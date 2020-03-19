 Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, главу ОДА на зустрічі штабу, який об'єднує бізнес у боротьбі з короновірусом, представляв його заступник Тарас Пастух. Бізнесмена Ярославського така ситуація не влаштувала і він висловився про неї, образивши чиновника обласної адміністрації.
"Взяти і не прийти і прислати, вибачте на слові, Пастуха якогось - зама ... Геннадій Адольфович - мер, знайшов час. Не те що прийшов сам, а привів із собою першого зама, заступників поприводив, а Кучер, з яким домовлялися, часу не знайшов. Це просто ганьба", - заявив бізнесмен.
Засідання антикризового штабу, створення якого ініціював Ярославський, відбулося сьогодні в конгрес-центрі Kharkiv Palace Hotel.
У нас что, губернии?
- А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!
Ну и музыкальная пауза писенька про блаЗня
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
Ante Gotovina
Софія Федина заявила,що українська влада це гетерогенний розчин ідіотів у зрадниках.
Краще і не скажеш.
Нормальные люди презирают и вас, отбросов, и все ваши гнилые понятия.