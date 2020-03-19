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Все про:Греція (182) Олімпіада (264) Японія (241) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус", - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Греції відбулася церемонія передачі олімпійського вогню Токіо, який прийме літню Олімпіаду. Захід на афінському стадіоні "Панатінаїкос" відбувся без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус", - заявив президент олімпійського комітету Греції Спірос Капралос.

Вогонь було передано президенту Олімпійського комітету Греції, який передав факел представникові Оргкомітету "Токіо-2020" Наоко Імото.

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Тепер олімпійський вогонь на літаку відвезуть до Японії. Там 26 березня стартує естафета вогню країною, вона теж відбудеться без глядачів.

Літні Олімпійські ігри мають відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня. Міжнародний Олімпійський Комітет, влада Японії і оргкомітет ігор виключають їхнє скасування через пандемію коронавірусу. У гіршому випадку, якщо провести змагання цього літа не вийде, їх перенесуть на один або два роки.

Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 01Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 02Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 03Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 04

Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 05
Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182805
 
   
 Топ коментарі
 
якось неоднозначно російською мовою звучить
не ясно, хто кого погасить
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угу.. пламя крематориев погасит вирус))
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Олимпийский комитет фощызды,отобрали золото Сочинской ОЛЕНЬпияды у русских Мильдониев... "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394 "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394
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якось неоднозначно російською мовою звучить
не ясно, хто кого погасить
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Даже интересно, как они Олимпиаду собрались проводить. Некоторые страны только на пороге вспышки. В Японию далеко не все приедут.
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Да вроде там Бубочки не было! А кто тогда такую херню сморозил?
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угу.. пламя крематориев погасит вирус))
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Олимпийский комитет фощызды,отобрали золото Сочинской ОЛЕНЬпияды у русских Мильдониев... "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394 "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 6394
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"Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус" - Тю... С чего вдруг? Просто красивые и столь же пустые слова.
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Ага! Единственный интерес организаторов и устроителей всего этого ("олимпиады") - это БАБЛО, всех остальное хрень и чушь для лохтората и обывателей, а боятся они, что этот бизнес может быть не прибыльным или того хуже -убыточным!
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Только по секрету и только вам: почти все эти спортивные мероприятия крупного масштаба, и строящиеся к ним стадионы не окупают себя в принципе. Да и после олимпиад с ними зачастую не знают что делать местные власти.
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Для меня не "секрет", что затратная часть идет из бюджета (карманов ЛОХОВ), а сливки снимают те, кто меньше всего вложился, иначе нахера весь этот пафос и ахинея (вокпуг "олимпиады"), а для того чтоб РАБЫ были заняты зрелищами и не задавали "глупых" вопросов, а за чей счет то собственно "банкет"! На проф спорт вообще нельзя давать денег из бюджета, только на массовый (активный) досуг населения!
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А когда я говорил про бюджетные деньги, только потраченные на отдельных спортсменов меня ругали и говорили что усикиломаченкихарланы честь страны защищают, больше сделали чем любой хлебороб и металлург! И даже министерство спорта не нужно!!!
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за деньги вам могут попортить жизнь, а за большие деньги и убить! что им ваши возмущения, когда для них это не просто источник жизни, а очень шикарной и беззаботной!
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Тоскливо выглядит зрелище. Надеюсь они не аутодафе имели в виду.
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Нам Голливуд давно показывает такое кино . И вот оно случилось . Не думал , что начнётся с АТБ . "Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус", - в Афинах без зрителей прошла церемония передачи Олимпийского огня - Цензор.НЕТ 2251
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"олимпийское пламя погасит вирус"
ага, из серии - причащаться надо чаще, Усик он в курсах.
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Жаль не увидим больше Усейна Болта на беговой дорожке.Стал футболистом и даже голы забивает.Зато увидим украинский талант в лице Алексея Середы.Даст Бог возьмёт золото в бассейне
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Любой вирус уничтожается озоном. Будем надеяться , что в мае будут грозовые дожди...
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Не погасит. Это не дрова, это программный продукт.
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Та ты шо...а если устроить аутодафе и сжечь больных и тех кто с ними контактировал "Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус", - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню - Цензор.НЕТ 3451...
Кстати о птичках.. во времена истинных олимпийских игр существовал такой ритуал как сожжение в медном быке))0 у ж он то точно никакую заразу не пропустит)))
В тоже время после поцелуя иконы во время эпидемии в самую дырочку губы защитницы и рук священника болезнь проходит..и сразу наступает блаженный русскІй мІрЪ
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