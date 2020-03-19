 В італійському Бергамо крематорій і морги не справляються з тілами померлих від COVID-19. Військові відвозять труни в сусідні міста. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, італійська газета Corriere della Sera пише, що труни розвозять колони військових автомобілів по п'яти найближчих містах. У середу ввечері військові машини перевезли близько 60 трун з кладовища Бергамо в крематорії в Модені, Акви-Термі, Домодоссолі, Пармі, П'яченці і деяких інших містах. Після кремації попіл померлих буде повернений у Бергамо для подальшого поховання.
Станом на 18 березня, в Бергамо офіційно зафіксовано 93 смерті від COVID-19. Однак мер міста Джорджіо Горі стверджує, що це приблизні дані, оскільки багато людей вмирали з симптомами, які властиві коронавірусу, але до результатів тесту. Крематорій Бергамо, що працює на повну потужність 24 години на добу, може здійснити кремацію 25 тіл померлих.
Покуда в Киеве и под Киевом - всем плевать. Все работает. Только транспорт не ездит.
Начнут трупы на улицах валяться, тогда да.
Но как по мне - люди, что ходят по улицам в масках, выглядят слегка забавно.
А от дав би команду лупашити кийками по голові суперрозумників, що клали на заходи карантину, гірше в рази не сталося б.
Є закон, є правопорушення, є фото і відеофіксація ... Якщо хтось з порушників вичухається, і головне, якщо буде бажання, то штрафи можна оформити без шуму і пилу.
Але поліції стоїть завдання роз'яснювати і запобігати.
Тож лізьте на здоров'я. Як то кажуть кацапи: "Щасливого пути"
Метро - это сотни тысяч в день , зашел больной - заразил эскалатор, станцию,вагон - это в 100-1000 раз больше риск разноса заразы ....
- Привет! Ты куда?
- В Багдад, взять 50 000 жизней.
Через некоторое время снова встречаются
-Ты обманула меня Чума! Ты обещала взять 50 000 а взяла 100 000!
- Никого я не обманывала. Я, как и обещала, взяла 50 000 жизней. Остальные умерли от собственного страха.
Истерика в СМИ убивает.....
Но как соблюдение гигиены, ношение масок и перчаток может убивать?
Короче у ольгино новая методичка - жесткая отрицалова коронавируса, потому что ***** нужно провести рифирендум и потому что у ***** экономика у же практически в полное жопе, и карантин окончательно обанкротит бензоколонку. Поэтому они сейчас максимально активизировали всех своих экспертов, ботов, псевдовирусологов и т.д.
Ви вже якось визначіться - чи до вумних, чи до красивих.
Был бы вообще капец крематориям.