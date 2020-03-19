 У Чернівцях спецавтомобіль з гучномовцем інформує жителів міста про правила карантину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання АСС, такі заходи проводитимуться щодня.
1539 6
Матеріали за темою: Коронавірус із Китаю
Через аварію на тепломережі в Чернівцях без тепла залишилися близько 70 тисяч жителів міста
У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку
Особливості карантину по-українськи. ВIДЕО
МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину
Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища
У власти биполярное расстройство - одна рука не знает, что делает другая.