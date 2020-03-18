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 Політика України
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 Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках. ВIДЕО

Транспортний карантинний колапс - у фокусі чергового випуску проєкту "Без цензури". Журналіст Богдан Буткевич розповідає, чому повний карантин перетворився на повний колапс.

Людям сказали залишатися вдома, однак так і не пояснили, що ж робити тим, хто все-таки мусить ходити на роботу. Результат - маршрутки й автобуси часто ходять вщерть переповненими. Чому влада наражає людей на небезпеку? Що тепер буде з епідемією? І чим карантинні заходи в Україні відрізняються від того, що робить цивілізований світ?

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16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Також на Цензор.НЕТ: Відкривайте метро. Що показує перший день карантину і зупинки метро в Києві?

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182511
 
   
 Топ коментарі
 
С самого начала было очевидно, что закрытие метро не эффективно в борьбе с короновирусом...
Не работает метро, за то такое же количество людей просто толпится в маршрутках...
В чем тогда смысл закрытия метро?
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Метро -- самый вымываемый, самый чистый, самый быстрый (сокращается время пребывания человека в зоне риска) и самый дезинфицируемый вид транспорта. Достаточно поставить санпатрули на всех или узловых станциях для изоляции явных больных идиотов, нарушающих условия карантина. В метро их обнаруживать и изолировать гораздо легче, чем в троллейбусах, автобусах и маршрутках. Но для понимания этого нужно иметь, как минимум, мозги.
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Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал коллапс.
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- Дивлюсь я на все це ,та й думку гадаю ,
- коли ж Зе почнуть 3.14здить ,й живцем закопають .!! .
- Чому йому Боже , ти розум не дав

- та хай би в Кварталі і далі співав .

Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках - Цензор.НЕТ 7455 . М Петренко .
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Зеленскому, кличку и остальной нечисти, смотрящей на мир с окон своих Мерседесов и отделенных от холопов несколькими рядами охраны очень сложно представить реальность 35 миллионов полунищих сограждан, живущих от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. В таких условиях даже кратковременный перерыв в финансовом источнике означает голодную смерть. В связи с транспортным коллапсом многие потеряют работу. Вангую 2 недели такого треша и обозленный нищий народ сделает кому-то бо-бо.
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Усе через сраку( Це треба, щоб так пощастило: у таку біду - така кончена влада. Запускайте метро, дауни, не зображайте розумних.
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Да закройте уже всё, что можно! Пусть народ по домам сидит да с балконов песни поет, как в Италии.
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Сравнил Италию и Украину. А кто кормить народ будет на карантине? Или у нас все миллионеры? Сейчас многие потеряют работу. В Украине голодный обозленный народ песни на балконах петь не будет. Вангую - кого-то вынесут вперёд ногами.
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Если уж вводить карантин то повсеместно и на всех видах транспорта А людей отправлять в отпуска за свой счёт Кроме продуктовых магазинов аптек ничего не должно работать Иногда на праздники мы по неделе отдыхали а потом отрабатывали А то что сейчас это издевательство над и без того запрессованными людьми
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Увеличение безработицы в группе от 18 до 29 лет на 1% ведет к автоматическому и гарантированному росту преступности на 11%. Вооружайтесь! Банды мародеров уже собираются в стаи... Но куда там зегенератам до основ социального управления - куда легче фуем по клавишам киздячить ... Надеюсь их в первую очередь начнут грабить (но надежда утопична - 98,2% жертв преступности бедные)... Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках - Цензор.НЕТ 3795
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Сучье продажное зебилье хочет экономику добить так чтоб потом не поднялась, а само в Ростов свалит.
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.Делаем ставки,через сколько метро заработает?
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ЗеНарод, по моєму ваш ЗепрезЕдент знову обісраУся!
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Настасья@nastusia001 4 ч

Шоб вам ****** все життя їздити в маршрутці «Академмістечко - Лісова»
До скону
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Зеля казав займатися покращенням демографічної ситуації. Так дайте адрес тих ******? Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках - Цензор.НЕТ 1088
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