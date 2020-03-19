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 Автомобілі з гучномовцями з п'ятниці їздитимуть вулицями і закликатимуть українців сидіти вдома. ВIДЕО

У четвер автомобілі з гучномовцями вже їздили вулицями Києва. З п'ятниці такі машини запустять по всій Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями", — сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з п'ятниці такі автомобілі з'являться на вулицях міст по всій Україні. Вони інформуватимуть людей про правила поведінки під час карантину.

Рятувальники нагадали ці правила:

  • не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
  • не відвідуйте місця скупчення людей;
  • під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
  • дотримуйтесь заходів особистої гігієни;
  • подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182866
 
   
 Топ коментарі
 
От дебилы БЛЯ ,лучше бы появились автомобили которые возили людям продукты !!! Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 8946
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Про те що всьо плохо ти дізнаєшся коли на вулицях вмиратимуть люди. І то ; бацька; щось збреше.
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вместо того чтобы тратить бензин с бюджета с этими машинами говорилками где нашему человеку по барабану призывы то на эти деньги организовали маршрутки специальные или автобусы для перевозки медработников
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пороха не любил,но теперь если он будет проезжать мимо меня на улице - встану на колени и сниму шапку!
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В четверг автомобили с громкоговорителями уже ездили по улицам Киева. С пятницы такие машины запустят по всей Украине. Источник: https://censor.net.ua/v3182866

ДЕБІЛІЗМ ПРОЦВІТАЄ Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 2484

Автомобили с громкоговорителями с пятницы будут ездить по улицам и призывать украинцев сидеть дома - Цензор.НЕТ 7400
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Какие еще автомобили? Вам больше заняться не чем?
Займитесь лучше теми, кто создал тотальный дефицит медицинских масок в аптеках.
Баканов, как там эти черти, безнал не устраивает?
Может они с Вами в доле?
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Если кто-то случайно устал от паники и уснул, то веселые машинки его разбудят.
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красивые видосики,а по факту полный ****"ц
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Правильное решение!
Пусть ездят и кричат в матюгальник:
- Зелю геть! Зелю геть! Зелю геть!
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Идиоты,отмените срочно льготный проезд для пенсионеров.
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бл... ское шоу. вот в принципе все что смогла сделать зе-команда. ну оно и понятно - шоу это их профессия.
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Они б ещё глашатаев по городу пустили)) Неужели нельзя смски рассылать?
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В эпоху Интернета и телевидения пользоваться для информирования населения методами времён второй мировой войны? Вы (власть) ещё запустите автоматчиков с овчарками и включите сирены! Это отвратительно!!!
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- Громадяни України, сидіть вдома по приколу. А, хоча, какаяразніца!
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анекдот из 90-х:
Объявление на дверях подъезда жилого дома:
Граждане жильцы!
Завтра, в 9-00 в вашем доме будут отключены водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, окна и двери дома будут заколочены досками, а вас всех поведут на расстрел.Просьба собраться у входа в подъезд, взяв только необходимое.

С уважением, администрация.
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А шо делает презедент - думал уже дно - всё забетонировал, утром стук с низу. Кто там? Це я - хриплый голос. Шо ты хочешь? Не ешьте просроченные - мясо, рыбу, яйца. Это из обращения к украинцам по вирусу и вывоза и роспуск по всей Украине потенциально опасных турыстов с ЕС и остального мира. Д.
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