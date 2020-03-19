 "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про декілька таких випадків пише у своєму акаунті у твітері одеський журналіст Михайло Штекель і публікує відео.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
"Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи. ВIДЕО
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+25
"куда они все едут на*ер" - написанож на трамвае, в дельфинарий
+17
просто временно отменить льготы на проезд и вопрос сам отвалится
+14
Пенсы должны сидеть дома. Но нет, они прутся потому что в трамвае им бесплатно, а раз бесплатно - грех не покататься.
А в это время работающие не могут добраться на работу.
А в это время работающие не могут добраться на работу.
Petr & Mazepa
Нам надіслали чудовий прогноз, а головний редактор взяв і не повірив. А потім стався Шахов. Тож ось чудовий текст ********* Нострадамуса! #greenlight Володимир Васильєв
Пророцтво як усе буде
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
Трохи прикладної епідеміології
Дві нотки позитиву
итальянской провинции Бергамо крематории и морги не справляются с большим количеством умерших в результате заражения коронавирусом. Гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам, пишет итальянская газета Corriere della Sera
В італії таких в лікарнях вже не реанімують, Франція та Італія забиті лікарні молодими.
А в это время работающие не могут добраться на работу.
Нужно на время ЧС отменить льготы.
А проезд в трамвае 5 грн, маршрутка 7 ))
Если компания скажет мастеру ехать за свои на общественном транспорте, то ее просто нахрен пошлют. Человеческое время стоит дорого. Поэтому многие вещи люди делают сами, например мелкий ремонт, подключение канализации, сборка мебели.
Таким образом, чтобы сэкономить 2 грн., они приносят убыток городу на 32 грн. (поездка с пересадкой в оба конца).
Если бы не было бесплатного проезда, то ездили бы только тогда когда это действительно нужно.
Паника делает из людей животных. Ты уже им стал, к сожалению
Во-первых, он не имел в виду транспорт.
Во-вторых, он ничего не сказал о том, почему запрет должен распространятся на людей в масках. Думаю, если люди в масках, ограничение должно быть снято. В противном случае правительство должно признать официально, что маски бесполезны.
Вот пусть сначала это признают, только тогда можно будет считать ограничения легитимными.
Нет и не может быть никакого научного обоснования, почему именно 10. Я не против некоторого ограничения, но было бы разумным разрешить количество пассажиров по количеству мест для сидения. Можно даже +5 мест для стояния, ведь надо брать пассажиров на промежуточных остановках.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
Організували з небайдужими чотири бусіки на підвіз/відвіз до лікарні (мусоров минаємо принципово, навіть патрульних). Вранці і ввечері. Поки на тиждень, а там як карта ляже.
Я катнув вчора пару разів. Ітог - половина пасажирів налякана до всрачки, інша Зе ненавидить ше більше.
Одесситы, будем взаимовежливы. Мы не рассеяне. Это просто не про нас. Погода хорошая, можно выйти раньше, немного пешком пройтись, в крайнем случае.
Три дня карантина, ещё ничего не произошло, а уже такие метаморфозы. Мир просто поехал мозгами.
Как с этим свыкаться?