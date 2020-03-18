 Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
10273 228
Матеріали за темою: Коронавірус із Китаю Карантин в Україні
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО
"Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах. ВIДЕО
Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський
Новий адмінтерустрій поширюватиметься на всю територію України, включно з Кримом і Донбасом, - Корнієнко
"Обіцяти це було неможливо і не можна", - в команді Зеленського заявили, що зараз "немає можливості" швидко закінчити війну на Донбасі. ВIДЕО
+30
тупо нет специалистов и тестов - и "медленнее"...
моника зе!лох - реально лох!
моника зе!лох - реально лох!
+23
Титры пускайте.
(кому потрібно і вигідо дізнаємося згодом, лайно завжди на верх випливає)
Поки, що стосовним достовірним джелрелом інформації що до короновірусу є: портал ВООЗ
world health organization
Інтерактивна карта, що постійно оновлюється: інтерактивна карта та зафіксовані випадки
18.03.2020 г.
Итоги работы мониторинговой группы по проверке маршрутного транспорта. Состав группы - 8 человек (4 группы по два человека). Время работы с 09-00 по 16-00 (специально взято не пиковое время). Охват - все районы кроме Печерского. Метод - случайный выбор на маршруте. Проверено 47 транспортных средств. Средняя заполняемость от посадочных мест - 140-150%. В масках было около 10 % .
Вывод - отсутствие метро создает излишние риски распространения заболевания.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8 (Социс) и 19,1 (Разумков) % респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
"Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов" депутат Шахов.
Вот вам вся ваша "организация и готовность"
тестов повальных же нет. сколько реально больных никто не знает.
много людей вернулось из-за границы там где вирус.
в течении недели по идее должна быть вспышка.
по крайней мере так было в других развитых странах за исключением кндр.
если нет, то мы или богоизбранные или нас облучил чернобыль и вирус нас не берёт.
ну тогда нам всё реально по х.
И только счастливый Гончарук катается теперь в безлюдном парке на самокате, в маске и синих резиновых перчатках "фрекен Бок". Щурится на солнце, бормочет "Богородица отвела" и орошает голубей санитайзером.