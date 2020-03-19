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Все про:карантин (455) Одеса (2405) транспорт (443)

 "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї. ВIДЕО

Обмеження кількості пасажирів у громадському транспорті стало причиною обурення для "зайвих" пасажирів. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про декілька таких випадків пише у своєму акаунті у твітері одеський журналіст Михайло Штекель і публікує відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182782
 
 
 Топ коментарі
 
"куда они все едут на*ер" - написанож на трамвае, в дельфинарий "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае - Цензор.НЕТ 2790
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просто временно отменить льготы на проезд и вопрос сам отвалится
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Пенсы должны сидеть дома. Но нет, они прутся потому что в трамвае им бесплатно, а раз бесплатно - грех не покататься.
А в это время работающие не могут добраться на работу.
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"куда они все едут на*ер" - написанож на трамвае, в дельфинарий
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А минуло лише кілька днів "карантину"... "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае - Цензор.НЕТ 3575
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Petr & Mazepa

Нам надіслали чудовий прогноз, а головний редактор взяв і не повірив. А потім стався Шахов. Тож ось чудовий текст ********* Нострадамуса! #greenlight Володимир Васильєв

Пророцтво як усе буде
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
Трохи прикладної епідеміології
Дві нотки позитиву
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"9) а потім статки громадян почали зростати, незважаючи на війну та втрату територій-«годувальників» і людей це обурило - хіба можна так файно усім жити в ці буремні часи - саме тому 75% небайдужих проголосували за Зеленського, а потім і монобільшість: тепер злидні українців точно не минуть і буде що без сорому розповісти онукам." - "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї - Цензор.НЕТ 2522 ЗАЧЬОД!
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1https://inforesist.org/v-bergamo-bolshe-sotni-trupov-ih-nachali-vyvozit-armejskimi-gruzovikami/amp/?__twitter_impression=true
итальянской провинции Бергамо крематории и морги не справляются с большим количеством умерших в результате заражения коронавирусом. Гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам, пишет итальянская газета Corriere della Sera
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Нет: они осознали, что сопротивление бесполезно и впали в уныние.
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я фігею! Та Забороніть старим кататься туди-сюди - нехай посидять вдома.
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просто временно отменить льготы на проезд и вопрос сам отвалится
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Сербія заборонила старшим 65 шастать по вулицям - взагалі, в селі 70.
В італії таких в лікарнях вже не реанімують, Франція та Італія забиті лікарні молодими.
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Та хоча б ввели, що пільги на проїзд діють с 10-ї ранку до 15-ї години дня і хай їздять. Але коли люди їдуть на роботу - з роботи щоб не шарились вони з кАлясками "Баб бесплатно возите! Люди доехать не могут! Куда они все едут, бл#дь?!" - "лишние" пассажиры ссорятся в одесском трамвае - Цензор.НЕТ 862
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Та й ось так ще два рокі....як вангує інститут Коха.
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Ясен хрен, пока все не переболеют (как гриппом) оно не уляжется, а быстро все переболеть (а части поздыхать) мешает карантин. А вакцины не будет еще как минимум 1-1,5 года и вообще не факт чтобудет - против вирусов вообще проблемно вакцины разрабатываются и работают через раз
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Пенсы должны сидеть дома. Но нет, они прутся потому что в трамвае им бесплатно, а раз бесплатно - грех не покататься.
А в это время работающие не могут добраться на работу.
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Пупкин, не глупи. Когда тебе стукнет 60 лет, у тебя возникнет мысль: "Мне теперь что, ещё 20 лет дома сидеть???" Есть много работающих пенсионеров. Кто тебе дал право считать пенсионеров людьми 2-го сорта?
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В стране карантин, они, пожилые люди, группа риска.
Нужно на время ЧС отменить льготы.
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У нас на работе много продуктивно работающих пенсионеров - я бы не сказал, что это группа риска. Министр здравохранения Емец - тоже в группе риска? (я о здоровье говорю, без политики). Как могли назначить министром из группы риска?
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если они такие же люди как все, то пусть и платят за проезд как все. Тогда все будет справедливо.
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Тебя всё равно будут раздражать люди с сединой, купившие билет. В Балтии половина населения такие. Не могу сказать, что вся другая половина этим раздражена, хотя есть и такие.
