 SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Про це SpaceX повідомила в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

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Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання із 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Зокрема, 17 лютого Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.