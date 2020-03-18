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 Політика України, Здоров'я
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 Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182555
 
   
 Топ коментарі
 
тупо нет специалистов и тестов - и "медленнее"...
моника зе!лох - реально лох!
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Больше скажу, вирус из чисто гуманных побуждений, видя 73 процентное поражение мозга населения стал тормозить.
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Он просто прикидывает, чья корона величественней - его, или зеленого вируса.)
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Страшилки распространяет твой друг )(уйло и его пропагандоны, поедь поговори с ним ВОВА!!!! Ты договоришся мы знаем!!!!
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Електричного струму теж не видно , але він є . Так і з коронавірусом . Тільки Бубочка хоче ще хоч мить посидіти на троні , але "Аннушка уже разліла масло " . Бубочкам приготуватися на вихід . З кожною годиною ситуація загострюватиметься по експоненті . Певно пару декад буде досить .
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Зеленский ты полный дебил! Тестов на коронавирус просто нет в больницах. Зе полный придурок.
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спекуляція і фейки заполонили інформаційні простори.
(кому потрібно і вигідо дізнаємося згодом, лайно завжди на верх випливає)
Поки, що стосовним достовірним джелрелом інформації що до короновірусу є: портал ВООЗ
world health organization

Інтерактивна карта, що постійно оновлюється: інтерактивна карта та зафіксовані випадки
Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7986
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Та, інформацію можно знайти. біда в тому що більшість при вигляді страшної латиниці впадає в ступор! (Маскавское то ближе!) Незважаючи на те, що гуглхром, при відповідному налаштування автоматично робить переклад навіть китайських ієрогліфів. Лише одна загогулинка на рюзькій корявенько, а українську не ******* хоч і знають ба мова селюків! Але як раз на українську мову переклад дуже добрий. бо вона відноситься до тієї ж групи мов що і англійська, французька чи німецька, та розвивалась віками як і всі натуральні мови.
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Хроника одного Президента ...

18.03.2020 г.

Итоги работы мониторинговой группы по проверке маршрутного транспорта. Состав группы - 8 человек (4 группы по два человека). Время работы с 09-00 по 16-00 (специально взято не пиковое время). Охват - все районы кроме Печерского. Метод - случайный выбор на маршруте. Проверено 47 транспортных средств. Средняя заполняемость от посадочных мест - 140-150%. В масках было около 10 % .

Вывод - отсутствие метро создает излишние риски распространения заболевания.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".

Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.

Аваков приехал в генпрокуратуру.

Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8 (Социс) и 19,1 (Разумков) % респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.

"Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов" депутат Шахов.

Вот вам вся ваша "организация и готовность"
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Скажите ЗЕ и Кличко что в больницах Киева тестов на коронавирус нет. Не надо бла-бла
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еще бы - тестов нет вот и заболеваемость низкая
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От дібіл, тестів нема, вірус на декілька кроків іде вперед поки лабораторія визначить результат. До визначення результату від ймовірного носія ще маса людей підхопить. Гончарук був правий, Зеля профан, профан повний.
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"Здоровых людей нет, есть недообследованные"(с)
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Но что то же должно заставить соблюсти будап меморандум
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Чомусь цю сторінку облюбували боти з РФ.
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По территории Сев.Кореи вообще вирус не распространяется, потому что там люди не ездят ни в Китай ни в Европу. Нечего сравнивать Украину с ЕС.
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Він тільки говорити вміє гарно і все.
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он видимо что не понял или ему так докладывают. он же не специалист по пандемиям
тестов повальных же нет. сколько реально больных никто не знает.
много людей вернулось из-за границы там где вирус.
в течении недели по идее должна быть вспышка.
по крайней мере так было в других развитых странах за исключением кндр.
если нет, то мы или богоизбранные или нас облучил чернобыль и вирус нас не берёт.
ну тогда нам всё реально по х.
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Зараз у Зе гарна українська мова, все таки вивчив, а що іншим мішає.
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а ничего что за последнюю неделю домой вернулись сотни тысяч заробитчан и туристов а может и миллион и вирусный взрыв нас ожидает в ближайшем будущем
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Олена Монова:
И только счастливый Гончарук катается теперь в безлюдном парке на самокате, в маске и синих резиновых перчатках "фрекен Бок". Щурится на солнце, бормочет "Богородица отвела" и орошает голубей санитайзером.
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