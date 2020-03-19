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 Київські новини
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 Медустановам Києва передані 39 спецавтомобілів швидкої допомоги і 2 експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Столиця посилює оснащеність та можливості медичних закладів міста. Ми купуємо необхідне обладнання. Здійснюємо ремонти у лікарнях. Закуповуємо нові швидкі. Сьогодні ми передаємо медзакладам 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. А також дві експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу. Їх закупили, щоб встановити в аеропортах "Бориспіль" та імені Ігоря Сікорського. Але, оскільки аеропорти наразі закриті, то ми передаємо це обладнання в Олександрівську лікарню та міську лікарню № 9", – сказав Віталій Кличко під час передачі спецавто біля мерії столиці.

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Він додав, що ці експрес-лабораторії дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини. Результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність - 97-99 відсотків. Такі пересувні лабораторії також допомагають визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів.

Такі лабораторії iPonatic застосовують сьогодні у 12 країнах світу для діагностики на коронавірус: зокрема, у Франції, Японії, Таїланді, Монголії, Ірані та інших. Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав та очікує отримати протягом двох найближчих тижнів.

Що стосується "швидких", то автомобілі відносяться до класу безпеки та екологічності Євро-5 і відповідають сучасним вимогам екстреної медицини. В авто встановлені такі необхідні на сьогодні апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори з моніторами основних життєвих показників пацієнтів. Також встановлене діагностичне обладнання, яке ще під час транспортування пацієнта, допоможе встановити попередній діагноз та передати його лікарям медичної установи, куди доправляють хворого. Всі авто оснащені системами стабілізації, аби під час руху і лікарі, і пацієнти почувалися комфортно та здійснювали необхідні маніпуляції.

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"Ми постійно оновлюємо парк спецавто екстреної медицини столиці. І на сьогодні у наших медиків є 298 сучасних автомобілів. За цим показником ми наблизились до рівня вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я – одна карета швидкої допомоги на 10 тисяч мешканців. Дуже важливо, аби наші медики мали такі авто в нинішніх умовах, коли навантаження на них буде великим у разі поширення коронавірусу. Щоб надавати допомогу людям і рятувати життя киян", – додав мер Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182681
 
 
 Топ коментарі
 
Мер Киева, в вопросе борьбы с пандемией, сделал больше чем президент. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 2045
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Сколько Кличко, как физлицо, потратил на это денег?
Передало оно! Курва!
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Что за тупорылые совковые формулировки - "передал"?
Он что сам купил, за свои деньги?
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Надо так писать, Из бюджета Киева купили 39 авто скорой помощи!
Нет **** передал....
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Ну так и воруют, купил втридорога, свернул на вирус.
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Мер Киева, в вопросе борьбы с пандемией, сделал больше чем президент. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 2045
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Ну да, закрыть метро - и не отправить людей в отпуск просто гениально!
Зебилы вообще отупели!
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Вам, батенька, лечится надо. Электричеством. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 238
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Метро закрив клоун. Читай постанову кабміну і закон ВР.
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Ехал сегодня утром с Троещины, начали обгонять колонну еще перед Почтовой, а начало колонны оказалось возле КГГА. Виталька, а без понтов никак нельзя??? *****, даже в таком горе не могут обойтись без пиара.
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Сколько Кличко, как физлицо, потратил на это денег?
Передало оно! Курва!
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А я седня утром видел кучу "скорых" под КГГА и думкал, шо это за мероприятие такое. Медучреждениям Киева переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 239
А оно вона чо - сначала надо было их там выстроить и торжественно показать.
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Почему-то представил бурлаков, тянущих по Крещатику к КГГА атомную подводную лодку, которую Кличко торжественно передаст ВМСУ.
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Но согласись, что это было бы эпично. Медустановам Києва передані 39 спецавтомобілів швидкої допомоги і 2 експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу, - Кличко - Цензор.НЕТ 6947
Не каждый день такое увидишь.
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It is truly great that we have these. But where did they come from so quickly? Was this done on prozorro or was it a back door deal? Also where will the extra trained ambulance crews come from? It is great to have improvements but a capability of this magnitude (and political benefit for someone) does not just appear from nowhere - except in Ukraine!
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Я вам скажу так - "передал" - это сраный пиар. НО! Лишние скорые - это хорошо.
Хрен с ним, пусть закупят сотню новых аппаратов вентиляции лёгких и пиарится на здоровье!
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