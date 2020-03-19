EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1870  2
Матеріали за темою:
Все про:Київ (7456) шахрайство (311) Нацполіція (9179) Правоохоронні органи (929)

 Шахраїв-іноземців, які продали фальшиві монети за 1,5 млн грн, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники карного розшуку затримали шахраїв під час спроби продажу фальшивих срібних монет на суму близько мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Ми встановили, що наприкінці лютого до жителя столиці, 1964 року народження, звернулися невідомі, які розповіли йому про те, що нібито знайшли старовинний скарб і запропонували купити антикварні монети з дорогоцінних металів. Киянин оглянув монети і погодився їх придбати. Через кілька днів аферисти зустрілися з потенційним покупцем у банківській установі, де він зберігав свої заощадження, зняв готівку і придбав товар. Однак, коли незабаром потерпілий вирішив здати монети до кредитної установи, вони виявилися фальшивими, і тоді він написав заяву в поліцію", - повідомили в поліції.

Правоохоронці розробили оперативну комбінацію, під час якої аферисти погодилися повторно продати потерпілому партію в кількості 1 000 "срібних" монет. За аналогічною схемою, зловмисники зустрілися з "покупцем" у банку, де за мільйон гривень продали фальшиві монети.

Шахраїв-іноземців, які продали фальшиві монети за 1,5 млн грн, затримано в Києві, - Нацполіція 01

Читайте також: Шахрайську схему оформлення онлайн-кредитів розкрито на Луганщині, - кіберполіція

Шахраїв-іноземців, які продали фальшиві монети за 1,5 млн грн, затримано в Києві, - Нацполіція 02

Поліцейські затримали чотирьох осіб - уродженців іншої держави, які на початку року прибули на територію України на автомобілях і в різних містах шукали "жертв". Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. У затриманих вилучили гроші і підроблений "товар", який відправлено на проведення експертизи.

Шахраїв-іноземців, які продали фальшиві монети за 1,5 млн грн, затримано в Києві, - Нацполіція 03

Також читайте: Злочинна організація з України обдурила десятки міжнародних компаній з автолізингу на 4 млн євро. ВIДЕО

Шахраїв-іноземців, які продали фальшиві монети за 1,5 млн грн, затримано в Києві, - Нацполіція 04

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182590
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
звіздєц.. той шле шле сотні тисяч за якесь єфімерне авто-другому дурневі пощастило-що вирішив продати на кілограми.. Не впізнаю киян.
 показати весь коментар
 
Иностранцы? Наверное Болгария, Молдова или Румыния. Это цыганская тема
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору