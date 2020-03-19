 Ліні Костенко - 90. Зеленський привітав видатну поетесу з ювілеєм. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ліна Костенко - живий класик української літератури, поетеса-шістдесятниця, почесний професор "Києво-Могилянської академії" та один із регулярних лідерів різних рейтингів найвідоміших людей країни.
Поетеса народилася 19 березня 1930 року в Київській області. Першу поетичну збірку "Проміння землі" видала в 1957 році. З 1961 до 1977 року принципово не друкувалася. Серед її найвідоміших творів - "Берестечко", "Маруся Чурай", збірки поезій "Вітрила", "Проміння землі", "Сад нетанучих скульптур", прозовий роман "Записки українського самашедшого".
Президент України Володимир Зеленський привітав видатну українську поетесу Ліну Костенко з днем народження на своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні 90-річний ювілей відзначає відома українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери - Ліна Василівна Костенко!
Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з'являються крила", - написав він.
Президент зазначив, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань і нагород: "Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю".
"Бажаємо Вам міцного здоров'я та добробуту! Дякую за кожен Ваш рядок!" - додав Зеленський.
Перший Президент України Леонід Кравчук і Президент України (2005-2010рр.) Віктор Ющенко взяли участь у культурно-просвітницькому проєкті "Київщина читає Ліну Костенко". Державні діячі, політики, художники, актори і вчені знялися у відеоролику-присвяті до 90-річчя української поетеси-шістдесятниці. Герої відео читають один з найвідоміших віршів Ліни Костенко "Пісенька з варіаціями".
Крім президентів, Ліну Костенко у відео читають заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець, міністр з розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, голова Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, краєзнавець Олексій Заяць, народні артистки України Ольга Сумська та Наталя Бучинська, заслужений артист України Віталій Борисюк, актор театру і кіно Георгій Хостікоєв, а також ініціатор проєкту - директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко та співорганізатор проєкту, директор Ржищівського археолого-краєзнавчого музею Людмила Карпенко.
Зйомки проходили в Київській обласній бібліотеці для юнацтва. Проєкт відбувся за підтримки Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради.
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Віслюк! Ти навіщо Еріку вбив, чудовисько?
И у меня вопрос. Почему те, у кого появились крылья НЕ улетели из Украины?)
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Ліно, зі славним ювілеем! Здоров'я та творчого довголіття!
Особливо - після капітуляції, (підписаної Єрмаком)...
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
І ми живем уже після потопу.
Ліна Костенко
Секрет в том, что Россия является скорее славяноязычной страной, а не славянской. Славяне появились в Залесье (ядре современной России) в XI-XII веках, и никто не может сказать, насколько массовым было переселение. Изменение языка финно-угорского населения, продолжающееся до сих пор до ХХІ века, но так до сих пор и не завершившиеся, не значит изменения населения...
Вот как, например, говорит об этом член-корреспондент Российской академии наук, профессор МГУ, директор Института общей генетики им. Н.И Вавилова РАН Николай Янковский:
«Сейчас мы говорим на языке славянской группы, но означает ли это, что у нас большая часть славянских генов? Не означает! Генетику не изменишь, а язык может меняться. И какая часть генов у нас финская - большая или небольшая - это зависит от того, в каком месте проживают те люди, которые называют себя россиянами. Они все говорят на русском языке, но в некоторых регионах часть финских генов, несомненно, больше, чем часть генов славянских... Расстояние от россиян до эстонцев меньше, чем от россиян до хорватов».
От переписи до переписи доля финно-угорских народов в России уменьшается. Едва ли не большинство сегодняшних россиян - это россияне в первом, втором и т.д. поколениях. Причем «процесс обращения» в россияне не завершен и доныне. Тех, кто помнит свое происхождение из «нероссиян», в России большинство»."
А.Палий
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.
У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.
У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!
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UPD Але це точно не про зеленського.
А привітання Зеленського - що це було? І до чого це? Коли він справжній? Блазень він і є блазень. Навіть це вітання - фальшивка. Після перших трьох стрічок вітання - бла-бла-бла, какаяразница.
дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму
на сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
сотні вражень, імен і країн, -
на сьогодні, на завтра, назавжди! -
ти залишишся в серці моїм.
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Дякую, моя улюблена Ліна.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія - це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.
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Петро Порошенко@poroshenko 5 ч
Зараз я бачу у мережі безліч порад, що подивитися під час карантину і теж маю рекомендацію - подивіться поетичну виставу за віршами Ліни Костенко «Інкрустації» і будьте здорові!
Сестри Тельнюк "Інкрустації" - https://www.youtube.com/watch?v=NrqXmcQOF4w