 "Ну все, п#здець": у Білорусі провели перевірку системи оповіщення по всій країні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі Беларусь головного мозга.
"У Бобруйську сирени виють. У Барановичах теж були, передплатники повідомили. Мозир, Могильов, Новополоцьк, Ліда теж сирени. UPD Це перевірка оповіщення, відбулася по всій країні", - йдеться в повідомленні.
Где люди?
так он наступил давно,когда лукавый цыган с русней якшаться начал.
Граждане,ховайтесь ради бога...
116 лет гудел 3 раза в день... в 7, 15 и 23... город по нем часы сверял...
оттака печальна х.ня, ребятки...
(колись довелося знімати у Дніпрі передачу "от все души").
И теперь умолкли поезда
И не кричат автомобили,
И, между прочим, навсегда
Гудок рабочий отменили.
Такая тишь над городком,
Таким покоем дышат дали.
А мы не время с тем гудком,
Мы всю судьбу свою сверяли.
Ты это в памяти храни,
Как вместе с ним мы отмечали
И наши праздничные дни,
И наши общие печали.
Он звал меня издалека,
Когда порой бывало туго.
И голос этого гудка
Я узнавал, как голос друга.
Как будто где-то там, вдали,
Пылают грозные пожары.
И у печей, что мы зажгли,
Встают другие сталевары.
И в приоткрытое окно
К нам тишина приходит снова.
А все же жаль, что я давно
Гудка не слышал заводского.
Років з 1.5 -2..сирени завивали регулярно..
Виганяли учнів на стадіон і вчили як треба(?)
захищатися..
Нормально..
- одели маску! И вот, перепуганные московские старушки уже не
подпускают мойщиков к своим попкам…Именно поэтому всей роSSии приходится возвращаться с заработков из москвы по
домам…
Если эту заразу не остановить, то мы будем свидетелями армагедона . Китайцы, не знаю специально ли или просто из-за своей привычки жрать все подряд, произвели и распространили в мире суперинфекцию, из-за которой может рухнуть все мироздание, когда главная ценность будут еда, чистая вода и медикаменты.
Батька своим колхозным пофигизмом только ускоряет события
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загалом, нагадує той старий фильмець "Сайлент Хілл" ))