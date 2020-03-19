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 Політика України
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Все про:влада (346) ВР (7293) карантин (386) Шахов_Сергій (54) Денис Шмигаль (123) COVID-19 (1240)

 Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан. ВIДЕО

Перший пішов. У черговому випуску "Без цензури" в центрі уваги - історія першого нардепа, в якого підтвердили коронавірус, - Сергія Шахова. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про те, як ігнорування правил гігієни народними депутатами хочуть (і можуть) використати для узурпації влади.

Депутати, журналісти, телеведучі, друзі та їхні родини - скількох людей наразив на небезпеку Шахов? Кому вигідна примусова самоізоляція якнайбільшої кількості народних обранців? Чого насправді не вистачає владі для боротьби із поширенням коронавірусу?

Цікавий нюанс: іще кілька тижнів тому Сергій Шахов протестував проти обсервації групи українців із Китаю в Нових Санжарах. Цинічна мораль історії ще й в тому, що тепер народні депутати мусять зустрічатися з реаліями української медицини у наших лікарнях, хай навіть і приватних. Адже кордони закриті і виїхати на лікування деінде не вийде.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182670
 
   
 Топ коментарі
 
Но сейчас коррумпированная власть поднимет крик , шо это лекарство не сертифицирована в Украине
ВОПРОС - А ТРУДНО РАЗРЕШИТЬ ЛЕКАРСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ФАРМКОМПАНИЙ , которыми ЕС ПОЛЬЗУЕТСЯ?
ОТВЕТ- УКРАИНСКИЕ ФАРМБАРЫГИ НЕ ПРОПУСТЯТ ЭТОТ ЗАКОН, им все равно сколько умрет в Украине - главное НЕ ПУЩАТЬ
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З екстрасексами їм треба лікуватися, а в особливо важких загостреннях - з сексотравматологами.
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В и наївні люди, наше "елітне" бидло, з їхнім елітним бидлом, в разі потреби легко домовиться! Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 509
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Дуже схильні ті до корони, в кого слизова уражена тривалим вживанням наркотичних стимуляторів через ніс (наприклад, депутати). Це ворота до інфекції. Тому так багато мажорів понакривало по всьому світу.
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Ні, краще б вони отримували коронавірус фекально-оральним шляхом. По кілька раз на день.
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це ніяк не вплине на те, що наші депутати, міністри, алігархія почнуть піднімати вітчизняну медицину. Це безумна публіка, крейзі.
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пока не закончился лыжный сезон, у "элиты" есть возможность по примеру пастора шлага навострить лыжи и податься через карпатские окна в границах к загнивающей медицине запада. но! если перейдут, даже для них возникнет ряд бааааальших и дорогостоящих проблем.
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Ну и что? Почихает неделю, посопливит, и выздоровеет. Как говорится, лечи не лечи, через неделю само пройдёт. Обычное ОРЗ, а таких штаммов вирусов-уйма.
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Словоблудие несусветное поглощает наше вниманиё из самых ,,независимых" медиа!Кисель -медиа украинского разливу.теория заговоров -на первом месте.
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І відразу виліз зебіл з безглуздими виправданнями своєї камарільї.
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Верховна Рада должна разрешить ввозить европейские лекарства с ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИЕЙ
К примеру парацетамол - рекомендуют принимать при вирусах
В украинских аптеках его нет
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Но сейчас коррумпированная власть поднимет крик , шо это лекарство не сертифицирована в Украине
ВОПРОС - А ТРУДНО РАЗРЕШИТЬ ЛЕКАРСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ФАРМКОМПАНИЙ , которыми ЕС ПОЛЬЗУЕТСЯ?
ОТВЕТ- УКРАИНСКИЕ ФАРМБАРЫГИ НЕ ПРОПУСТЯТ ЭТОТ ЗАКОН, им все равно сколько умрет в Украине - главное НЕ ПУЩАТЬ
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От трёх до восьми за умышленное распостранение,плюс срывает работу высшего органа,обратно их там целая банда ,есть старший который приказал не выполнять требования карантина и создал эту ситуацию,есть бригадиры которые следили что бы он был в ВР,есть быки которые их пасут на месте.Где эта новая прокурор,почему этим людям пофиг на всё,начинай с организатора.
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"Если что-то вам назойливо навязывают, значит что-то хотят скрыть важное от вас" Виктор Суворов. Скорее всего развязали этот "шухер" погрязшие в коррупции и провалах экономики, пытающиеся этим визгом о "вирусе" уйти от тюрьмы и усидеть во власти. Простые примеры: США, Бенилюкс, Швеция, Финляндия и т.д. нет "угрозы", тишина. Только Италия, и ей подобные завизжали радостно, и принялись объявлять "блокады". Скоро всплывёт и истинная причина этого вселенского "шухера" проворовавшихся, прогнивши и провалившихся властей.
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Узурпировать власть... Мариночке подлечиться бы надо. От синдрома конспирологических теорий и влияний мировой закулисы.
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Много базара тупого и не конкретного.
1 Нарушение голосования в присутствии президента страны.
2 Потом обман что он там был лично слова президента страны.
3 Законы принятые не имеет силы .
4 Генпрокуроа в не закона.
.
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Из ОБЕЩАНИЕ президента
--------- если я нарушу, уйду.
Будь , ЛАСКА,
уходь.
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___________https://twitter.com/i/status/1240433057473204228 речь президента про Шахова.
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Её манера дёргать мордой и кривляться - меня бесят...
И муз.заставка слишком громкая !
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Нагорода знайшла свого героя . Перший пішов. Приготуватися наступному. Кількість квитків на концерт Кобзона вже в касах Верховної Ради і ОП . Членам партії Слуг урода , ЗаЖоПу і їм подібній нечисті квитки поза чергою і в необмеженій кількості
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Сподіваюсь що скоро колоборантів у Раді поменьшає!!
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задрали вы этим шаховым. расстреляйте его, а потом сожгите, но прежде от3.14здите, как завещал Скрябин. и так каждого депутата.
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Словоблудие на словоблудии сидит и словоблудием погоняет.
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