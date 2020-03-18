 Зупинка метро ставить під загрозу функціонування медзакладів, персонал не може дістатися до роботи, - Зінкевич. ВIДЕО

Про це сказала депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп підкреслила, що позачергове засідання парламенту провели лише 17 березня, коли ситуація в держави дійшла до критичної межі.

"Парламент ухвалив законопроект, який буде дійсним впродовж трьох місяців. Він спрямований зупинити поширення коронавірусу в Україні та відкладення піку епідемії для підготовки медичної системи. Наша фракція також брала участь в розробці цих рішень і ми підтримали його своїм голосуванням... В ухваленому сьогодні законі наша команда ініціювала і домоглася премії в розмірі 200% від посадового окладу для всіх медпрацівників, які працюватимуть з інфікованими", - зазначила Зінкевич.

Вона також зазначила, що проти деяких обмежувальних заходів, які запропонував напередодні Зеленський, а саме про повне закриття усіх метрополітенів, оскільки це призведе до колапсу.

Також читайте: "Підвези медика на роботу", - в месенджері Viber з'явився чат для підвезення лікарів до Києва

"Чомусь у Мілані, Вашингтоні, Варшаві і навіть в Мінську метро працює, а в нас не працює. Це ставить під загрозу безперебійну роботу в тому числі медзакладів, магазинів та аптек. Я спілкувалася з медперсоналом в столиці. Для прикладу, в реанімаційному відділенні однієї з лікарень до 70% медсестер і майже всі санітари приїжджають на роботу з передмістя, що буде неможливо у зв’язку з повним закриттям в’їзду та виїзду з міста. Влада могла б скористатися досвідом Франції, там таксі та готелі можуть працювати безкоштовно для медперсоналу, отримуючи потім компенсацію з держбюджету", - сказала парламентарій.

Вона підкреслила, що залишається гостра проблема з наявністю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів навіть для медперсоналу і пацієнтів лікарні.

"Це при тому, що в Італії, за попередніми підрахунками, відбулося зараження близько 30% лікарів. В Україні наявні 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, 2,5 тис інфекційних боксів. На початку епідемії цього більш - менш достатньо, але згодом доведеться перепрофільовувати інші лікарні для прийому хворих. Катастрофічно бракує апаратів штучної вентиляції легенів. Згідно зі звітом уряду, їх в Україні всього 605 штук. Тоді як в масштабах держави потрібно в рази більше. Це ті проблеми, які уряд Зеленського мав вирішувати в попередні місяці, а не перебувати на обсерваціях", - додала депутат.

Читайте також: Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро