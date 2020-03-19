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Все про:інтернет (422) космос (175) супутник (33) SpaceX (13)

 SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Falcon 9 вивела на низьку навколоземну орбіту чергову партію мінісупутників, призначених для формування глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Про це SpaceX повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Зокрема, 17 лютого Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182596
 
   
 Топ коментарі
 
В ответ раша пообещала их глушить как голос америки!
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Рейган поховав СРСР, а Маск ліквідує бензоколонку.

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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
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В ответ раша пообещала их глушить как голос америки!
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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
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Это чем должны люди заниматься, когда их не обворовывают. А не то, что мы с вами - фигней.
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Ну чего. Ви ж ***** своєго обнулілі. Тєпєрь он будет правіть вамі сто лєт.

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это твой фуйло. я к нему отношения не имею. Назвал бы тебя дебил - но ты и так дебил.
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Рейган поховав СРСР, а Маск ліквідує бензоколонку.

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Московити вже казали,що хочуть збивати.
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Терешкова может их только обосрать как тогда когда единственный раз слетала в космос и обгадилась по полной при посадке. Причем в прямом смысле.После чего Королев сказал, что в космос при своей жизни больше не отправит ни одну бабу. SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 4051
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Ну да обосранная, обрыгавшаяся, бухая коза зрелище не для слабонервных. SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 1445
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Королёв глупец. Это был запах русского духа.
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Он не глупец. Просто украинцам уже тогда запах рускага мира не по нраву был.
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Чем, своим перегаром? Как во время своего полета?
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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
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Где-то в пыльном уголке , тихонечко всплакнул "Лыбидь"
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Цивилизация.. Завидую белой завистью.
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Че там завидовать-попробовали бы маски продать,во время эпидемии.
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ПРОГРЕСС: Мир развивается; Тартария распадается на национальные государства неопасные для человечности; ВР назначает Порошенко спикером после чего Зе подает в отставку, спасая Украину от оккупации Тартарией.
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А потім порохоботик прокинувся
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В тобі? Ти небезнадійний, в тобі ще жевріє щось людське.
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Аэрокосмические войска Кацапии отлавливают мини-спутники Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 5192
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 5570
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Під час торгів 18 березня американська нафта WTI здешевшала на майже 17% - до рекордно низького показника в 22,39 долара за барель. Обвалення на фондових ринках: ціни на нафту оновили антирекорд за останні 16 років, рубль продовжує падіння Обвалення на фондових ринках: ціни на нафту оновили антирекорд за останні 16 років, рубль продовжує падінняЦе найнижча ціна від 2003 року. Європейська Brent просіла на сім з половиною відсотків - до 26,57 долара, востаннє на цьому рівні нафта цього сорту була чотири роки тому.

Такі показники наводить Bloomberg.

таёжный зверёк писец тихо подкрадывается к кацапстану...
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І таких новин заплановано 200 штук. Плановий позитив.
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Это же сколько мусора там скоро будет...
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Они на низкой орбите и после выработки ресурса сгорят в атмосфере. Так что мусора не будет.
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Они неисправные эти спутники там что то не так пошло они скоро упадут все в океан
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они ведь не срюзькие с какой стати им падать?
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Не православненько это всё, не скрепненько...
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Там вроде в ступень косм. мусор(рашковане будут гордиться, визжа что это Путин так подгадил)), или что там ударился(причем раза три) и она не приземлилась нормально, развалилась при посадке.
Еретик пробил земную твердь, вот ему и наказание, плюс дурит типо планета круглая, хотя все нормальные христиане знают что это не так. Почему его еще не отлучили от церкви и не наложили. анафему?
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Да, хотелось бы уйти от этих "воля кобла" и "ланет" - который стал таким же хамским монополистом без обратной связи.
Монополия - это вредно.
Антимонопольный коммитет Украины - совершенно безтолковая структура.
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жаль, но ХР не воспроизводит видео, точнее браузер не возможно обновить ...
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