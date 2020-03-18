 "Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, пасажирку не пустили в салон через відсутність захисної маски. Виникла словесна перепалка, в якій одесити, що були в салоні, підтримали законослухняного кондуктора. Пасажирку без маски зусиллями кондуктора вдалося висадити.

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