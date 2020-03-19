 "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про декілька таких випадків пише у своєму акаунті у твітері одеський журналіст Михайло Штекель і публікує відео.

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