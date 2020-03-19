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 Суспільство
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Все про:карантин (386) Мінздоров'я (1264) допомога (1011) Білецький (128) Національний корпус (246)

 Нацкорпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу для допомоги в боротьбі з коронавірусом. ВIДЕО

Допомогти може кожен, перш за все той, хто має транспортний засіб, медичну освіту або медичний досвід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Пандемія коронавірусу поставила Україну і весь світ перед величезною небезпекою. Ми, Національний Корпус, в першу чергу патріоти, а не політики. Патріоти – це ті люди, які роблять те, що необхідно країні та нації. Зараз, в часи ізоляції та карантину, в часи медичної та фінансової кризи, що насуваються, – це, передусім, захист наших найбільш вразливих земляків. Це захист літніх людей, багатодітних сімей, людей з інвалідністю. Саме тому ми запропонували МОЗ передати нашу волонтерську мережу для боротьби з пандемією", – заявив він.

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Білецький додав, що допомогти може кожен, перш за все ті, хто має транспортний засіб, медичну освіту або медичний досвід.

"Приклад Китаю показує, що солідарна і дисциплінована нація може подолати навіть таку біду, як коронавірус. На українську владу сподівань надзвичайно мало. Але у мене є велика віра в солідарність українців. Ми були солідарні в часи Майдану. Ми були солідарні в перші роки війни. Наша солідарність може врятувати нашу країну і зараз", – наголосив Андрій Білецький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182754
 
   
 Топ коментарі
 
В закромах Родины не оказалось ни денег, ни масок, ни антисептиков, ни ума, ни совести. Только клоунский колпак и дохлые крысы.
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"...Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом..."

Мінздоров'я відповіло:
1. Знищити Портнова, Медведчука, Бойка, Шуврича... як найнебезпечніших коронавірусів в Україні.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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ніколи не ляжу і санаторій Нацкорпусу
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
 показати весь коментар
 
 
К сцикуну - это чисто гипотетически.
На самом деле нужно показать активность несогласных.
А ЕС и общественность будет иметь факты и аргументы для протеста и борьбы с зеленой бандой.
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це ляже в кримінальну справу щодо нього Нацкорпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу для допомоги в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7847
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Надо не предлагать, а надо действовать и причем давно! А с Минздраом можно только взаимодействовать!
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В закромах Родины не оказалось ни денег, ни масок, ни антисептиков, ни ума, ни совести. Только клоунский колпак и дохлые крысы.
 показати весь коментар
 
 
"...Нацкорпус предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом..."

Мінздоров'я відповіло:
1. Знищити Портнова, Медведчука, Бойка, Шуврича... як найнебезпечніших коронавірусів в Україні.
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Эти падлы выживут... падлы всегда выживают!
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Даремно Білецький хвалить китайців. Вони якраз прошляпили пандемію. Хвалити треба Таїланд, Сингапур, навіть В'єтнам. А комуняки є комуняками. Тапюм ніхто нічого достеменно не дізнається. Хоча В'єтнам теж комуністичний, але набагато, у рази вітьніший.
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Свою волонтерскую сеть? Всю? Ёмаё! Чего только не сделаешь перед тем как под зад коленкой дадут. Даже ряженные додики будут пенсионеров на бабло разводить? Застройщики закончились уже?
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