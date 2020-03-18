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 Політика України
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Все про:Донбас (15577) Слуга народу (733) Сивохо (59)

 Консерви розкрилися, баночки лопнули, - Сивохо в інтерв'ю каналу ексміністра-втікача Клименка про реакцію "слуг народу" на "платформу примирення". ВIДЕО

Позаштатний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо дав інтерв'ю медіа Klymenko Time, яке називають проєктом міністра доходів і зборів часів утікача Януковича Олександра Клименка, який нині проживає в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал, серед іншого, Сивохо повідомив, що планує розвивати проєкт створення платформ діалогу на Донбасі.

"Безумовно, ми почали, ми стартували. Те, що було 12 числа, ми вважаємо стартом платформи", - зазначив він.

На думку радника секретаря РНБО "діалог з Донбасом" необхідний. "Донбас будемо повертати. А для цього необхідно мати уявлення про всі думки суспільства. Суспільство ж у нас багатошарове, потрібно врахувати позиції всіх верств суспільства. Власне кажучи, для цього і створена платформа - для спілкування і розуміння, як ми будемо повертати Донбас", - пояснив він.

Сивохо повідомив, що планує поїхати на непідконтрольну уряду територію, "тому що там домівка". "Я додому хочу. Звичайно, добре б, щоб домівка відразу повернулася. Ну, над цим доведеться попрацювати", - заявив він.

Радник секретаря РНБО прокоментував і те, що в Раді збирають підписи за його звільнення: "Консерви розкрилися, баночки лопнули, і тепер видно. Спочатку - по першій хвилі атаки на ініціативу президента (це коли була атака проти Єрмака). Зараз - друга хвиля, на мене. Для нас це знак, що, по-перше, ми рухаємося в правильному напрямку, а по-друге, люди себе проявляють". Він також сказав, що говорив про ситуацію з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився уточнювати подробиці.

Радник секретаря РНБО висловив сподівання, що консультативна рада, про яку домовилися в Мінську, буде ефективною і допоможе просунутися в переговорах уперед.

Він порадив українцям дотримуватися рекомендацій, "які видає рада з ліквідації наслідків і взагалі по боротьбі з коронавірусом". "На жаль, під час попередньої влади здорово вийшло - знищили всю санітарно-епідеміологічну службу в країні. Зараз її, слава богу, відновили. Фахівці залишилися. Вони виробляють рекомендації. Рекомендації виходять від офіційних джерел. Тому, будь ласка, велике прохання, люди, ну, ви потрібні країні, не треба вмирати. Давайте дотримуватися елементарних правил безпеки хоча б. Будьте здорові", - підсумував Сивохо.

Зазначимо, як повідомляв "Детектор медіа", Klymenko time створено в 2017 році і має безпосередній стосунок до колишнього міністра доходів і зборів, який покинув Україну в 2014 році. На фотографії, яка оформляла канал, був Клименко з командою.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182572
 
 
 Топ коментарі
 
Консервы вскрылись, баночки лопнули... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 91

Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3909
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Нужно срочно спасать страну от Сивух и остальных малоросов. Нужно требовать перевыборы президента и парламента
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Нет, это выбор философской секты имени #Хуженебудет...
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Абинепорох! вірна назва секти. 15млн із 37 всі 73%
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Німецькі політики виступили проти "консультативної ради", до якої Україна хоче долучити представників терористів з ОРДЛО.., https://dn.depo.ua/ukr/dn/u-nimechchini-prokomentuvali-ideyu-stvorennya-konsultativnoi-radi-z-ordlo-202003181133807?fbclid=IwAR0n-SosEh1arz5zafUhzmJHPMvCXs62aj6_myvah2yLWNYouhbXcTks170
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Именно ты его назначил, выбрав Зелемойского.
В пользу кого ты в следующий раз предашь Украину?
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Нужно срочно спасать страну от Сивух и остальных малоросов. Нужно требовать перевыборы президента и парламента
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А от большевистских лозунгов ЮВТ не надо?
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в Україні не має бути інституту президентства. Україна має стати парламентською республікою. Це страховка від помилок на виборах та перемог популістів і малоросів.
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Консервы вскрылись, баночки лопнули... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 91

Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3909
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Наверное не только у меня ,ещё до того как очередной клоун рот откроет а меня уже тошнит.
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"мальчика в джинсах..... на лавочке......розпинали..... поки воно аж не впісялось!"
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А ракурса сзади не было? Може ж он там ещё и навалил?
Если это реальное Сивохо, то дурак тот, кто его на должность поставил.
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а правило "дурак дурака не только видит, но и ставит на должность издалека" пока ещё тоже никто не отменял. виртуальный мир. удалённая постановка на должность.
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парад прикапленых зеленых фриков какой то сегодня в новостях.
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вата неизлечима ну хоть ты его убей все равно не исправиш вернее исправит горбатого
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Я бы скинулся если бы нашелся хороший снайпер завалить этого жирного прокацапского кабана
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Зачем? Он же едет "домой". А там пускай и агитирует Пушилина, да возложит цветьі на могилку Захарченко(герою ихнего племени)
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Зачем? Он едет "домой". Там возложит цветьі Захарченко(герою ихнего племени)
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Стартовали они...
А кто поругался и кого примирили?
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сивуха-зеля-ермак и т.д завонялись-лопнули и вскрылись конечно же
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" То, что было 12 числа, мы считаем стартом платформы"

