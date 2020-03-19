 Автомобілі з гучномовцями з п'ятниці їздитимуть вулицями і закликатимуть українців сидіти вдома. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями", — сказано в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що з п'ятниці такі автомобілі з'являться на вулицях міст по всій Україні. Вони інформуватимуть людей про правила поведінки під час карантину.
Рятувальники нагадали ці правила:
- не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
- не відвідуйте місця скупчення людей;
- під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
- дотримуйтесь заходів особистої гігієни;
- подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.
ДЕБІЛІЗМ ПРОЦВІТАЄ
Займитесь лучше теми, кто создал тотальный дефицит медицинских масок в аптеках.
Баканов, как там эти черти, безнал не устраивает?
Может они с Вами в доле?
Пусть ездят и кричат в матюгальник:
- Зелю геть! Зелю геть! Зелю геть!
Объявление на дверях подъезда жилого дома:
Граждане жильцы!
Завтра, в 9-00 в вашем доме будут отключены водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, окна и двери дома будут заколочены досками, а вас всех поведут на расстрел.Просьба собраться у входа в подъезд, взяв только необходимое.
С уважением, администрация.