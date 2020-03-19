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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) Кернес (357) Харків (1693) Ярославський (48) Кучер Олексій (12) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер. ВIДЕО

Відсутність на засіданні Антикризового штабу Харківщини глави харківської ОДА Олексія Кучера обурило бізнесмена Олександра Ярославського, який дозволив собі образливу лексику на адресу державного чиновника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, главу ОДА на зустрічі штабу, який об'єднує бізнес у боротьбі з короновірусом, представляв його заступник Тарас Пастух. Бізнесмена Ярославського така ситуація не влаштувала і він висловився про неї, образивши чиновника обласної адміністрації.

"Взяти і не прийти і прислати, вибачте на слові, Пастуха якогось - зама ... Геннадій Адольфович - мер, знайшов час. Не те що прийшов сам, а привів із собою першого зама, заступників поприводив, а Кучер, з яким домовлялися, часу не знайшов. Це просто ганьба", - заявив бізнесмен.

Засідання антикризового штабу, створення якого ініціював Ярославський, відбулося сьогодні в конгрес-центрі Kharkiv Palace Hotel.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярославський: "Дуже важливо, що Харківщина першою в Україні створила антикризовий штаб"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182880
 
 
 Топ коментарі
 
Бубочке пора смазівать лижи на Ростов! Зашквар за зашкваром!

Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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Местные царьки бандиты обнаглевшие до упора .А на самом деле вот эта вся сходка должна сидеть в тюрьме .
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"Губернаторы" на московии, что за кацапизм мозгов?
У нас что, губернии?
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- Это всё, что осталось от Снуппи.
- А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!
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Бубочке пора смазівать лижи на Ростов! Зашквар за зашкваром!

Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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бггг))) чекушечники напились и воют на болотах ))))))
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ну ребята выросшие в бандитских 90-х на своем сленге говорят, они поймут друг друга "Это просто позор... Не прийти, а прислать Пастуха какого-то - зама", - Ярославский об отсутствии главы харьковской ОГА Кучера на встрече антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 9525
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ну а хле!Зеля позволил опуститься до клянчанья бабок у олигархов,теперь хай обтекает со своей вертикалью губернаторов ни на что не способных.
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Биллов Гейтсов нет ни в Хряковской области, ни во всей Украине! Зато перья распускать при пожертвовании двух продуктовых пакетов....
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С какого хлева вещаете, миценат вы наш теневой?
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Вас ничего не смущает в слове Хряковской области? Пусть пишет правду о том, кто завез тесты для Украины и за чей счет этот банкет.
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Это самый важный результат встречи - определить кто против кого дружит в данный момент и кого делать крайним. Завтра можно переиграть. Вот и вся работа.
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правильно прислал пастуха на вас овец
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Местные царьки бандиты обнаглевшие до упора .А на самом деле вот эта вся сходка должна сидеть в тюрьме .
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какая такая ОПГ. Зерро подарил яросавскому харьков с областью (вместе с кернесом и прочими холуями Зерро). Поєтому он и имеет право качать свои права. Нет у нас олигархов Зерро всех поборол еще летом 2019.
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Ante Gotovina

Софія Федина заявила,що українська влада це гетерогенний розчин ідіотів у зрадниках.

Краще і не скажеш.
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тоді ти або корисний кацапам не ідіот,або ідіот ,не корисний Україні
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А ярик что петушиться,он же опущеный,у него металлист когда отбирали,как у ребенка конфетку его опустили прилюдно,таких уважать самому стать опущенным.
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Вы думаете кому-то интересны ваши никчемные зековские понятия про опущенных и тд чушь?
Нормальные люди презирают и вас, отбросов, и все ваши гнилые понятия.
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Ярик их не презирает,ярик по ним живет,как и те овцы что избирают кернесов и лижут жопы таким мразям как этот ярик.
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При терпиле президенте, почувствовали власть удельные царьки, не удивительно.
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Кернес сперва пыжился, что метро в Харькове ни в коем случае закрывать не будет. И на следующий день почему-то внезапно изменил мнение на противоположное... Так кто терпила?
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Почему это Геннадий Адольфович так поправился?

Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 952
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Кучер проігнорував Раду Єрусалимського Козацтва Харкова.
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А чего эти опегешники возмущаются, а не на нарах чалятся. Прокуроша когда эта вся братва будет по шконкам растасована.
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А почему так? Почему эти гопники так себя ведут? А потому, что Клована никто не уважает. Он у них на корпоративах гримасничал и деньги за это получал, а теперь строит из себя президента Андервуда, хотя на поверку он Мистер Бин.
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******* месії. між іншим джинси не тиснуть?
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Бубочка поговорил с олигархами. Теперь они говорят с бубочкой. Бубочке надо памперсов, или они у него есть?
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С зеленым говнюком и его ставленниками уже никто не церемониться, тупо шлют нахер, ибо он РАБ олигархов и пуцина!
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Вован решил в договорняки поиграть, как Кучма... Ну-ну... Только Кучма был директором крупнейшего стратегического завода, а Вовочка писюном по роялю пиликал под фонограму... Дурачек, говорили тебе не лезь, - Беня тобой подотрется и выкинет, но ты решил, что Беню за бороду ухватил, шут гороховый... Это только начало, - скоро тебя, дурака, Бенены шустерки, всякие дубинские и бужанские, будут нах посылать...
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