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не будут. Меня раздражают не седые головы а именно халява раздаваемая государством.
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Можно ездить не в час пик, хоть до потери сознания катайся.
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Работающие пенсы не могут ездить не в час пик, им на работу вовремя надо.
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Только работают они наверное торговыми представителями в супермаркетах.
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раз работают то могут заплатить за проезд.
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Дело в том. что я пенс по выслуге...и мне приходиться по 5-10 раз ездит в трамвае по работе...При этом 60% вызовов составляют 20 грн (((( Ибо ряд компаний-провайдеров решили предоставлять ряд услуг для абонентов бесплатно (например настройка смарт телевизора)...при этом абонент рад стараться...ведь прийдет лох и ему бесплатно настроит телек ...И мастеру за это 20грн...при этом если мастер начнет активно намекать о добавке, то абон=гандон может позвонить на "горячею линию" и попросить "принять меры" (в результате звонка можно реально нарваться на штраф от 500 до 10000 грн) ..сантехнику жековскому они бы позвонили))) животные сраные)) и меры попросили принять(((
А проезд в трамвае 5 грн, маршрутка 7 ))
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Тариф "20 грн. мастеру" работает только если есть бесплатный проезд. Если проезд будет не бесплатный, то компания-првайдер поднимет цены на свои услуги и будет оплачивать тебе проезд. Или озаботится чтобы служебный транспорт был.
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ни в одной стране нет тарифа "20 грн. мастеру". В той же Польше приезд техника чтобы настроить что-то стоит больше 100 зл.
Если компания скажет мастеру ехать за свои на общественном транспорте, то ее просто нахрен пошлют. Человеческое время стоит дорого. Поэтому многие вещи люди делают сами, например мелкий ремонт, подключение канализации, сборка мебели.
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нуда, сегодня выкладывали в твиттере картинку, трамвах ВЕСЬ забит пенсами, ТУПО ВЕСЬ, реально пару человек на фото не пенсов и все без повязок, в 8 утра, КУДА ОНИ ВСЕ ПЛЯТЬ ЕДУТ в 8 УТРА???? люди не могут на работу попасть а этим тварям именно в час пик надо переться куда-то, другого ведь времени нет, это не говоря о том, что они вообще дома должны сидеть! А потом другие удивляются почему другие желают передохнуть всем пенсам, которые скупили всю гречку с бумагой и ездят в часы пик. Я хоть и не езжу вообще но желаю тогоже, реально цирк абсурда.
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Ты это маме с папой пожелай или дедушке с бабушкой,если еще живы,дегенерат тупоголовый.И находятся же такие долбаебы,чтоб такое писать.
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Они у вас тоже мотыляются с 7 утра по городу? "Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути"? Спросила соседку лет 70 с гаком о цели её толкания на остановке утром... " А шо такое, я на море погулять, я так привыкла!" Ну не курва? "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї - Цензор.НЕТ 1903
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у меня таких две ,и прутся именно в час пик, "Вы куда так рано , "на работу" ?" - "Не, мы на рынок цены с утра посмотреть..." ну шо тут скажешь... мне пох, я на авто, иногда подвожу...
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они едут потому что бесплатно, на другой конец Киева, чтобы купить колбасу на 2 грн. дешевле.
Таким образом, чтобы сэкономить 2 грн., они приносят убыток городу на 32 грн. (поездка с пересадкой в оба конца).
Если бы не было бесплатного проезда, то ездили бы только тогда когда это действительно нужно.
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Цирк абсурда- это ты. Можно как-то повежливей выражаться о людях.

Паника делает из людей животных. Ты уже им стал, к сожалению
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Замість того, щоб закривати метро в низці міст треба просто скасуати на час карантину безкоштовний проїзд пенсіонерам. Толку більше буде! Транспорт одразу розвантажиться!
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Министр здравохранения Емец ляпнул про ограничения не более 10 человек в одном месте, и поставил страну на уши.
Во-первых, он не имел в виду транспорт.
Во-вторых, он ничего не сказал о том, почему запрет должен распространятся на людей в масках. Думаю, если люди в масках, ограничение должно быть снято. В противном случае правительство должно признать официально, что маски бесполезны.
Вот пусть сначала это признают, только тогда можно будет считать ограничения легитимными.
Нет и не может быть никакого научного обоснования, почему именно 10. Я не против некоторого ограничения, но было бы разумным разрешить количество пассажиров по количеству мест для сидения. Можно даже +5 мест для стояния, ведь надо брать пассажиров на промежуточных остановках.
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Первый крик меня чуть не убил акустическим ударом. Аффтар, убейся ап стену такое выкладывать!
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл

