 Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, главу ОДА на зустрічі штабу, який об'єднує бізнес у боротьбі з короновірусом, представляв його заступник Тарас Пастух. Бізнесмена Ярославського така ситуація не влаштувала і він висловився про неї, образивши чиновника обласної адміністрації.

"Взяти і не прийти і прислати, вибачте на слові, Пастуха якогось - зама ... Геннадій Адольфович - мер, знайшов час. Не те що прийшов сам, а привів із собою першого зама, заступників поприводив, а Кучер, з яким домовлялися, часу не знайшов. Це просто ганьба", - заявив бізнесмен.

Засідання антикризового штабу, створення якого ініціював Ярославський, відбулося сьогодні в конгрес-центрі Kharkiv Palace Hotel.

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