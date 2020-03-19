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 На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" перевірили їхні вогневі можливості. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тривають ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу "Кентавр", побудованих торік для потреб ВМС України. На цьому тижні командування ВМС разом із суднобудівниками перевіряли вогневі можливості катерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрілянину авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Для використання в морі установки було модифіковано, щоб дати можливість оператору утримувати ціль під час хвилювання моря. Незважаючи на шторм у 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані кілька кілометрів. Сам катер, який став трохи важчим, при цьому підвищив морехідні можливості у штормових умовах.

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу Кентавр перевірили їхні вогневі можливості 01

Завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожен, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній і ближній залпи, швидко наблизитися до берега і висадити штурмову групу в кількості до 36 осіб.

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу Кентавр перевірили їхні вогневі можливості 02

"Такі характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне - є гідною відповіддю застарілим великим десантним кораблям ЧФ РФ, які набагато повільніші і вже давно вичерпали свій ресурс", - сказано в повідомленні.

Перші два катери типу "Кентавр" увійдуть до складу ВМС України найближчим часом. Третій такий катер перебуває на стадії будівництва.

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу Кентавр перевірили їхні вогневі можливості 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182869
 
   
 Топ коментарі
 
Зелюкам-капитулянтам оружие не нужно. Дожили, что с питанием в войсках проблема.
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Потрясающая оперативность. В прошлом году еще летом были оба готовы к испытаниям.
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Потрясающая оперативность. В прошлом году еще летом были оба готовы к испытаниям.
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Бюрократию с времен совдепии увы никто не отменял.
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30 вузлів це дуже повільно, старий ракетний катер Прилуки робить 43 вузли, а десантному катеру потрібно робити 50 вузлів щоб уникнути ураження від ракетного катеру і сховатись десь в очереті, злившись з берегом! Тому високі надбудови десантному катеру абсолютно непотрібні, висота має бути мінімальна і всі надбудови мають бути з карбону або навіть весь катер має бути з автопластику, щоб не світитись на ворожих радарах! А некерована авіаційна ракетна зброя на ракетному катері це взагалі смішно - з неї влучити з води по берегу чи по воді просто неможливо, що і було доведено випробуваннями! Зі стволів в ціль на морі потрапляють тільки 1% пострілів, а некеровані ракети ще більш неточні і з них поцілити в щось взагалі нереально! Якщо вже стріляти то керованими ракетами, які точно і з першого пострілу влучають в ціль при будь якій качці за будь якого вітру!
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Якщо вже ставити бойовий модуль з батареєю ракет, то це мають бути керовані ракети калібру 120-130мм, краще за все пакет керованих ракет Граду 122мм, але тоді це вже не десантний а ракетний катер!
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В нас поки що немає керованих реактивних снарядів БМ-21 Град, бо порошенко вбухав мільярди в нікому непотрібну модернізацію Смерча, прикрутивши рулі від ПТРК до великого та важкого реактивного снаряду Смерча, який неможливо тими рулями нікуди перенаправити і тому снаряд Вільхи не може вилетіти за межі радіусу 1,5км від балістичної траєкторії, що є звичайним відхиленням снарядів Смерча!!!!!!! А от якби ті рулі прикрутили до реактивних снарядів БМ-21 Град, то снаряди отримали б можливість суттєво змінювати траєкторію від початкової і будучи запущеними в одному пакеті влучати в різні цілі рознесені на кілька кілометрів одна від одної, що на морі і на суші було б дуже доцільно! Але порошенко витратив гроші та час максимально бездарно, щоб ЗСУ не отримало посилення боєздатності і тому в нас, поки що, керованих снарядів Градів немає, але будуть!
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Придурошне. 122 мм Град набагато менший від Смерча. Як до такого снаряда можна прикрутити хоч якісь рулі?
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Так само як і до снарядів Смерча, як і до ракет ПТРК, рулі гнучки і намотуються на ракету і розкриваються після пострілу вже в повітрі і керують напрямком руху ракети!
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Гугли калібр ПТУра. Найменший керований снаряд - це 152 мм
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Ти дебіл? Керований снаряд КБ Луч Стугна для МТ-12 з гнучкими рулями калібр 100мм, керований протитанковий снаряд КБ Луч для калібр 90мм.
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Дебіл. це зовсім не ті снаряди Танковий ПТур летить максимум на 2 км. Танкових ПТУРів на 90мм в природі немає . бо калібр гармати танка 125 мм
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Ну так, а що ж тоді КБ Луч розробило і вже поставило закордон майже тисячу керованих ракет ПТРК калібру 90мм!!!! які летять на 4км!!!!
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Вони навіть в принципі не можуть летвти на 4 км.
Менше казок читай

