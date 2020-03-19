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 Як Китай переміг коронавірус: приголомшлива історія від жителя Пекіна. ВIДЕО

У Китаї практично перемогли коронавірус, але досі дотримуються всіх карантинних умов і запобіжних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в спеціальному відеозверненні розповів молодий чоловік, який вже два роки живе в китайській столиці.

"Упродовж останніх двох років я прожив у Пекіні. Весь час епідемії коронавірусу, про яку було оголошено в середині січня, я провів у цьому місті... Люди в Китаї впродовж двох місяців, практично взагалі не виходили на вулицю. Було абсолютно порожньо. Працювали тільки продуктові магазини й аптеки. Скрізь по сьогодні у тебе заміряють температуру - чи то у продуктовому магазині, в перукарні і, звісно, в метро...", - розповідає він.

Читайте також: Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182806
 
   
 Топ коментарі
 
Треба почекати деякий час після відміни карантину а потім казати про перемогу.
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Досвід Китаю гарний, але в Україні його буде застосувати складно. Тому що стосовно половини тих заходів що запровадив Китай - українці виступлять проти як авторитарних, узурпуючих владу, загрозливих для "демократії" або таких що "ущімляют маи права"и "саздают мнє нєудобства"
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Вот победите тогда и рассказывайте. Пока что каждый день новых больных фиксируют
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Вот победите тогда и рассказывайте. Пока что каждый день новых больных фиксируют
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позавчера было зафиксировано на весь миллиардный Китай 14 заражений, ни одной смерти, за вчера - НИ ОДНОГО ЗАРАЖЕНИЯ.
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Это если верить китайской пропаганде.
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Какой смысл спорить с воттогдашником? Лет 30 назад он бы так же реагировал на развитие экономики КНР "воттогда". Это диагноз.
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Фиксируют только у приезжих. В самом Китае новых случаев нет.
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Треба почекати деякий час після відміни карантину а потім казати про перемогу.
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Китайський варіант для українських пофігістів і вдморозків не підійде на жаль.
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Досвід Китаю гарний, але в Україні його буде застосувати складно. Тому що стосовно половини тих заходів що запровадив Китай - українці виступлять проти як авторитарних, узурпуючих владу, загрозливих для "демократії" або таких що "ущімляют маи права"и "саздают мнє нєудобства"
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А ты в курсе, что Китай угрожал врачам тюрьмой, когда они сообщили об этом вирусе еще в декабре так что им пришлось удалить все исследования? И что компартия полностью цензурирует интернет на тему вируса, чтобы вся информация поступала только от партии.
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Просто і стисло для населення, щоб не дуркувало.
Ще б такі заходи звідкись забезпечити коштами, яких в бідних немає, а богаті буратинки фіг поділяться наколядованим.
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За тебя и для тебя никто ничего делать не должен. Скудные госсредства размазываются тонким слоем по зубожилому населению, а дальше - каждый сам за себя.
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В Китае за нарушение карантина от 10 лет и вплоть до смертной казни, потому они и победили, а наши лезут пачками в маршрутки..
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сабакян уже готов, дайте только ЗРаде проголосовать. Пеца и команда поддержат?
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"Люди в Китае на протяжении двух месяцев, практически вообще не выходили на улицу. Было абсолютно пусто." - Вооот. А когда все повылязят, что произойдёт? Как Китай победил коронавирус: потрясающая история от жителя Пекина - Цензор.НЕТ 4702
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Зато как красиво сидели. Видите как мощна компартия.
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Нічого. Ці люди вже не є носіями вірусу.
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Они потенциальные носители. Единственный способ не быть носителем это или умереть или иметь иммунитет.
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Якщо імунітет є - за цей час він знищить вірус. Якщо немає - людина захворіє, і тоді імунітет в купі з супутніми ліками або знищить вірус, або людина помре. Коронавірус не зберігається в організмі настільки довго без видимих ознак.
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У этих китайцев иммунитета нет. Они же дома сидели. Представь себе что люди это лес. А вирус это огонь. Достаточно пожара и лес начнет гореть. И говорить "мы спасли лес от пожара" это тоже самое что "мы защитили их от вируса".
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Імунітет у кожної людини є від народження, але у різних людей він різної сили, хтось може побороти вірус самостійно, хтось потребує медичного втручання, а комусь навіть це не допоможе. Якщо вірус потрапив до органзіму - він менше ніж за місяць або знищується організмом, або дає про себе знати, і за цей час важливо ізолювати себе від зовнішніх контактів щоб не збільшувати кількість інфікованих. І якщо вже нікому буде інфіковувати оточуючих - кожен або перехворів, або не захворів, або помер - то і епідемія вважається подоланою.
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Вирус никуда не денется. Это как пожар. Ему достаточно одного человека, чтобы снова распространиться.
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Тому всіх і ізолюють, це на перший погляд здається що неможливо контролювати таку кількість людей - при правильному розподілі на групи з повною забороною і унеможливленням контактувати з іншою групою - запросто. Інакше вже давно епідемія будь-якої смертельної хвороби знищила б людську цивілізацію.
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Ну тут такое дело, что нельзя изолировать людей вечно.
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Але можна їх ізолювати на 14 або 30 днів, за які вірус вже 100% дає про себе знати. От саме це і зробили в Китаї, як говорить хлопець на відео.
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А ты не торопись. Торопиться не надо. Як Китай переміг коронавірус: приголомшлива історія від жителя Пекіна - Цензор.НЕТ 5838 Через 4-6 недель видней будет!
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Цікава думка мікробіолога з московії - Итак.

