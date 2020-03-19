EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1797  45
Матеріали за темою:
Все про:карантин (386) Київ (7471) Кличко (968) Метрополітен (448) COVID-19 (1240)

 Кличко відкидає відкриття київського метро до кінця карантину. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Чи планують у Києві знову відкрити підземку? Вчора люди, які не є фахівцями, зробили заяву про часткове відновлення метрополітену. Це персональна думка цих людей. Коронавірус є дуже агресивною хворобою. Вакцини від коронавірусу у світі, на жаль, не існує ... Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений захід на випередження", - наголосив Кличко.

За його словами, на сьогодні багато міст світу обмежують роботу метрополітенів. Кличко додав, що з приватними перевізниками ведуть переговори.

"Немає такого транспорту, який зміг би перевезти таку кількість людей (як метро. ​​- Ред.). Цим викликані великі черги на зупинках транспорту. Ми зараз ведемо переговори з перевізниками. Але, на жаль, деякі приватні компанії зменшують кількість транспорту. Я вважаю це неприпустимим", - зазначив мер.

Також читайте: За минулу добу в Києві немає випадків зараження коронавірусом, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182704
 
 
 Топ коментарі
 
Xoрошо проветриваемое метро, оказывается, опаснее забитых как консервные банки маршруток, где люди дышат одним и тем же воздухом.

Увы, Виталик попадает в тот же список неизлечимых идиотов что и бубочки со шмыгалями.
 показати весь коментар
 
Зебилы заставляют не открывать метро
 показати весь коментар
 
Ну все, Віталя може і не виставляти кандидатуру на наступних виборах мера - сам себе похоронив!

А якби відкрив (з обмеженнями, звісно), то кияни б це оцінили...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебилы заставляют не открывать метро
 показати весь коментар
 
 
100%, бо виступив з пропозицією відкрити зам Кличка, а потім Віталя дав задню...
 показати весь коментар
 
 
Кличко же дружище порошенко, и договорнячёк в Вене с Фирташем и Лёвочкиным.
 показати весь коментар
 
 
Ну наказ закрити метро дав ж Шмигаль... І заставили всіх - і друга Петі Кличка, і Гепу, і Філатова...
 показати весь коментар
 
 
а бабушкам-старушкам не сидиця на пєнсії. Шило в задніце не позволяє
 показати весь коментар
 
 
Ну так відмінити безплатний проїзд пенсам на час карантину - і можна метро відкривати, давки не буде і можна буде тримати дитанцію в вагоні! Невже владі так важко додуматися?
 показати весь коментар
 
 
Логічно, частина пенсіонерів все ж лишається вдома, а виділені на пільговий проїзд кошти лишаються такими самими...
 показати весь коментар
 
з кількох причин. По-перше - бабушка в Кийові може кататись сто раз на дню - шо й користують служби доставки, іспользуя с вигодой для бабушок в качєствє курьйєров, а бабушка в селі тією пільгою за все життя не скористуєця, а попреця пішки до райцентру і обратно. Во-вторих - чомусь в Кийові льготи діють, а в областях - нє. Постановою суду відмінли транспортні пільги по всій Черкащині, к прімєру. По-третє - якшо льготи так хочеця, то цільовими виплатами. Тоді й сільській бабці не буде обідно місити болото сільськими дорогами
 показати весь коментар
 
Тільки бабушки, а молоді хіба не працюють, на роботу не їздять?
 показати весь коментар
 
Вчора, до речі, йшлося про надання блазню права одноосібно вводити надзвичайний стан... Кличко исключает открытие киевского метро до конца карантина - Цензор.НЕТ 869
 показати весь коментар
 
 
зачем ездить на работу..если коронавирус поселился..
 показати весь коментар
 
Ну все, Віталя може і не виставляти кандидатуру на наступних виборах мера - сам себе похоронив!

А якби відкрив (з обмеженнями, звісно), то кияни б це оцінили...
 показати весь коментар
 
 
Только из за этого? Оно за шесть лет начудило с подельниками.
 показати весь коментар
 
 
Кияни довго терпіли Жопова, але зненавиділи після бездіяльності під час снігопаду весни 2013-го... Закриття метро може мати такий самий ефект!
 показати весь коментар
 
верните лёню космоса! Хоть поржем! Ещё раз... с необучаемых дебилов...
 показати весь коментар
 
Кияни у кого є голова на плечах і здоровий глузд розуміють, що метро закрили за наполяганням Зеленського згідно рішення Кабінету міністрів і закону, ухваленого Верховною Радою 17 березня 2020 року. За порушення карантину введена кримінальна відповідальність
штраф або обмеження волі до трьох років. А у разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, позбавленням волі терміном до восьми років.
 показати весь коментар
 
Президент, Кабмін і Рада не мають повноваженнь впливати на рух метро, це повноваження місцевого самоврядування!
 показати весь коментар
 
А мер має право не виконувати незаконні укази Кабміну...
 показати весь коментар
 
Поэтому - лезем, кияни дороги, в матрац и вытягиваем чулок на свет божий. Чтобы купить гречку ЭЛЕКТРОЛИСАПЕТ!
 показати весь коментар
 
Xoрошо проветриваемое метро, оказывается, опаснее забитых как консервные банки маршруток, где люди дышат одним и тем же воздухом.

Увы, Виталик попадает в тот же список неизлечимых идиотов что и бубочки со шмыгалями.
 показати весь коментар
 
 
Главные пиарщики последних дней это Шахов и Кличко. ( вирус вирусом, пандемия пандемией, а выборы не кто не отменял.. А обоим так хочется...)
 показати весь коментар
 
 
Отключение метро - это не дурость зе-дебилов, это умышленная работа зе-гнид на моксву...

ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
 показати весь коментар
 
 
Пєдалік! Так скажи людям, шо тебе заставили! Не бери відповідальність на себе за чужу тупість - в тебе своєї достатньо!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну що ж. Дотепер відповідальність за штучно створений транспортний апокаліпсис у Києві ніс лише зеленський. Віднині Кличко поділятиме цю відповідальність. В кожного свій вибір. Так кияни і запам`ятають!
 показати весь коментар
 
 
Кличко виконує рішення Кабміну і закон Верховної Ради, які ухвалені на догоду примхам бубочки. За невиконання чи порушення карантину штраф або обмеження волі. Чого Кличко має сідати за грати на 8 років через якогось віслюка?
 показати весь коментар
 
 
Этому диББИлу известно, что из-за закрытия метро, концентрация людьских тел, в наземном транспорте стала в разы больше?
 показати весь коментар
 
 
Департамент транспорту Лондона вирішив закрити до 40 станцій метро у місті через поширення коронавірусу. для особо тупых -в реанимации и на кладбище метро автобусы точно будут не нужны.Неужели у всех жопа вместо головы???
 показати весь коментар
 
а я б этих человекоподобных и не пожалел бы, пусть вымрут быстрее биомасса.
 показати весь коментар
 
 
Даже лондонские тупые арабы негры и прочие не говорят что мэр мудак. Почитал коменты- так не кличко мудак а таки написавшие свои высеры.ПИПЕЦ
 показати весь коментар
 
 
Читаю коменти і відчуваю тотожність ситуації, коли "нізя", але "дуже треба саме туди"...
Кличко відкидає відкриття київського метро до кінця карантину - Цензор.НЕТ 3246
Але винний хтось інший
 показати весь коментар
 
Сказочный, просто сказочный... Феерический...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору