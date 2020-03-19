 Нацкорпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу для допомоги в боротьбі з коронавірусом. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Пандемія коронавірусу поставила Україну і весь світ перед величезною небезпекою. Ми, Національний Корпус, в першу чергу патріоти, а не політики. Патріоти – це ті люди, які роблять те, що необхідно країні та нації. Зараз, в часи ізоляції та карантину, в часи медичної та фінансової кризи, що насуваються, – це, передусім, захист наших найбільш вразливих земляків. Це захист літніх людей, багатодітних сімей, людей з інвалідністю. Саме тому ми запропонували МОЗ передати нашу волонтерську мережу для боротьби з пандемією", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії

Білецький додав, що допомогти може кожен, перш за все ті, хто має транспортний засіб, медичну освіту або медичний досвід.

"Приклад Китаю показує, що солідарна і дисциплінована нація може подолати навіть таку біду, як коронавірус. На українську владу сподівань надзвичайно мало. Але у мене є велика віра в солідарність українців. Ми були солідарні в часи Майдану. Ми були солідарні в перші роки війни. Наша солідарність може врятувати нашу країну і зараз", – наголосив Андрій Білецький.