1) Это всего лишь коронавирус. Один из представителей семейства, которое и раньше было представлено в общем спектре возбудителей ОРВИ человека. Это не чума. Не оспа, не родная еще нашему поколению корь. Это даже не тот коронавирус, который вызывал атипичную пневмонию в 2002 году и был гораздо жестче. Нынешний вирус убивает, как положено любому уважающему себя вирусу, только что попавшему к людям из другого зверя. Но убивает умеренно. В мире ежедневно умирает от туберкулеза столько же людей, сколько пока что умерло за все время от COVID. И еще столько же - от малярии. Просто за этими цифрами мы не следим в режиме онлайн.

2) Вирус, к сожалению, достаточно заразный. Более заразный, чем грипп, менее заразный, чем свинка или краснуха, не говоря о кори. Нам на воображение действуют растущие в реальном времени цифры инфицированных и умерших, и мысленно мы подставляем к ним «уже». В Петербурге «уже» 8 случаев! В России «уже» 93! В Китае было «уже» 80000. На самом деле правильнее было бы говорить «еще» или «всего». 80000 случаев на миллиардный Китай за почти три месяца эпидемии - это ВСЕГО, а не «целых». Поэтому панику очень сильно раздули. Мы в России находимся в самом начале развития эпидемии. Через пару недель ситуация, очевидно, ухудшится, как это происходило и происходит в других странах. Но это все равно будет очень далеко от тех эпидемий, которые человечество переживало всю свою историю, кроме последних 50 лет. И почти никто, по меркам тех эпидемий, не умрет (см. ниже). Поэтому - панику отставить!

3) Вирус вырвался за пределы одной страны и точки роста (вспышки) возникли по всему миру. Это было неизбежно. Кстати, не нужно бояться слова «пандемия» - оно означает только, что случаи заболевания выявлены в большинстве стран мира, а не то, что человечество стоит перед угрозой вымирания. Но если каждая страна повторит путь Китая в ближайшие месяцы, то случаев будет очень много. Все равно будет затронут небольшой процент популяции каждой страны, но сумма будет немалой. Карантины направлены на то, чтобы не достигнуть китайских показателей за короткое время. Меры безопасности, которые принял Китай и сейчас принимает Европа и остальной мир, абсолютно беспрецедентны. Их главная цель - снизить одновременную нагрузку на больницы при массовых вспышках (что сейчас происходит в Италии и выглядит трагично), растянуть распространение инфекции во времени.

4) Показатели смертности от коронавируса отражают реальность. Их никто не стал бы скрывать в эпоху, когда в соцсетях сразу бы сбились в группы люди, родственники которых скоропостижно умерли от воспаления легких без предварительного гриппа или другой ОРВИ. И сосчитали бы друг друга. При этом показатели общего числа случаев, конечно, очень сильно занижены, так как масса людей перенесла инфекцию бессимптомно и в период, когда ее еще не умели выявить. И сейчас многие случаи не обнаруживают, хотя теперь их мониторят. Ну и хорошо - чем более количество зараженных занижено, тем меньше по факту процент летальных исходов.

