокую, а просто аналізую і перебачаю ситуацію.

Звичайно, кілька тижнів карантину може і корисні. Але потім потрібно буде вигадати інші заходи, щоб і люди працювали, і за гігіеною слідкували. макси, перчатки, перевітрювання і вентиляуія, дезинфекція, санітарні часи, зменьшення черг, дистанція один від одного, кашляешь? сиди вдома, і таке інше.
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какой там вирус или карантин ... мля жек 3111 в десн.районе отключили горячую воду - меняют трубы в общих коридорах, ни помыться, ни постираться
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Несогласным и недовольным нужно разрешить всё.
И проблема решится сама собой.
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А кто то работать собирается? Или ну его нафиг? Дистанционно вспашем и посеем...
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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Велосипед тебе в помощь, большинство райцентров уже давно вело освоило.
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в Украине нет министерства здравоохранения, это министерство "рога и копыта", которое только гадит украинцам в этот час испытаний для всего мира..
где доступные маски? хотя бы это?
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Сшей себе ватно марлевых повязок. Нытик.
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крадуцкий, нытик, это твоя новая подпись? я лучше тебе веревку сошью))
люди уже на взводе, достали дилетанты, которые только хуже делают и нарываются на народный бунт..
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Поразительно, что мелкий чиновник решает судьбу страны и выступает, вопреки субординации, главным источником о замыслах власти. Все наверху уже обосрались и неспособны принимать решения и нести за них ответственность? Это конец.... Несуществующая угроза уничтожит Украину посредством дезинтеграции ...
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Карантин может и поможет на пару недель
А дальше что?
При полном отсутствии медицины, это заставить людей тихо умирать по домам
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Дивлячись на бюджет, звр вже ясно, хотіли як краще, а вийде як завжди... в зебілів. по закінченню карантину І вірус сидітиме в кожній хаті, і економіку умножать на нуль.
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от рогаті наробили лиха у світі, це їх справа, гебняві як завжди обісрались...
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А че за ажиотаж??
Каждый носит свою Сметрь на спине..до первого удобного случая..
Судьба, рок, фатум..
А когда боишься, точняк -киздец¡

Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.©
😇
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На право на владу сказали что еще +5 заболевших за сегодня..
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TEXTY.Org.Ua@TextyOrgUa





Сам по собі карантин, без масового тестування, не допоможе країні побороти епідемію: з економічних та соціальних причин карантин неможливо тримати вічно, а після відміни відбувається нова хвиля. Потрібна схема тестування - пошук - лок.карантин

МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6022
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Якщо карантин продовжать, то економіка України накриється мідним тазом. Від голоду помре більше ніж від коронавірусу.
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этого они и добиваются, угробить экономику и украинцев ))
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Смотрите, собачки, какая х..ня.
Вот всё, о чем мы кричали, орали, хрипели, смеялись, гиперболизировали, гипербореизировали, предупреждали и коварно угрожали, вот всё, о чем мы говорили ДО - забудьте. То всё был детский сад, штаны на лямках. Такое, детки баловались.
Уже завтра ваш уютный манямирок станет другим. Абсолютно другим. Категорически и полностью другим от слова на.уй вообще. Уже завтра (не буквально - в пятницу, 20 марта 2020, но в микроскопически близком и болезненно ощутимом близком завтра), вся власть от кое-как, но распорошенных ветвей власти перейдёт в одни руки. И нет, это не руки Вавочки, умеющего лишь отлично сжимать и подносить его ко рту предмет фаллической формы (я про микрофон, а вы про что?). Нет. Власть перейдет к одному Ах какому министру, за которого мы все с детства, прошу занести это в протокол. А о том, какая именно это будет власть, нам уже попунктно рассказал его советник. Расписал, так сказать, распорядок дня от «А» до «пошел на...уй». Но вякнуть вы не успеете. Потому что документально будет - не подкопаешься. Потому что представлено будет - не дое....шься. Ибо пандемия же! Мы вас спасаем! Так надо!
И документики уже готовы. И Кабмин уже допиливает последние запятые в рандомно расставленных местах. И специально обученные «добровольные помощники» уже готовы к перераспределению пищевых запасов. Помните, ваш любимый редактор Алла Комарова с год назад писала тут пост о том, что советы, конечно же, редкого мудацтва античеловеческая форма государства, но ответьте мне, кто _физически_ забирал из хат с девятью детьми последний горшок с мукой? Да-да, ребятки, это был их же сосед. А привёл убийц в хату их родственник, которому гречки досталось меньше на 2 кг. Вы мне тогда что тут рассказывали? «Да как ты можешь, манкуртка! Да мы никогда! Да ни за что!». У мироздания очень забавное чувство юмора. Сейчас у вас - у нас у всех - есть возможность на себе узнать, насколько.
Вы еще не поняли? Всем пиз..ец, котаны! В этом году годовщину Голодомора в ноябре мы отметим ролевыми играми взаправду.
сеть
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