 Українські воїни вперше застосували на фронті КПВТ калібру 14,5 мм на станку Івана Савельєва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розробив новий станок інженер-конструктор компанії "Арморум Солюшинз", ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв.
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Противник застосував заборонені міномети калібру 82 мм на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО
Ворог застосував зброю калібру 122 мм і 120 мм біля Оріхового, втрат немає, - пресцентр ОС
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Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, поранено одного українського воїна, - штаб ОС
+53
Но вот, хоть одна нормальная новость.
+17
Дядь Ваня известный мастер-оружейник. Долгих лет жизни тебе.
(13МПБ)
(13МПБ)
+11
Генштабу надо готовить армию к "хорватскому"сценарию.Когда рашка посыплется-одним махом выбить бандитов с Донбасса,потом с Крыма.Или мы еще пять лет-под обстрелами сидеть будем?
https://www.youtube.com/watch?v=swDUw8t-P14
https://www.youtube.com/channel/UCK9O2-o39lB7RnoQUuUXPAg
На відео 14.5 мм.
(13МПБ)