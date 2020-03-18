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 Політика України, Здоров'я
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 Зупинка метро ставить під загрозу функціонування медзакладів, персонал не може дістатися до роботи, - Зінкевич. ВIДЕО

Через рішення влади про зупинку роботи метрополітену персонал медичних установ не може дістатися до роботи.

Про це сказала депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп підкреслила, що позачергове засідання парламенту провели лише 17 березня, коли ситуація в держави дійшла до критичної межі.

"Парламент ухвалив законопроект, який буде дійсним впродовж трьох місяців. Він спрямований зупинити поширення коронавірусу в Україні та відкладення піку епідемії для підготовки медичної системи. Наша фракція також брала участь в розробці цих рішень і ми підтримали його своїм голосуванням... В ухваленому сьогодні законі наша команда ініціювала і домоглася премії в розмірі 200% від посадового окладу для всіх медпрацівників, які працюватимуть з інфікованими", - зазначила Зінкевич.

Вона також зазначила, що проти деяких обмежувальних заходів, які запропонував напередодні Зеленський, а саме про повне закриття усіх метрополітенів, оскільки це призведе до колапсу.

Також читайте: "Підвези медика на роботу", - в месенджері Viber з'явився чат для підвезення лікарів до Києва

"Чомусь у Мілані, Вашингтоні, Варшаві і навіть в Мінську метро працює, а в нас не працює. Це ставить під загрозу безперебійну роботу в тому числі медзакладів, магазинів та аптек. Я спілкувалася з медперсоналом в столиці. Для прикладу, в реанімаційному відділенні однієї з лікарень до 70% медсестер і майже всі санітари приїжджають на роботу з передмістя, що буде неможливо у зв’язку з повним закриттям в’їзду та виїзду з міста. Влада могла б скористатися досвідом Франції, там таксі та готелі можуть працювати безкоштовно для медперсоналу, отримуючи потім компенсацію з держбюджету", - сказала парламентарій.

Вона підкреслила, що залишається гостра проблема з наявністю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів навіть для медперсоналу і пацієнтів лікарні.

"Це при тому, що в Італії, за попередніми підрахунками, відбулося зараження близько 30% лікарів. В Україні наявні 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, 2,5 тис інфекційних боксів. На початку епідемії цього більш - менш достатньо, але згодом доведеться перепрофільовувати інші лікарні для прийому хворих. Катастрофічно бракує апаратів штучної вентиляції легенів. Згідно зі звітом уряду, їх в Україні всього 605 штук. Тоді як в масштабах держави потрібно в рази більше. Це ті проблеми, які уряд Зеленського мав вирішувати в попередні місяці, а не перебувати на обсерваціях", - додала депутат.

Читайте також: Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182566
 
   
 Топ коментарі
 
Яна організувала ефективну систему допомоги пораненим на фронті.
Телепні Зелені ! Слухайте Яну !
Вона права. І вона вже це робила, поки ви ржали в кварталах.
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І вони можуть захотіти "малєнькую побєдоносную войну", як в кризу 2008 року...
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Нє, ну,ніяк непогоджуся . Вирогідність підхопити в метро ,при середній заповненості вагону - в десятки разів менша ніж в наземному транспоті...! мВ метро дуже потужна примусова вентиляція! Потяги,то - поршні в трубі Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 393 Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 7145
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метро - постоянно замкнутое пространство, туда в лучшие времена заходишь воняет как из помойной ямы, а вы не погоджуютесь))))
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трудно зррозуміти про метро,якого мухосранська, в ,Вас,мова
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ну не стройте из себя глупого, практически весь киев разговаривает на непонятной для вас мове, и как вы общаетесь? все вам понятно, вот только аргументы у вас закончились и вы перешли на оскорбления, тактика слабого.. всего доброго вам!
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вранье - там очень сильная вентиляция и никогда ничем не воняло, я летом даже часто простывал в метро.
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і коронавірус дуже швидко поширюється за допомогою вентиляції
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Шта? коронавірус важчий за повітря, він осідає на поверхнях!
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поширюється та продувається дуже швидко, як вітер на вулиці.
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Это все рассуждения в пользу бедных. Я уверег, что Меркель и Макрон опирались на научный подход в своих предсказаниях, он довольно прост и вариантен. Нас же, не без помощи раши, что признал даже ЕС, пытаются загнать в какую-то дестабилизирующую дискуссию.
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І при цьому ані Меркель, ані Макрон не наказали закривати метро в містах!
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Потому, что это бессмысленно, но весьма и весьма затратно. Но, как говорится, для кого война, а для кого и мать родна.
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Ну от і я тут в коментах намагаюся пояснити це - толку від закриття НУЛЬ (особливо в Україні, з нашими маршрутками), але негативних наслідків ціла купа!
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не так страшен коронавирус, как порохоботы, для ЗЕльоной власти
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Задача элементарна с точки зрения статистики. Нужно определить тип распределеня заболевших и параметры распределения, а дальнейшее предсказание числа заболевших элементарно. Только это цифры, а не дикие вопли с политическим подтекстом.
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Да-да, так и ***** говорит, когда слышит слово "культура".
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культура,то непро Вас.Хіба,що,Ви,від поплавського Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 1032
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Я вижу, что лавры Ганса Йоста вам таки покоя не дают.
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Поведінка баранів логіці й здоровому глузду Непідвладні. Зекретинізьм крокує знищуючи країну Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 3345 Слава Зедебілам
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Игра в димакратию приводит к разрушению государственности - ФАКТ.
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Бизнесу приказали закрыть магазины вообще . Это наверное что бы не набивались в помещение магазинов столько же как и в переполненные маршрутки . А по сему , раз маршрутки такой же бизнес как и магазины , то и им запретить обслуживать людей !
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У медсестёр зарплата 4 000 гривен .Поэтому по этой профессии работают приезжие ,у которых есть ещё огород и курочки в селе .Украиной .
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Неправда. Эпоха бедности закончилась. Все медсестры бохатые с Мерседесами и личными водителями. А сказочки о зарплате 160 долларов можете рассказывать другим.
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Немного позитива перед сном на данный момент
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81,35 рубля за доллар
88,50 рубля за евро
25,87 долларов за баррель нефти марки Брент
21 доллара за баррель российской нефти марки Юралс

