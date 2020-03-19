 "Ну все, п#здець": у Білорусі провели перевірку системи оповіщення по всій країні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на телеграм-каналі Беларусь головного мозга.

"У Бобруйську сирени виють. У Барановичах теж були, передплатники повідомили. Мозир, Могильов, Новополоцьк, Ліда теж сирени. UPD Це перевірка оповіщення, відбулася по всій країні", - йдеться в повідомленні.

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