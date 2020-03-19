 МОЗ: Перевіряйте інформацію, вірус паніки значно серйозніший за коронавірус. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він закликав усіх перевіряти інформацію про коронавірус, а ЗМІ "не гнатися за гучними заголовками".
"До кожного повідомлення або перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Бо вірус паніки значно серйозніший за коронавірус", - сказав він.
Ляшко також закликав довіряти офіційним джерелам інформації, зберігати спокій і залишатися вдома.
в Торе написано, что каждый представитель избранного народа, убивший 1000 гоев, попадает в рай.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.