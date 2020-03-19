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 Ліні Костенко - 90. Зеленський привітав видатну поетесу з ювілеєм. ВIДЕО

У четвер, 19 березня, одній з найвідоміших українських поетес, Ліні Костенко, виповнилося 90 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліна Костенко - живий класик української літератури, поетеса-шістдесятниця, почесний професор "Києво-Могилянської академії" та один із регулярних лідерів різних рейтингів найвідоміших людей країни.

Поетеса народилася 19 березня 1930 року в Київській області. Першу поетичну збірку "Проміння землі" видала в 1957 році. З 1961 до 1977 року принципово не друкувалася. Серед її найвідоміших творів - "Берестечко", "Маруся Чурай", збірки поезій "Вітрила", "Проміння землі", "Сад нетанучих скульптур", прозовий роман "Записки українського самашедшого".

Президент України Володимир Зеленський привітав видатну українську поетесу Ліну Костенко з днем народження на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні 90-річний ювілей відзначає відома українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери - Ліна Василівна Костенко!

Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко і Гройсман привітали з днем народження Ліну Костенко

Президент зазначив, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань і нагород: "Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю".

"Бажаємо Вам міцного здоров'я та добробуту! Дякую за кожен Ваш рядок!" - додав Зеленський.

Перший Президент України Леонід Кравчук і Президент України (2005-2010рр.) Віктор Ющенко взяли участь у культурно-просвітницькому проєкті "Київщина читає Ліну Костенко". Державні діячі, політики, художники, актори і вчені знялися у відеоролику-присвяті до 90-річчя української поетеси-шістдесятниці. Герої відео читають один з найвідоміших віршів Ліни Костенко "Пісенька з варіаціями".

Крім президентів, Ліну Костенко у відео читають заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець, міністр з розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, голова Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, краєзнавець Олексій Заяць, народні артистки України Ольга Сумська та Наталя Бучинська, заслужений артист України Віталій Борисюк, актор театру і кіно Георгій Хостікоєв, а також ініціатор проєкту - директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко та співорганізатор проєкту, директор Ржищівського археолого-краєзнавчого музею Людмила Карпенко.

Зйомки проходили в Київській обласній бібліотеці для юнацтва. Проєкт відбувся за підтримки Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради.

Ліні Костенко - 90. Зеленський привітав видатну поетесу з ювілеєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182732
 
   
 Топ коментарі
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то вона також і Пэтю мала на увазі.. і всіх його посіпак.. і всю шелупонь, що правила країною 30 років "У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм - Цензор.НЕТ 161
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І коли це пані Ліна сказала про ЗЕДЕБІЛІВ, як у воду дивилась?
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Ліно Василіївно, вітаємо!
...
Віслюк! Ти навіщо Еріку вбив, чудовисько?
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Присоедияюсь к поздравлениям "У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья", - Зеленский поздравил Лину Костенко с юбилеем - Цензор.НЕТ 4686 .
И у меня вопрос. Почему те, у кого появились крылья НЕ улетели из Украины?)
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"В кожного, хто читає ваші вірші, з'являються крила, тому я такий безкрилий" - Зеленський
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Ліно, зі славним ювілеем! Здоров'я та творчого довголіття!
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На місці Ліни Василівни треба було б послати Головзебіла в дупу.
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Ліна Василівна не гусар , Ліна Василівна є Ліна Василівна .
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цікаво, чим йому відповість Ліна Василівна...

Особливо - після капітуляції, (підписаної Єрмаком)...
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У Зельцмана з"явилися крила? Лети звідси у вирій.
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Як на мене, до цього поздоровлення Зеля приклався тільки підписом. Воно ж не здатне нашою мовою навіть толком щось прочитати, не те щоб подумати....
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Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
І ми живем уже після потопу.
Ліна Костенко
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марудне діло ювілей - всі пера вмочені в єлей
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Легенда української поезії, живий класик. Її вірші чарівні. Довгих Вам років, Ліно Василівна.
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"Нації помирають не від інфаркту , спочатку їм відбирає мову " . Ліна Костенко . Зєбіли квакніть щоніть . Бубочка і її команда 95 кварталу тупі як Юзєк . Що найжахливіше що ця малороська богообрана зелена пліснява на троні .
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"Большинство русских особенностей и отличий от остальных народов - в том числе и славянских, объясняется именно тем простым фактом, что славяне появились на территории современной России относительно недавно и, очевидно, были в значительно меньшем количестве, чем финно-угорские аборигены. По крайней мере, ни о каких существенных переселениях славян на территории России, кроме выселения двух славянских родов вятичей и радимичей из Польши, история не сообщает. Хотя сообщает о полутора десятках финно-угорских народов, уже имевших свои города.
Секрет в том, что Россия является скорее славяноязычной страной, а не славянской. Славяне появились в Залесье (ядре современной России) в XI-XII веках, и никто не может сказать, насколько массовым было переселение. Изменение языка финно-угорского населения, продолжающееся до сих пор до ХХІ века, но так до сих пор и не завершившиеся, не значит изменения населения...
Вот как, например, говорит об этом член-корреспондент Российской академии наук, профессор МГУ, директор Института общей генетики им. Н.И Вавилова РАН Николай Янковский:
«Сейчас мы говорим на языке славянской группы, но означает ли это, что у нас большая часть славянских генов? Не означает! Генетику не изменишь, а язык может меняться. И какая часть генов у нас финская - большая или небольшая - это зависит от того, в каком месте проживают те люди, которые называют себя россиянами. Они все говорят на русском языке, но в некоторых регионах часть финских генов, несомненно, больше, чем часть генов славянских... Расстояние от россиян до эстонцев меньше, чем от россиян до хорватов».
От переписи до переписи доля финно-угорских народов в России уменьшается. Едва ли не большинство сегодняшних россиян - это россияне в первом, втором и т.д. поколениях. Причем «процесс обращения» в россияне не завершен и доныне. Тех, кто помнит свое происхождение из «нероссиян», в России большинство»."
А.Палий
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порівняв поважну жінку,письменницю, з газованім напоєм RED BULL. Що поробиш -комік
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А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.

У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.

У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.

У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!



===
UPD Але це точно не про зеленського.
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Так может и самому президенту с соратниками почитать?
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знаю шо Ліна завжди відмовляєця, то я їй нічого не дам
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Изе то в глазах мир , то крылья за спиной, наркоман с фантазией.
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Добре, що у нас є і буде Ліна Василівна, її поезії - душа України.
А привітання Зеленського - що це було? І до чого це? Коли він справжній? Блазень він і є блазень. Навіть це вітання - фальшивка. Після перших трьох стрічок вітання - бла-бла-бла, какаяразница.
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Щиро вітаю! Мав за честь бути в одній експедиції разом з нею! Якщо б побачила, що пишу.... ))"У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм - Цензор.НЕТ 6892
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Сейчас не до поздравлений ,СТРАНУ СПАСАТЬ НАДО !!!
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Розкажу тобі думку таємну,
дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму
на сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
сотні вражень, імен і країн, -
на сьогодні, на завтра, назавжди! -
ти залишишся в серці моїм.
============
Дякую, моя улюблена Ліна.
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Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія - це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
=============

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Велика подяка і пошана великому митцю **********. Міцного здоров"я та наснаги, Ліна Василівна!
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Петро Порошенко@poroshenko 5 ч

Зараз я бачу у мережі безліч порад, що подивитися під час карантину і теж маю рекомендацію - подивіться поетичну виставу за віршами Ліни Костенко «Інкрустації» і будьте здорові!

Сестри Тельнюк "Інкрустації" - https://www.youtube.com/watch?v=NrqXmcQOF4w
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