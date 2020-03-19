 Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан. ВIДЕО

Депутати, журналісти, телеведучі, друзі та їхні родини - скількох людей наразив на небезпеку Шахов? Кому вигідна примусова самоізоляція якнайбільшої кількості народних обранців? Чого насправді не вистачає владі для боротьби із поширенням коронавірусу?
Цікавий нюанс: іще кілька тижнів тому Сергій Шахов протестував проти обсервації групи українців із Китаю в Нових Санжарах. Цинічна мораль історії ще й в тому, що тепер народні депутати мусять зустрічатися з реаліями української медицини у наших лікарнях, хай навіть і приватних. Адже кордони закриті і виїхати на лікування деінде не вийде.
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.
Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.
К примеру парацетамол - рекомендуют принимать при вирусах
В украинских аптеках его нет
ВОПРОС - А ТРУДНО РАЗРЕШИТЬ ЛЕКАРСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ФАРМКОМПАНИЙ , которыми ЕС ПОЛЬЗУЕТСЯ?
ОТВЕТ- УКРАИНСКИЕ ФАРМБАРЫГИ НЕ ПРОПУСТЯТ ЭТОТ ЗАКОН, им все равно сколько умрет в Украине - главное НЕ ПУЩАТЬ
1 Нарушение голосования в присутствии президента страны.
2 Потом обман что он там был лично слова президента страны.
3 Законы принятые не имеет силы .
4 Генпрокуроа в не закона.
.
--------- если я нарушу, уйду.
Будь , ЛАСКА,
уходь.
И муз.заставка слишком громкая !