если ЭТО было старт, то с нетерпением ждем финиша Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3716
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Мозг убитый алкоголем порождает подобные тезисы... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 7646
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Все каже правильно - консерви скрилися! Але тіко прізвища не ті вживає... Мабуть через алкоголь в голові суцільна закусь! Або як у найвеличнішого - туман Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 3045
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..ойц..это шо еще за консервы такие, шо вдруг вскрылись..у него с головой то все в порядке?..если эти мутки-договорняки оманские или еще какие в минске 25 подпишут, мало кому то не покажется... Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 1825..
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Баночки ему нужны, а они, заразы, лопают. В общем, мойте руки так, будто вы только что здоровались с Сивохой. Хуже не будет, будет лучше.
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Ну от консерва і вскрилась в інтерв'ю Клименку...
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Если в квартире завелся Сивохо,

Значит пять лет вы вели себя плохо -

Срали, бухали, смотрели "квартал",

Кто-то гондоны в сортире сливал.

Нужно лишь просто замки заменить,

Пропылесосить, парашу помыть.

Сразу Сивохо из дома уйдёт,

Где чистота - там гавно не живёт.
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Доллар 80 РЖУблей,нефть по 25,но это не консерва коронованного вируса,это китайцы валят РАБссию.Братаны называется.
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Если Китай сократит импорт российской нефти хотя бы на 1 млн баррелей в сутки, то уже вырисовывающийся дефицит бюджета РФ в 3,6 трлн руб и падение доходов в 4 трлн руб, увеличатся до 5 трлн руб и более 8 трлн руб соответственноКонсервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 7476
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Козломордську нафту Urals ніхто не хоче купувати вже другий тиждень:


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Это не мирные а тупые и преступные инициативы. При мирных инициативах люди не должны гибнуть, а у нас за пару месяцев этих инициатив погибших больше чем за весь прошлый год.
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Украина перекрыла пункты пропуска с ЛНР/ДНР. И Россия перекрыла пункты пропуска с ЛНР/ДНР. Теперь заживут как истинно «самостоятельные республики», чего им очень сильно хотелось! Удачи! Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 8102
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вы там между собой разберитесь,кто там кому консерва и кто кому баночка...а то зеленый народ в ауте Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения" - Цензор.НЕТ 7238
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Воістину павлік морозов недобитий куркулями.
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Они хотят заболтать понятие "консерва вскрылась"...
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ну не платформа, а панель. и сивуха лёгкого поведения дотанцуется там на ней пока его на шест не посадят.
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этот бред можно перевести так:"сивуха кончилась и консервы перстали быть закуской. стали просто едой."
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какое может быть примирение? с кем? с этими утырками лугандонии? они нас до сих пор ненавидят и не понимают, кто и зачем на самом деле это устроил! или с кацапами в *********? так там главное заправляло куйло! и убивали, и пытали наших защитников они без зазрения совести... Гореть им всем в аду, мразям!

СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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с низкого старта тогда он стартовал. к дождю?
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а ви помітили, як небезпека робить зеблюзнірство нестерпним?
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Открылись баночки, консервы лопнули,
Кокошник спрятался за головой,
Сивуху-сепара, по гриве хлопнули,

А он
обрушился, как неживой.
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...планирует поехать на неподконтрольную правительству территорию... https://censor.net.ua/v3182572. Во-во, с этого надо было начинать: поехать, пожить год-два со своими, осмотреться, вернуть жильё вынужденным переселенцам или разработать механизм компенсаций. А потом уже, если попросим, разрабатывай типа платформу. А то что получается? Как только пить бросил - давай нас учить жить, я ж самый умный. Алкаш Советник хренов
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а кто разрешил многослойной алкосивухе вообще пасть свою грязную открывать?
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есть один пацанчик..
недавно тёлку завалил..
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То есть идёт 1943 год... СССР ведет диалог с коллаборантами (полицаями и т.д.) - пособниами гилероских войск с планам учесть их мнение ... при капитуляции Красной Армии ...
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Вот же грязная Лугандонская свинья
варнякает
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сивоху нужно ***дить больно
это *ука
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не просто больно, а потужно его реформировать.
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Якщо буде а державі колапс, не здивуюся побачити його в Росії біля Януковича...
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Неа , Серёга - это вы с Фофаном дали опцию газам из баночек разфуфыжиться и начать давить на поверхность по всему объёму .

Бо сами главную консерву Портнова вытягнули за волосся з пеплу !
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сивуха лучше ты езжай домой там хорошо там паспорта рашистские дают ! езжай и больше никогда не возвращайся! там тебе самое место консерваткуйловская!!!
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-То, что было 12 числа, мы считаем стартом - отметил Сивохо.. Мдаа,надеюсь за твои поганые слова, тебя продолжат ******* и после такого старта!😉😊...
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расшатать руцкачелюстному самый дальний зуб ...мезинцем левой ноги
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В первую очередь вскрылась - самая "большая" КОНЦЕРВА c гнилой душонкой!!!
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пусть эта свинья валит на кацапию!и там остается!
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