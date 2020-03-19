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 Українські воїни вперше застосували на фронті КПВТ калібру 14,5 мм на станку Івана Савельєва. ВIДЕО

Українські бійці вперше застосували на фронті спеціальний станок для стрільби з КПВТ калібру 14,5 мм мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розробив новий станок інженер-конструктор компанії "Арморум Солюшинз", ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Капуста знову в бою: "Арморум Солюшнс" передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ. ФОТО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182635
 
   
 Топ коментарі
 
Но вот, хоть одна нормальная новость.
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Дядь Ваня известный мастер-оружейник. Долгих лет жизни тебе.
(13МПБ)
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Генштабу надо готовить армию к "хорватскому"сценарию.Когда рашка посыплется-одним махом выбить бандитов с Донбасса,потом с Крыма.Или мы еще пять лет-под обстрелами сидеть будем?
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Не може такого бути. Україна ж не стріляє у відповідь.
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а Україна и не стріляє..... вона тiльки пострєлiває...
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Хорошей новостью было бы применение Байрактара или высокоточных боеприпасов.
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Дурачек кацапский, а ты в курсе сколько стоит один выстрел управляемым снарядом? Так что свои сказки про не имеющих АНАЛлохов в мире кацапском оружии оставь для телеканал звИзда. Просто местность давно пристреляна и вероятность попадания даже с первого выстрела достаточно высока. Кацапские нацисты действительно несколько раз использовали снаряды краснополь, вот только делали они это как и подобает истинным нацистам при обстреле мирного населения, это делается специально для того, чтобы посмотреть потом в новостях на эффективность своей стрельбы (именно на цивильных объектах кацапы чаще всего и проводят тесты своего вооружения). Кстати именно из-за стоимости мы точно так же не применяем и не закупаем для армии аналогичные управляемые снаряды Квітник, хотя мы имеем возможность их производить.
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Я вас умоляю, с кем там говорить? оно ж ПУАРО в руках никогда не держало и не подозревает что поражение первым выстрелом возможно не только управляемым боеприпасом.
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Я по возможности переводил пару копеек Александру Беспалому. Мне нравится его фраза Убивать нельзя-калечить.
https://www.youtube.com/watch?v=swDUw8t-P14

https://www.youtube.com/channel/UCK9O2-o39lB7RnoQUuUXPAg
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Что то ты попутал Камянец-Подольский с Кривбассом.
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Под 30-ку д. Ваня тоже станок делал, авторы видео попутали.
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за наказом з києва били звісно по горобцях
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Хоть одного катюгу завалил? Стреляет хорошо, а как поражает?
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Генштабу надо готовить армию к "хорватскому"сценарию.Когда рашка посыплется-одним махом выбить бандитов с Донбасса,потом с Крыма.Или мы еще пять лет-под обстрелами сидеть будем?
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Дядь Ваня известный мастер-оружейник. Долгих лет жизни тебе.
(13МПБ)
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только не показуйте это видео говнокомандующему и его ермакам с таранами. а то они опять отведут войска в чистое поле, чтобы ВСУ не достало их братушек из парашии.
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спасибо конечно..но турки в 21 - м веке из беспилотников панцири цапские разносят..а мы тачанки мастырим...позор....
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для утилизации казларогих все методы хороши
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Кацяпів будемо бити і в Донбасі і в Криму тридцяткою прямо в лоб, щоб голова відлітала, поки ця нечисть не зникне назавжди.
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Добавлю, будемо бити років через 20, а може і ні? "Как говорил шеф" Куй железо ....". Я бачу по владі , Раді і Зраді що всі аж "горять" бити кацапів, що аж миру хотять Всі.
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Впервые через 6 лет войны и реформ, ...мдааа быстро, оперативненько идут реформы.
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Сколько лет этому Максиму? Еще наверное гитлеровская разработка.
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"Бомбардир", ты опять дерьмом начал "бомбардировать"? У вас, на китайской границе, до сих пор в УРах стоят настоящие "Максимы"... Единственная "модернизация" у них - централизованная подача воды для охлаждения ствола, которую ещё Виккерс изобрёл, в начале Первой Мировой, и широкое горло на кожухе, чтобы можно было, вместо воды для охлаждения, снег набивать... (Финны его придумали ещё в середине тридцатых, а в РККА вводить стали только в 1940-м...).
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молодцы хлопцы! мочи кацапскую нечисть,шо пришла на нашу землю!
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В далеком75-м разобрали на свою голову КПВТ .Хер могли собрать всем полком! Вызывали оружейников с дивизии.
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гренадёр, а тебе не пойух ли? да хоть с времен первой мировой лишь бы рашистских оккупантов успешно в груз 200 превращал! помню нас в интитуте на военке препод-подполковник заставлял этот КПВТ (мы окрестили его -коняк всегда полезен товарищ) разбирать и собирать. тяжело но вдвоем-втроем (там пружина офигенная) управлялись. по-моему он раньше на бронеобъектах типа БТР-60 или БРДМ стоял и заряжался с помощью тросика с кольцом.....
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І куди воно з такого станка стріляє? яка точність пострілу, чи є оптичний приціл і яка ціна кулеметної черги у небо? Скільки часу потрібно на облаштування та зміну позиції?
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Эффективеость данной стрельбы, крайне низкая... одним словом в никуда.
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