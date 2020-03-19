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Все про:Зеленський (4857) мінські угоди (1767) Єрмак Андрій (155)

 "Не робіть цього!" - патріоти Донбасу закликають Зеленського не створювати Консультативну раду з представниками ОРДЛО. ВIДЕО

Патріоти Донбасу, вимушені покинути регіон і стати переселенцями, просять президента Володимира Зеленського не допустити створення Консультативної ради і виведення Росії за дужки переговорного процесу.

Їхнє звернення опубліковано на YouTube-каналі видання "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"25-го березня в Мінську документ про створення Консультаційної ради може бути підписаний уповноваженими представниками української влади. Тим самим Росія буде виведена за дужки переговорного процесу, отримавши статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора. Що неприпустимо", - заявляють патріоти.

До президента звернулися:

- Станіслав Асєєв - журналіст, звільнений з полону "ДНР" з обміну в 2019 році;

- Сергій Гармаш - журналіст, головний редактор сайту "ОстроВ";

- Ірина Довгань - волонтер з Ясинуватої, яку в 2014 році на площі Донецька прив'язали до стовпа, обмотавши українським прапором з написом "Вона вбиває наших дітей";

- Денис Казанський - відомий донецький блогер і журналіст;

- Володимир Жемчугов - учасник російсько-української війни, герой України, звільнений з полону "ЛНР" за обміном у 2016 році;

- Ігор Козловський - вчений, звільнений з полону "ДНР" за обміном у 2017 році, член ініціативної групи "Першого грудня".

Автори звернення стверджують, що переслідують одну мету: застерегти президента від необережного кроку, який може коштувати Україні незалежності.

Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182876
 
   
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Коломойський та Дубінський отримали повістки від суду #США - Москаль

"Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8421
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Там кришкою рояля добряче тиснути треба.
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страшно далєкі оні от наріда ордловского.. а сівуха страшно блізок
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Та байдуже! Є більш актуальне питання: чому ГлавЗебіл не хоче зупинити війну?
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―Наверно, мне бы надо...
―Не надо! Он согласился?
―Согласился! Теперь вот такое предложение. А что если...
―Не стоит!
―Ясно. Тогда может быть нужна...
―Не нужно!
―Понятно... Разрешите хотя бы...
―Вот это попробуйте!
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Не стрелять,не ездить в гости,карантин и вирус.Нефтью сыт не будешь.
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Зеленский же фактически жил в москве с 1998 года, он же кацап до мозга костей, вы чо? Он же даже не понимает, когда вы к нему по-украински обращаетесь
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носяра,шо ты тут всех приглашаешь?не лопнешь? "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6268
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В мінських домовленостях немає "главарєй двух стад", а є два бомжі без посад з прізвищами та ініціалами, що схожі на дохлого захараста та зниклого плотву. А ось у документі від 11.03.2020 чітко прописані посади сєпарів. До того ж в "договорняку" 2015-го є прізвище колишнього Президента, а в папірці 2020-го - діючого голови ОПи. Різницю відчуваєш?
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5 канал

