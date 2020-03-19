 "Не робіть цього!" - патріоти Донбасу закликають Зеленського не створювати Консультативну раду з представниками ОРДЛО. ВIДЕО

Їхнє звернення опубліковано на YouTube-каналі видання "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.
"25-го березня в Мінську документ про створення Консультаційної ради може бути підписаний уповноваженими представниками української влади. Тим самим Росія буде виведена за дужки переговорного процесу, отримавши статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора. Що неприпустимо", - заявляють патріоти.
До президента звернулися:
- Станіслав Асєєв - журналіст, звільнений з полону "ДНР" з обміну в 2019 році;
- Сергій Гармаш - журналіст, головний редактор сайту "ОстроВ";
- Ірина Довгань - волонтер з Ясинуватої, яку в 2014 році на площі Донецька прив'язали до стовпа, обмотавши українським прапором з написом "Вона вбиває наших дітей";
- Денис Казанський - відомий донецький блогер і журналіст;
- Володимир Жемчугов - учасник російсько-української війни, герой України, звільнений з полону "ЛНР" за обміном у 2016 році;
- Ігор Козловський - вчений, звільнений з полону "ДНР" за обміном у 2017 році, член ініціативної групи "Першого грудня".
Автори звернення стверджують, що переслідують одну мету: застерегти президента від необережного кроку, який може коштувати Україні незалежності.
Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
це чужі для рускага міра люди
―Не надо! Он согласился?
―Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если...
―Не стоит!
―Ясно. Тогда может быть нужна...
―Не нужно!
―Понятно... Разрешите хотя бы...
―Вот это попробуйте!
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
следующий бубочка...
5 канал
Коломойський та Дубінський отримали повістки від суду #США - Москаль
3:27:45Золотой ключик или приключения Буратино. Аудиокнига ...
ты же знаешь, что не ж...д а особь винницкой реформаторско - мыролюбной национальности
"А знаєш, злі язики в чатах, в інтернеті
Про мене кажуть, що я недалекий,
А інші чують ту силу слова
І кажуть, що помогло їм. Шкода
Тих, що плюють, замість цілуватись,
Тих, що клянуть, замість усміхатись
І часом хочеться їх послати,
А краще заспівати:
Я НЕ ТРИМАЮ ЗЛА ЗОВСІМ НІ НА КОГО!"
І високоморальну людину (яка не лише не краде, але і не грає болтом на роялі).
І патріотичну людину, яка вважала кацапляндію одвічним ворогом нашого народу ЗАВЖДИ, тобто і до 2014 року! Людину, яка без папірця цитуватиме Шевченка чи Антонича...
Але зараз, якщо вже говорити про імена святих, то краще Франціско...
Кстати, а как третий президент защищал Украину от агрессии паРаши?
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
Этот маршрут капитуляции ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к днр+лнр.
И ермак сегодня также утверждает, что он работает для "завершення війни в Україні". Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на "воссоединение с днр+лнр".
Воссоединение с днр+лнр - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украину. Это война и, как откровенно формулирует напарник ермака русский фашист чеснаков, присоединение Украины к днр+лнр.
зеленский не получал мандата на капитуляцию.
Єрмак та Медведчук зараз борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.
Ну...посмотрим, что оно ответит в итоге...
Хватит ли у этой твари наглости плюнуть им и всем другим Героям в глаза?!
Лично я не имею сомнений - х.уло его уже нагнуло компроматом.