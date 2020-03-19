 SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Про це SpaceX повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP— SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020
Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.
Зокрема, 17 лютого Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
Такі показники наводить Bloomberg.
таёжный зверёк писец тихо подкрадывается к кацапстану...
Еретик пробил земную твердь, вот ему и наказание, плюс дурит типо планета круглая, хотя все нормальные христиане знают что это не так. Почему его еще не отлучили от церкви и не наложили. анафему?
Монополия - это вредно.
Антимонопольный коммитет Украины - совершенно безтолковая структура.