Коломойський та Дубінський отримали повістки від суду #США - Москаль

"Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8421
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Какие мерзкие рожи. Мудрий нарід вместо "жида" Порошенко выбрал вот этих "украинцев".
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ты попал. за жыда тебе в винницкой синагоге зарплату срежут.
ты же знаешь, что не ж...д а особь винницкой реформаторско - мыролюбной национальности
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Які в них життєрадісні обличчя від такої звістки.
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А ведь именно у этих граждан и стоило спрашивать, и не только по данной ситуации, а и раньше! Ведь их почти полтора миллиона! Они покинули все свои базовые ценности. Именно из них и стоило выбирать на должности по нашей стороне Донбасса, а не мордатых артистов и прочих.
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Ну вы там еще "консультативный совет" с оккупантом по поводу Крыма приведите. Сталин же с Гитлером постоянно проводил "консультативные советы".
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В мене лише одне питання: Чому до діючої влади, щоб вона не робила дурниць, намагаються докричатися люди, IQ яких вище середнього, зате підтримують цих "монопартійців" люди, в яких образою є фраза "Че, самьій умньій штоле?"
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Так торік перед виборами інтелігенція криком кричала "Не обирайте Зеленського!" Причому, інтелігенція з абсолютно різними політичними поглядами об'єдналася! Там були прихильники Пороха Брюховецький і Забужко, прихильник Вакарчука Жадан, давній соратник Юльки Яворівський, Пономарьов (він теж за Тимошенко), прихильники Свободи Іллєнко та Компаніченко...
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Раздача РАБссиянских ксив жителям ОРДЛО прекратилась,не хотят больше на РАБссию,стали УРКАинцами "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3653
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С оккупированного Донбасса нужно делать фильтрационную серую зону и высылать туда тех кто ненавидит всё украинское, от этого оккупированного места Донбасса нужно отгородиться забором и все подходы заминировать,если это не сделать в ближайшее время то потеряем независимую Украину,в лучшем из худшего варианта получим две Украины с одна с Украинским народом,другая часть с советским народом Украины(колония Московии)
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Так вы уже отгородились в воскресенье бросив тысячи людей в ДНРе. Рано или поздно эпидемия кончится. Но брошеному народу в Донецке любви не добавится.
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Не против карантина. Дело нужное и правильное. Людям выехать 1 час дали. Кто не успел. Нах. Такое в августе 14-го было. Армия натихоря поднялась и ночью свалила. Утром просыпаются, а уже ДНР.
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Я говорю за эпидемию ВАТЫ,а вы про что?
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Сергій Гармаш (2) краще всіх сказав. Коротко і по суті.
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Зеленський:
"А знаєш, злі язики в чатах, в інтернеті
Про мене кажуть, що я недалекий,
А інші чують ту силу слова
І кажуть, що помогло їм. Шкода
Тих, що плюють, замість цілуватись,
Тих, що клянуть, замість усміхатись
І часом хочеться їх послати,
А краще заспівати:
Я НЕ ТРИМАЮ ЗЛА ЗОВСІМ НІ НА КОГО!"
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Якось по дебільному написано, схоже на те, що це дійсно він писав...
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якщо ти не знаєш, хто це написав, то з тебе такий же українець, як з мене іспанський космонавт
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Батьком нації має бути інтелектуал та свідомий українець!
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батько нації то нехай буде у кацапів! мені ніякий додатковий батько не потрібен! у ролі президента я хочу бачити просту скромну людину, а не знахабнілого мажора-олігарха!
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Украинцы скромного человека будут держать за лоха.НАМ НУЖЕН ДИКТАТОР.
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щоб сидів десь у схроні в Мюнхені і писав тупі лозунги? )
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Я теж не хочу бачити олігарха, але хочу бачити, в першу чергу, РОЗУМНУ людину!
І високоморальну людину (яка не лише не краде, але і не грає болтом на роялі).
І патріотичну людину, яка вважала кацапляндію одвічним ворогом нашого народу ЗАВЖДИ, тобто і до 2014 року! Людину, яка без папірця цитуватиме Шевченка чи Антонича...
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хочеш того, чи ні, але кацапляндія завжди буде нашим сусідом! і щоби жити добре, з сусідами треба будувати взаємовигідні відносини, а не воювати! треба постійно шукати шляхи, як помиритися і продовжити співпрацювати, а не постійно шукати як влаштувати ще один конфлікт! я не хочу президента, який згуртовує людей шляхом викликання ненависті до будь-якої нації!
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А причому тут ненависть до нації? Шлях до примирення з москалями один - вони йдть нах з Донбаса і Крима і віддають компенсацію за збитки і жертви. Ні - повний розрив відносин із ними, у нас уже давно товарооббіг з ЄС та Китаєм більший став...
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Ты Петра или Павла хочешь? Уж определись сейчас, а не у райских ворот..
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Мене особисто цілком влаштовував третій президент, коли був ріст ВВП 7-8%, 9-10 млрд. іноземних інвестицій на рік, культурне піднесення, майже 1000 баксів средня зарплата по Києву....

Але зараз, якщо вже говорити про імена святих, то краще Франціско...
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Этот тот, которого ЮВТ зрадой скинула?
Кстати, а как третий президент защищал Украину от агрессии паРаши?
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Він був слабак і на відміну від бариги нічого не зробив.
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Багато з тих зто цитував на пам'ять Шевченка творили страшні злочини в Україні.
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Зрада йшла туго.постійно знаходились якісь довбані біндєри, які заважали "миру", але тут на допомогу прийшов короновірус і зрада пішла як по маслу, а економіка по піз.і...
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Україну ніколи не завойовували її завжди розкрадали, зраджували та продавали власні гниди.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Это скрытая капитуляция. Все это понимают. Этого нельзя допустить. ( Лучше на время потерять малое, сохранив возможность его вернуть, чем потерять в итоге все. Можно войти в историю просто новичком в политике волею судьбы оказавшимся на вершине и согнувшимся под этой ношей но устоявшим на отмеренный ему срок, а можно уйти с клеймом предателя, гниды, иуды проклинаемым по седьмое колено )
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РАБссия призвала Украину отменить санкции из за короновируса,заявил ярый поклонник руского мира Константин Косачев в совете фидирацыи.Крысы позорные,вы голосовали 1 марта 2014 г. ввод войск в Украину...
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кремль и ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, "малыми шажками", незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.
Этот маршрут капитуляции ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к днр+лнр.
И ермак сегодня также утверждает, что он работает для "завершення війни в Україні". Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на "воссоединение с днр+лнр".
Воссоединение с днр+лнр - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украину. Это война и, как откровенно формулирует напарник ермака русский фашист чеснаков, присоединение Украины к днр+лнр.
зеленский не получал мандата на капитуляцию.
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Стефанчук другого мнения, он сказал, что избиратели дали мандат доверия на реализацию пунктов его обещаний...
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Оказывается "братоубивец" Порошенко "убил" ещё и брата Ермака. Теперь на Порошенка готовятся "повесить" ещё и убийство Эрики
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ребята, ему пох...й Ваше обращение. только что читал укрнет. пиде...ы из кабмина закупили сувениров на 199920грн. без 80грн двести тысяч. чтоб без тендера покупать, тоесть за четыре цены. и Вы думаете им до Ваших обращений? тут под шумок вируса нужно бабосики рубить.
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Зараз головне для України вже не боятися курсу в 40 грн/$, а боятися того щоб у нас як би не було 82 руб/$ ...

Єрмак та Медведчук зараз борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.
"Не робіть цього!" - патріоти Донбасу закликають Зеленського не створювати Консультативну раду з представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 799
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Культурные интеллигентные люди так вежливо обращаются к этой мрази...
Ну...посмотрим, что оно ответит в итоге...
Хватит ли у этой твари наглости плюнуть им и всем другим Героям в глаза?!
Лично я не имею сомнений - х.уло его уже нагнуло компроматом.
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шо делать ахметову новую виллу покупать ********
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Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила,Україна їх і закопає.
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Можливо не закопувати, а так як в м.Бергамо, щоб вірус не розповсюджувався.
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чому так? Тому що це було з самого початку!
"Не робіть цього!" - патріоти Донбасу закликають Зеленського не створювати Консультативну раду з представниками ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1334
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Этого вышкребка рымы на просить надо, а подвесить за его жидовские яйца и ******* до потери сознания. Чем больше узнаю зЫленских, мАнделей и разных там бойко и дуплетоов, тем больше мне нравятся фашисты.Все-таки они были правы.Эх....недоработали. Коронавирус и ЦиклонБ этим иудеям в кровати.
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