Дальность распознавания цели: до 2500 м[12]
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Та і калібр у Стугни - 152 мм. Вікі тобі в допомогу
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Зелюкам-капитулянтам оружие не нужно. Дожили, что с питанием в войсках проблема.
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Короче, пока не доведут всё до исходного состояния - не успокоятся.
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Военприемка - сильно длительный до жути процесс. Проверяют все до мелочей. От этого зависит жизнь экипажей.
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БДК - совок, будут размазаны Нептунами

а Кентавры - молодцы!
очень деже приличная скорость для слабобронированного катера

им бы еще пушку 25-30 мм для непосредственного подавления огневых точек в месте высадки десанта
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Никакая скорость. Подобные современные лоханки развивают скорость в 50 узлов. Какого подавления??? Кто эту лоханку подпустит на полтора км к берегу??? Копеечный ПТУР потопит ее задолго до этого
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На уток ходить самый раз !!! На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" проверили их огневые возможности - Цензор.НЕТ 8336
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В чем позитив. Снять НУРС с вертушки и присобачить на катер? Куда он попадет даже при малейшем волнении моря? НУРС - Неуправляемый Реактивный Снаряд. С8 - мелкое подобие Града ибо калибр существенно меньше
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Ты бы хоть видео посмотрел, там ведь говорится про систему стабилизации, и используется это оружие не для снайперского огня, а накрытия площадной цели осколочно фугасными зарядами.
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Какая на лоханке в пару десятков тонн может біть стабилизация? Ті на катере вообще когда нибуть плавал? Там даже при штиле на ногах нельзя устоять
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Какая площадная цель. если нурс в 80 мм летит максимум на 2км? Шо он будет накрівать? Браконьеров? Любой хер с переноснім Корнетом или танковім ПТУРом накроет єту байду еще зка 4 км от берега
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Шиз , хряпни бояры и успокойся, не твоего ума дело.
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Как проверили??
Надо было на баржу посадить Шуфрича
Мертвечука Сивохо Королевскую
в общем всех почитателей мацковского мира и
свидетелей воды в Крымском канале
и тогда испытывать огневую мощь!!
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Сомневаюсь даже, что третий будет достроен. Закладывали еще при прошлой власти.
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Зачем? Мелкая лоханка. которую простой ПТУР потопит за три км от берега
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Та это все отголоски "воровства" Порошенко, он же так крал, что успел только 2 катера сделать, щя вот ******** лисандрыч как возьмется и за 1-2 года цельную флотилью наклепает.
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У нас страна будет жить в смартфоне. Так что и флотилию там наклепают и межгалактические станции.
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Порохобаригу висадити під кримським мостом за ці консервні банки, хай сидить там і за фуйлом наблюдає соєвий комондор.
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Это корабли в основном для Азовского моря. Как и Гюрза-М.
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Шой то оно как то не того...
По курсовым секторам ружбайка стрелять не может...по ракете дальность до 4000м...
при стрельбе поперек курса точность не спасет ни какая математика..
Идти на десантирование Не по кратчайшему курсу....ради очень сомнительного шанса в шо нибудь попасть из этого чуда...В зоне уверенного противодействия ствольной артилерии включая танки...как то коряво все выглядит, самоубийственно...
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только для эвакуации десанта можно применять эту чудовундервафлю,а не для высадки.
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Какой там десант на катере... Пять человек? Порнография для ловли браконьеров или погранслужбы
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а какое там вооружение , кто в теме расскажите , на фото я не вижу ничего , даже пушки нет
в бою у него будет билет в один конец ( если РЕБа нет ) , его оса возьмет на предельной дальности
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Никакое вооружение. Сняли НУРСы с вертушки и присобачили на катер. Даже при штиле - это пальба в молоко. И не несколько км - а всего полтора. Читайте в вики параметры С8
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Снять НУРСы, чтобы не позорится, и нормальный десантный катер. Зачем нам десантный катер - следующий вопрос. Хотя с другой стороны на безрыбье и рак - рыба (с). Агрессор строит атомные подлодки, мы - катера, время нас рассудит.
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Уже в Керчи рассудило. Их сторожевики с 100мм пушкой способні топить єти лоханки за 15 км. Это не говоря уже об управляеміх ракетах на их борту
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ти вважаєш, що старе фото має обовязково відповідати ********* стану?
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Між іншим, ці катери - збудовані на "Кузні на Рибальському", тоді, влітку 2018-го, ще належав Порошенку.
https://www.bbc.com/russian/features-46639599
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Смотрите кацапам без боя не отдайте А то как всегда учения ни шагу назад а потом крым без боя катера без боя
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Главное к керченскому проливу не подходить и вовремя давать драпа при подходе серьезных российских сторожевиков
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