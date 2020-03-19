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 Політика України, Суспільство
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 У Чернівцях спецавтомобіль з гучномовцем інформує жителів міста про правила карантину. ВIДЕО

Спеціальна машина з гучномовцем об'їжджає мікрорайони Чернівців та інформує жителів міста про правила карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання АСС, такі заходи проводитимуться щодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вулиці Чернівців почали обробляти дезінфекційними засобами, - міськрада

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182701
 
 
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Інформує про рекомендації та про транспортний гаплик.
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Меня просто бесят рекомендации носить маски в то время, когда масок в продаже нет.
У власти биполярное расстройство - одна рука не знает, что делает другая.
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