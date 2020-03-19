 МОЗ: Перевіряйте інформацію, вірус паніки значно серйозніший за коронавірус. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав усіх перевіряти інформацію про коронавірус, а ЗМІ "не гнатися за гучними заголовками".

"До кожного повідомлення або перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Бо вірус паніки значно серйозніший за коронавірус", - сказав він.

Ляшко також закликав довіряти офіційним джерелам інформації, зберігати спокій і залишатися вдома.

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