5) Этот вирус не имеет никакого отношения к человеческим разработкам и не «сбежал» ни из какой лаборатории. Пока народ паникует, в лабораториях всего мира о SARS-CoV уже узнали массу вещей. В частности, то, что все началось с единичного заражения в Китае - то есть кто-то таки там съел какое-то нехорошее животное. Или просто рядом постоял на рынке, где, по сути, в одной клетке сидят змеи, летучие мыши, куры, циветты и панголины, а потом их «готовят» для покупателей на одном столе без всяких понятий о гигиене и «кошерности».

Идеальная среда для вирусов, склонных попытать счастья в другом животном-хозяине - где еще летучая мышь обменяется жидкостями с черепахой и кроликом? А вирусы, попавшие в нового хозяина, чтобы к нему приспособиться, неминуемо приобретут новые свойства и часто будут вести себя агрессивно. К тому же, прыгнув через межвидовой барьер раз, вирус прыгнет и другой, попутно приспосабливаясь к новым хозяевам. Где-то в цепочке хозяев может оказаться и человек.

Это не первый вирус, происхождение которого следует искать именно на китайских рынках. Может быть, теперь Китай их реорганизует. А вообще-то, может быть, нам еще повезло, что вирус получился такой несильный.

6) Коронавирус SARS-CoV больше никуда не денется из нашей жизни. Он не исчезнет. Его не уничтожат карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, врачебные рекомендации - поддерживающая терапия. Вакцина появится (думаю, к лету), но в массовую практику выйдет не раньше, чем к концу года, так как время испытаний любой вакцины сократить нельзя. Поэтому бОльшая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний - коллективный иммунитет (чем больше народу переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и потихоньку болезнь уйдет на задний план). Не верьте слухам о повторных заражениях. На коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно.

7) Коронавирус ВООБЩЕ не похож на вирус гриппа. И поэтому он не будет держать человечество в карантинах и под боем годами и десятилетиями. У коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость, присущую вирусам гриппа. Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций - чем дольше вместе с человеком, тем мягче симптоматика. И новые формы будут появляться редко, и не будут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения. Но примерно на полгода (моя оценка) текущая эпидемическая ситуация может растянуться. Постепенно вирус станет частью пейзажа, многие переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни.

8) К счастью, дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного потемпературит, кто-то переболеет, как хорошим гриппом. В больницах по показаниям (то есть при угрозе жизни) окажутся немногие. Из них имеют шанс умереть доли процента. Не страшнее гриппа, одним из самых неприятных и опасных осложнений которого является тоже пневмония. И, как все уже, наверно, поняли, в группе высокого риска оказались люди за 75 (подстрахуемся - в странах с уровнем жизни пониже за 70), особенно с какими-либо сопутствующими заболеваниями. Тут смертельная опасность по текущей статистике угрожает каждому пятому-шестому заболевшему.

9) С точки зрения биологии, если мы посмотрим на человека как на один из видов животных, коронавирус вообще не должен был бы рассматриваться как что-то слишком опасное. Он убивает людей с ослабленным иммунитетом (как любая инфекционная болезнь), и умеренно прореживает популяцию в старшей возрастной группе. Ещё лет 100 назад человечество восприняло бы это философски, как божий промысел. И всемирную коронавирусную эпидемию-2020 с радостью махнуло бы не глядя бы на вспышку кори или полиомиелита в их родном городке.

