 Кличко відкидає відкриття київського метро до кінця карантину. ВIДЕО

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Чи планують у Києві знову відкрити підземку? Вчора люди, які не є фахівцями, зробили заяву про часткове відновлення метрополітену. Це персональна думка цих людей. Коронавірус є дуже агресивною хворобою. Вакцини від коронавірусу у світі, на жаль, не існує ... Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений захід на випередження", - наголосив Кличко.
За його словами, на сьогодні багато міст світу обмежують роботу метрополітенів. Кличко додав, що з приватними перевізниками ведуть переговори.
"Немає такого транспорту, який зміг би перевезти таку кількість людей (як метро. - Ред.). Цим викликані великі черги на зупинках транспорту. Ми зараз ведемо переговори з перевізниками. Але, на жаль, деякі приватні компанії зменшують кількість транспорту. Я вважаю це неприпустимим", - зазначив мер.
А якби відкрив (з обмеженнями, звісно), то кияни б це оцінили...
штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, позбавленням волі терміном до восьми років.
гречкуЭЛЕКТРОЛИСАПЕТ!
Увы, Виталик попадает в тот же список неизлечимых идиотов что и бубочки со шмыгалями.
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.
Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
Але винний хтось інший