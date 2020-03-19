EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1832  17
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1258) COVID-19 (1240)

 МОЗ: Перевіряйте інформацію, вірус паніки значно серйозніший за коронавірус. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я закликало перевіряти інформацію про коронавірус і користуватися лише офіційними джерелами.

Про це йдеться у відеозверненні заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав усіх перевіряти інформацію про коронавірус, а ЗМІ "не гнатися за гучними заголовками".

"До кожного повідомлення або перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Бо вірус паніки значно серйозніший за коронавірус", - сказав він.

Ляшко також закликав довіряти офіційним джерелам інформації, зберігати спокій і залишатися вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші два випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Конгресі США

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182624
 
 
 Топ коментарі
 
ідіот, краще розішли в регіони тести, щоб люди тиждень не очікували на результат з Києва Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус - Цензор.НЕТ 7923
 показати весь коментар
 
А що робити коли не віриш офіційним джерелам? Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус - Цензор.НЕТ 4447
 показати весь коментар
 
Так, на Плеймаркеті. Називається Clash of clans.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ідіот, краще розішли в регіони тести, щоб люди тиждень не очікували на результат з Києва Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус - Цензор.НЕТ 7923
 показати весь коментар
 
 
им вера не позволяет.
в Торе написано, что каждый представитель избранного народа, убивший 1000 гоев, попадает в рай.
 показати весь коментар
 
А що робити коли не віриш офіційним джерелам? Минздрав: Проверяйте информацию, вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус - Цензор.НЕТ 4447
 показати весь коментар
 
 
Хоча якщо офіційну статистику помножити на число Дубілєта, то буде в першому наближенні щось правдоподібне.
 показати весь коментар
 
правий розумніший, гречка може зіпсуватись, папір - ні, хіба що пожежа МОЗ: Перевіряйте інформацію, вірус паніки значно серйозніший за коронавірус - Цензор.НЕТ 9393
 показати весь коментар
 
" Все хорошо, прекрасная маркиза..." От і вся інформація МОЗ.
 показати весь коментар
 
 
Доречі, в умовах карантину дуже корисною була б Держава в смартфоні. Хтось в курсі, де можна скачати цей додаток?
 показати весь коментар
 
 
Держава в смартфоні на карантині - туди одночасно більше десяти чоловік заходить.
 показати весь коментар
 
От перед неизвестным умирают медленно и мучительно. Это да. Но кто виноват что паника идет вширь и вглубь? Не вы ли с министрами и кличками?
 показати весь коментар
 
 
У нас такие как Скалецкая, Ляшко, Данилов, Радуцкий хуже любых дурных фэйков! Вся власть фэйковая, из незнаек и свадебных менеджеров с дипломами массажистов...
 показати весь коментар
 
 
Сначала даже с утюга кричали о коронавирусе, а теперь не поддавайтесь панике.... Да,людей нужно информировать и обязана власть это делать но не так же как у нас. Сами напугали людей, что даже камнями по автобусам кидали. Кто то пытался на этом пропиариться, а теперь пожинаем плоды....
 показати весь коментар
 
 
НЕ МЕТРО и всякий прочий транспорт ОПАСЕН, а СКОПЛЕНИЯ населения-пассажиров в замкнутом объеме, - как сельдей в консервной банке упакованных.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору