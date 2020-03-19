 Ліні Костенко - 90. Зеленський привітав видатну поетесу з ювілеєм. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліна Костенко - живий класик української літератури, поетеса-шістдесятниця, почесний професор "Києво-Могилянської академії" та один із регулярних лідерів різних рейтингів найвідоміших людей країни.

Поетеса народилася 19 березня 1930 року в Київській області. Першу поетичну збірку "Проміння землі" видала в 1957 році. З 1961 до 1977 року принципово не друкувалася. Серед її найвідоміших творів - "Берестечко", "Маруся Чурай", збірки поезій "Вітрила", "Проміння землі", "Сад нетанучих скульптур", прозовий роман "Записки українського самашедшого".

Президент України Володимир Зеленський привітав видатну українську поетесу Ліну Костенко з днем народження на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні 90-річний ювілей відзначає відома українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери - Ліна Василівна Костенко!

Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - написав він.

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Президент зазначив, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань і нагород: "Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю".

"Бажаємо Вам міцного здоров'я та добробуту! Дякую за кожен Ваш рядок!" - додав Зеленський.

Перший Президент України Леонід Кравчук і Президент України (2005-2010рр.) Віктор Ющенко взяли участь у культурно-просвітницькому проєкті "Київщина читає Ліну Костенко". Державні діячі, політики, художники, актори і вчені знялися у відеоролику-присвяті до 90-річчя української поетеси-шістдесятниці. Герої відео читають один з найвідоміших віршів Ліни Костенко "Пісенька з варіаціями".

Крім президентів, Ліну Костенко у відео читають заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець, міністр з розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, голова Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, краєзнавець Олексій Заяць, народні артистки України Ольга Сумська та Наталя Бучинська, заслужений артист України Віталій Борисюк, актор театру і кіно Георгій Хостікоєв, а також ініціатор проєкту - директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко та співорганізатор проєкту, директор Ржищівського археолого-краєзнавчого музею Людмила Карпенко.

Зйомки проходили в Київській обласній бібліотеці для юнацтва. Проєкт відбувся за підтримки Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради.