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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Білорусь (960) COVID-19 (1240)

 "Ну все, п#здець": у Білорусі провели перевірку системи оповіщення по всій країні. ВIДЕО

У Білорусі влада провела перевірку системи оповіщення по всій країні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі Беларусь головного мозга.

"У Бобруйську сирени виють. У Барановичах теж були, передплатники повідомили. Мозир, Могильов, Новополоцьк, Ліда теж сирени. UPD Це перевірка оповіщення, відбулася по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ збожеволів від коронавірусу. Навіть "рідна Росія закрила кордон із Білоруссю", - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182738
 
 
 Топ коментарі
 
Это та самая "преуспевающая" и "процветающая" Лукашенковская Беларусь, про которую тут пара ботов пишет.
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то Бацька на кнопку "Сирена" поставил ведро картошки..
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"Ну все, п#здец":... население Бобруйска испытало "облегчение"
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Это та самая "преуспевающая" и "процветающая" Лукашенковская Беларусь, про которую тут пара ботов пишет.
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Поздно пить баржоми. 73% сделали свой выбор в пользу колаборантов и предателей.
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фсе работают, трудятся, и даже дети малые продают лимонад на окружной
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какая рєакція піпла на трєвогу? Мєтаться із сторони в сторону??? Ілі раскрить зєв і вніматєльно разгядивать нєбо???
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Высматривать падающие за шиворот рокеты, штоле?
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Обычно перед этим СМС ки приходят. Да только многие их не читают. А я читаю.
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И шо там в СМСке? "Поздравляем, вы выиграли автомобиль. Для получения выигрыша свяжитесь по номеру... "
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"Будет проводится проверка систем оповещения, никаких действий предпринимать не требуется". С авто мне не приходят СМСки, как подключить эту функцию?
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то Бацька на кнопку "Сирена" поставил ведро картошки..
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обитатель микромордора только это заметил?
так он наступил давно,когда лукавый цыган с русней якшаться начал.
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Судя по фамилии Лукашенко украинец, а Янукович белорус.
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Яник казав, що його пра-пра передок(князь татарський) поселився в Литві і служив самому Вітовту.
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Нам нужно ее тоже протестировать, есть один фактор с востока.
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Нє, То виють голосувальныки за партию Бени когда читают новости перед сном.
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Ну все, п#здец...., Бацька готов к любому повороту событий!
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Граждане,воздушная тревога.
Граждане,ховайтесь ради бога...
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Лука вирішив постращать нарід, щоб не розслаблялись.
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На мой взгляд хорошо что проверили систему оповещения. Кстати ФМ радио секунд на 20 трансляцию прервало и голосом проверило.
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От вируса не спасет, но понос от неожиданности вполне вероятно начаться может...
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В Сумах вчера, сирены гудели, тоже писец что ли?))
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а в Днепре дебилы заводской гудок Петровки еще осенью отключили...
116 лет гудел 3 раза в день... в 7, 15 и 23... город по нем часы сверял...
оттака печальна х.ня, ребятки...
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Це про нього співав Микола Кондратюк: "И голос етого гудка я узнаю как голос друга"?
(колись довелося знімати у Дніпрі передачу "от все души").
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***
И теперь умолкли поезда
И не кричат автомобили,
И, между прочим, навсегда
Гудок рабочий отменили.
Такая тишь над городком,
Таким покоем дышат дали.
А мы не время с тем гудком,
Мы всю судьбу свою сверяли.

Ты это в памяти храни,
Как вместе с ним мы отмечали
И наши праздничные дни,
И наши общие печали.
Он звал меня издалека,
Когда порой бывало туго.
И голос этого гудка
Я узнавал, как голос друга.

Как будто где-то там, вдали,
Пылают грозные пожары.
И у печей, что мы зажгли,
Встают другие сталевары.
И в приоткрытое окно
К нам тишина приходит снова.
А все же жаль, что я давно
Гудка не слышал заводского.
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Яка страна така і форма інформованості населення "Ну все, п#здец": в Беларуси провели проверку системы оповещения по всей стране - Цензор.НЕТ 4691
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каждую субботу, в обед, сирены проверяются. все привыкли.
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Напротив школа...
Років з 1.5 -2..сирени завивали регулярно..
Виганяли учнів на стадіон і вчили як треба(?)
захищатися..
Нормально..
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ху#ло отобрал часть Украины когда она была слаба в 2014 году, а у Белуруси отымет под шумок короновируса
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... на чЛенина в мавзолее
- одели маску! И вот, перепуганные московские старушки уже не
подпускают мойщиков к своим попкам…Именно поэтому всей роSSии приходится возвращаться с заработков из москвы по
домам…
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Писдец к сябрам подобрался давно - с самого того позорного момента, когда счябры тупые просрали свою страну ********** за пустые обещалки кагана ***** Обнуленного.
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Я думал по матюгальнку сказали что "все ******", а это просто комментарий какого-то прохожего.
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Незабаром народ почне самовільно підключтися до мережі дротового мовлення. Щоправда, ************* теж почнуть підключати свої підсилювачі, крутити блатняк і фейкові оголошення.
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І так спокійно-філософськи: "Ну все, ******" "Ну все, п#здець": у Білорусі провели перевірку системи оповіщення по всій країні - Цензор.НЕТ 8347
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мені більше подобається гаплик, звичайно не мені.
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Лукашенко готується дати відсіч російській агресії. Короновірус не причому.
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Прикольно що білоруси не знають як реагувати на вой цієї сирени і стоять як вкопані..
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Едут или идут дальше по своим делам.
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Если начнется война, может и подключат.
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В Нідерландах в кожен перший понеділок місяця проводять. Так і має бути я думаю.
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У Франції те ж, але в першу середу кожного місяця в 12-00
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в нас ще з 2014-го проводять перевірки... і ніякого ******* немає. Білоруси розслабились, а деремно. Поруч мешкає країна-гієна.
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Спонсоры этой проверки - продавцы туалетной бумаги, валидола и корвалола. "Ну все, п#здець": у Білорусі провели перевірку системи оповіщення по всій країні - Цензор.НЕТ 669
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Есть фильмы про будущее, где герои , выжившие в больших городах, сражаются с бандами , прячущимися в разбитых зданиях. Что-то уже этот звиздец стал напоминать эти фильмы.
Если эту заразу не остановить, то мы будем свидетелями армагедона . Китайцы, не знаю специально ли или просто из-за своей привычки жрать все подряд, произвели и распространили в мире суперинфекцию, из-за которой может рухнуть все мироздание, когда главная ценность будут еда, чистая вода и медикаменты.

Батька своим колхозным пофигизмом только ускоряет события
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видно открыли протоколы ссср по ГО и выкопали людей кто работал и с ними.
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У нас при звуку такої сирени половина населення за 5 хвилин буде в повному камуфляжі, з тривожними рюкзаками, обвішана власною зброєю, підсумками з магазинами та бандольєрами, акі "матрос желєзняк".
===
загалом, нагадує той старий фильмець "Сайлент Хілл" ))
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