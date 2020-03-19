 На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" перевірили їхні вогневі можливості. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрілянину авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Для використання в морі установки було модифіковано, щоб дати можливість оператору утримувати ціль під час хвилювання моря. Незважаючи на шторм у 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані кілька кілометрів. Сам катер, який став трохи важчим, при цьому підвищив морехідні можливості у штормових умовах.
Завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожен, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній і ближній залпи, швидко наблизитися до берега і висадити штурмову групу в кількості до 36 осіб.
"Такі характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне - є гідною відповіддю застарілим великим десантним кораблям ЧФ РФ, які набагато повільніші і вже давно вичерпали свій ресурс", - сказано в повідомленні.
Перші два катери типу "Кентавр" увійдуть до складу ВМС України найближчим часом. Третій такий катер перебуває на стадії будівництва.
Менше казок читай
Дальность распознавания цели: до 2500 м[12]
а Кентавры - молодцы!
очень деже приличная скорость для слабобронированного катера
им бы еще пушку 25-30 мм для непосредственного подавления огневых точек в месте высадки десанта
Надо было на баржу посадить Шуфрича
Мертвечука Сивохо Королевскую
в общем всех почитателей мацковского мира и
свидетелей воды в Крымском канале
и тогда испытывать огневую мощь!!
По курсовым секторам ружбайка стрелять не может...по ракете дальность до 4000м...
при стрельбе поперек курса точность не спасет ни какая математика..
Идти на десантирование Не по кратчайшему курсу....ради очень сомнительного шанса в шо нибудь попасть из этого чуда...В зоне уверенного противодействия ствольной артилерии включая танки...как то коряво все выглядит, самоубийственно...
в бою у него будет билет в один конец ( если РЕБа нет ) , его оса возьмет на предельной дальности
https://www.bbc.com/russian/features-46639599