Но вот она, обратная сторона прогресса - мы же не хотим отдать этому вирусу просто так, за здорово живешь, ни одного из стариков, среди которых будут чьи-то родители и бабушки с дедушками. А чтобы их не отдать, их надо вовремя положить в приспособленную для этого палату в больнице и помочь им дышать. Мы знаем, что количество палат ограничено, а приборов для ИВЛ, наверно, тоже не по штуке на человека, к тому же они постоянно помогают жить и массе других людей, которые не могут сами дышать не из-за коронавируса.
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Поражают ихперды из кацапии своей тупостью.
Столько вумного текста, а оно даже не знает, что от этого вируса иммунитет не вырабатывается и можно заболеть повторно через 5 дней после выздоровления.
Ещё эта зараза вызывает пнемнонию очень часто, пусть этот дебил переболеет ею, а потом поработает и а фармацевтов до конца жизни.
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_Метро был нихт человекен, мало-мало людь был в там. Для работников объектов жизненно важной инфраструктуры, видать.
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Китай - это самоорганизованность и порядок, а в Украине - это пофигизм и вседозволенность, демократия это еще и ответственность за себя и окружающих.
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Никакого порядка и организованности при коммунизме быть не может.
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Железной рукой позакрывали их в индивидуальных норках.
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Именно так. Но это не организованность. Это просто превращение в зону части страны. Коммунизм и зона близкие вещи, но зона упрощает человеческую жизнедеятельность, примитивизирует её, а не организовывает.
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А я не спорю. Надо было мне адресовать свой коммент Konstantin Köpplin.
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ну там в тому китаі і правітельство китайці.. а у нас в украіні. нема китайців нема і украінців у нас в нашій рідній украіні правлять евреі і кацапи а ім насрать на нас украінців.. чим нас буде меньше тим краще ім.
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хорошо бы, шо бы они сказали, шо сделали выводы и больше все ползающее и шелестящее сразу в рот пихать не будут.
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И химичить в вирусных лабораториях не будут! MARS, SARS, COVID19 именно оттуда.
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Хм! В Италии парикмахерские закрыты.
Температуру, из предосторожности, можно мониторировать и дома.
Более всего риск заразиться от несимптоматика.
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Ему легко говорить- "без маски не выходи", Китай скупил наши маски и раздал из своим гражданам бесплатно в период пика эпидемии. А у нас что? Наши твари продали все маски, аптеки пустые и как тут быть???? Ну не расстрелять всех причастных к этой диверсии?
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Ви ще набої почніть розтринькувати на усіляку фігню під час війни. Є дрючки, каміння і сокири. Потрібні тільки час та натхнення.
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Львовское метро победило эту заразУ.Победить его пока не возможно,но сделать эпидемию крайне медленной,а не взрывной,как в Италии -наша задача.Тогда легче будет медицине спасать стариков , хроников,беременных женщин..Метро не будет работать ,как минимум до 1 мая.Люди приспособятся,притрутся.Метро -это ещё не вся Украина!А на селе -вообще никакой медицины-одна профанация.А заражение там идёт даже быстрей,чем в городе.Всем выжить!
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Тупой народ выбирает тупую власть, тупая власть принимает тупые решения. Замкнутый круг.
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Китайцы засрали весь Мир, а сами отделались лёгким испугом, теперь "умничают", типа поучая других. Лучше бы вы хрень всякую не жрали и вирусы новые не выводили в своих лабораториях)))
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Джина выпустили из бутылки. Пора принять факт - есть новый вирус!
Он будет метаться и накатывать волнами, пока не побывает внутри каждого из нас.
Дальше, отработка схемы лечения.
Что каждый из нас может сделать для себя любимого:
1) Вести здоровый образ жизни.
2) Физкультура.
3) Здоровая пища и чистая вода.
4) Дышать свежим воздухом, а не дымом с заводов или выхлопными газами.
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Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
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если чилавек ни пьйёт и ни курит, то нивольна задайёшься вапросом: а не сволочь ли он?
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Как говорили в Перестройку: Что бы построить экономику по типу китайской -- нужны китайцы!
.
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Как то не сходится... Рассказывает что закрыто все кроме продуктовых и аптек и тут же говорит что температуру меряют в парикмахерских.
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Китаянка рассказывает, что в Китае сжигали людей живьем больных вирусом. https://www.youtube.com/watch?v=a3CbdCz2zuU&feature=emb_logo
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При петі вірусу не було б і був би порядок, - багато хто так думає.
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Мене,звісно як і всіх лякає цей вірус,але більш за все лякає некомпетентність влади,при якій більшість уражень можливо було б уникнути...Я все розумію,як "первоклашка"читаю "Цензор"тут дійсно є можливість навчитися багато чому...Але вибачте,я живу не на острові правильно?Я живу в суспільстві,що є сукупністю людей...І в цьому суспільстві я обираю так звану "владу",тобто тих,що повинні врегульовувати різні "колізії"в житті суспільства (мене).Так от зараз я бачу повну некомпетенцію,ба навіть більше,цієї влади...
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Это касается не только Украины. Итальянцы, американцы или скандинавы не сильно лучше наших.
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