@GoshaGo06574197


Організували з небайдужими чотири бусіки на підвіз/відвіз до лікарні (мусоров минаємо принципово, навіть патрульних). Вранці і ввечері. Поки на тиждень, а там як карта ляже.
Я катнув вчора пару разів. Ітог - половина пасажирів налякана до всрачки, інша Зе ненавидить ше більше.
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а у вас есть 40% населения с правом бесплатного проезда?
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В комментариях к скандалам с участием пенсионеров граждане дружно желают им поскорее издохнуть. По удивительному совпадению это желают те самые, которые со слезами на глазах проклинают власть за то, она обрекла пенсионеров на вымирание.
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не передергивай. Не сдохнуть а чтобы им отменили бесплатный проезд.
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Это правительство ********* вполне могло обратиться к людям старше 60 ти с настоятельной просьбой например по четным дням скупиться в магазинах что бы не создавать советские толпы рабов и тупо сидеть дома указав на то что они реально не выживут если подхватят и как можно подхватить легко и просто. Плюс объяснить что они будут мешать добраться на работу работающим которые зарабатывают им пенсию .Проще говоря - не притесь никуда не мешайте - пенсий не будет совдеповкие тупые пердуны! Дайте их заработать вам! Раз уж такое положение.Это трудно было сделать? Это раз.. Второе- насколько меньше шансов заразиться, если будет ехать 10 вместо 40 ? Кто то такие научные труды просчитывал? Сильно на дофига шансов больше? Кто то понимает что обычный транспорт НЕ вентилируется в отличие от метро и поэтому потенциально опаснее? Нахера закрыли метро? Какого вы сотворили ажиотаж с этими нах не нужными масками именно для здоровых людей, зная суки что они так же точно спасают как если их одеть вместо трусов? Может действеннее было бы антисептики примитивные делать да раздавать людям? Сто раз из каждого утюга повторять что нужно делать. Только не рылом этого тупого обосранца жидовского ! Он ******** уже своим дебильным театром *********** и люди просто переключают и не слушают..И после этого вы хотите что бы пенсы не набивались в транспорт в карантин и люди конкретно знали и выполняли все требования. Да ща...
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Я в шоке и депрессии. Только начало это. Начнётся, не дай Бог, эпидемия, люди покажут свои настоящие лица.

Одесситы, будем взаимовежливы. Мы не рассеяне. Это просто не про нас. Погода хорошая, можно выйти раньше, немного пешком пройтись, в крайнем случае.

Три дня карантина, ещё ничего не произошло, а уже такие метаморфозы. Мир просто поехал мозгами.
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та не нагнитай, такие перепалки и до карантина по сто раз на день в любом городе происходили...
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Рановато вы в депрессию впадаете "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї - Цензор.НЕТ 3528 . По прогнозам эпидемиологов , вирус к нам идёт с опозданием ,и накроет Украину , Рашку , прибалтов , где то через пару недель - месяц . И Господь нас не спасёт . Лучше уж мысленно с этим свыкаться .
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Я уже три дня дома. Дети не ходят в школу, не занимаются спортом. При этом я четко понимаю, что это только начало, но никому не показываю вида, что все плохо.
Как с этим свыкаться?
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Когда заболеешь потусуйся на остановках, в трамваях, покашляй на них-может поумнеют кто живой останется.
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Я теж не розумію,чому не більше десяти?..Люди,які придумали цю цифру зі стелі вочевидь давно не їздили в громадському транспорті...Вони не розуміють,що десять чоловік,з яких половина пільговиків ніхто возити не буде...В збиток ніхто не працює...Далі...Ще в школі ми вчили,що капельки слизу від кашлю чи чхання розповсюджуються до восьми метрів і зберігаються в повітрі годинами...Отже один хворий в бусі заразить іншого,де б той інший не заникався...Тоді для чого то все?Лишень для одного - сказати після всього "ми здєлалі всьо шо моглі,пусть другіє здєлают луче"...
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Коронавирус живёт в воздухе до 3 часов , а на поверхности предметов от 1,5 до 3 суток . "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї - Цензор.НЕТ 6665 .
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