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Спокойной ночи всем. Не ссорьтесь между собой, бо кацапи все бачуть та роблять висновки з нахих перебердь.
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Львовское метро создало коллапс в Украине.Это секрет полишинеля.По поводу экстренных служб Киева,Харькова ,Днепра -прямая заботаГепы,Кличка иФилатова.Дерибанщики не способны грамотно организовать логистику экстренных служб,продовольственых и хозяйственных магазинов и рынков.Узколобые умеют отнимать и делить.Преумножать они не способны.Вахтовые автобусы должны покрыть работу больниц,сотрудников малых продовольственных ихозяйственных магазинов.Области должны тоже сделать .Остальные- на усмотрения барыг.
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А отсутствие биологически изолирующих костюмов не ставит ли под угрозу медицинский персонал, контактирующий с поражёнными коронавирусом больными? Особенно - средний персонал (фельдшера и медсёстры), которым практически выполнять все медицинские манипуляции и младший персонал (санитары и санитарки), которым убирать и обеззараживать помещения, из-под лежачих дерьмецо в суднах таскать? Да и зарплатки у них не ахти. Захотят ли они рисковать своим здоровьем? Погон на плечах у них нет - приказать им невозможно.
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Не, это ещё не массово. Это только начало. Это всего лишь цветочки. Ягодки будут через месячишко-другой. Начнётся не везде одновременно. Начнётся с Западной и от тогда...
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школи ж не працюють,організуйте доставку медперсоналу в лікарні шкільними автобусами!
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У Києві зроду ніколи не було шкільних автобусів!
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персонал який проживає не у Києві,в районах є автобуси.
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в гамериканських фільмах вони постійно є )))
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Ще невистачало,щоб Хлібозаводи позупинялися!!! Тоді почнеться справжня Вистава Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 9399 Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич - Цензор.НЕТ 9399
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Бояться надо не вируса а изменений к которым он приведёт во всех сферах повседневной жизни
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Господа! По последним данным японских исследователей вирусологов и подтверждение китайскими учёнными - короновирус всем переболевшим вызывает 100% безплодие!
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та как то пофиг на это: планета перенаселена а растить детей в наших условиях невозможно
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тебя за такой фейк, за жопу брать уже нужно кому следует... Зупинка метро ставить під загрозу функціонування медзакладів, персонал не може дістатися до роботи, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 7124..
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Хай ця шльондра звернеться до своєї товарки по партії Супрунихи, і спитає - як так вийшло, що ліжкоміст для хворих немає у достатній кількості, апаратів штучного дихання немає, засобів особистого захисту у докторів немає, "швидка допомога" не виїжджає навіть там, де ще збереглась, доправити хворого з села у лікарню майже неможливо, а швидко відправити до потрібного спеціаліста чи отримати рятівну реанімуючу допомогу неможливо взагалі. Так, і до Супрунихи було дуже погано, але після її безумних "рехворм" настала катастрофа.
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Ти ветерана АТО, яка врятувала десятки життів наших воїнів шльондрою назвав? То ти падлюка, бодай тебе той коронавірус побив!
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..а машины функционеров-барыг от медицины нельзя реквизировать на время для доставки работного персонала,кормильцев и поильцев ихонных?...
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вот и работает закон бумеранга, просили .получите. вы это сделали вместе.ну а метро в такой ситуации запускать нельзя.
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Метро не може працювати лише для перевезення медперсоналу - того повинен перевозити службовий спецтранспорт. Всім іншим під час карантину в метро робити нічого. Ті, хто зараз обурюється його закриттям, вже за тиждень будуть обурені тим, що цього не зробили раніше.
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люди будут говорить, говорить, говорить пока думать не научатся.
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выделить автобусы для медиков - пусть ездят собирают и развозят по работам
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