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 "Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи. ВIДЕО

Через запроваджені карантинні заходи в одеському громадському транспорті ледь не побилися пасажир і кондуктор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, пасажирку не пустили в салон через відсутність захисної маски. Виникла словесна перепалка, в якій одесити, що були в салоні, підтримали законослухняного кондуктора. Пасажирку без маски зусиллями кондуктора вдалося висадити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182496
 
   
 Топ коментарі
 
Така терпимість не надовго... "Я опаздываю! Я ехала в трамвае и такого не было!", - "Не надо меня подвергать риску", - в Одессе пассажир и кондуктор едва не подрались из-за противовирусных мер - Цензор.НЕТ 7841
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Всеукраинский День мордобоя продлевается до 3 апреля.
Просьба к гражданам с IQ73 больше на выборы не ходить.
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Во всём мире так будет. Не Иисусы мы.
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ти забув про штрафування водіїв за перегруженість саме через коронавірус. тіпа вони повинні закривати дері раніше щб не напхалось як огірків у банку.
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Вони не повинні їх везти. Стояти поки в салоні не залишиться 10.
За те, що вони напхаються він відповідати не буде. А от якщо повезе - повинен.
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Oleksiy Goncharenko

Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
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А масок то нет в аптеках и магазинах...
Почему её не пустили... Ну пускай она без маски, зато все остальные то в масках, значит им она не угрожала никак...
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Есть, но не во всех и по 20 грн. Но рукастые украинцы и сами шьют, кстати.
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Nikita ****** - ага..., с мешков из под муки...

да будет вам известно, что в настоящей маске должна быть специальная мембрана которая предотвращает проникновение вирусов...
Без нее самопалы туфта...
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это безмозглые их шьют .. маска нужна только больным вирусом а местной власти - намордники, чтоб меньше киздели о том, что все прекрасно
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Зайдіть в лікарню і скажіть це лікарям. В масках абсолютно всі.
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Маска нужна всем, ибо никто не знает - болен он вирусом или нет - инкубационный период вируса 3 недели, у многих он протекает бессимптомно!
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Маски для того, щоби її потенційно хворий носій на заразив оточуючих. Якщо навпаки, то маска не рятує. Тому правильно її випхали.
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Как раз она и угрожала .Сколько уже говорить ,или на бронепоезде?Человек без маски ПЛЮЕТСЯ при разговоре ,дыхании .Маска это задерживает .
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"Ну пускай она без маски, зато все остальные то в масках, значит им она не угрожала никак..."

Глупости - как раз она им и угрожала, ибо маска не столько защищает тебя, сколько защищает ОТ тебя. Она снижает расстояние распространения инфекции от того, кто ее носит.
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ОСОБЛИВО ТУПИМ.

вчергове.
маска не допомагає здоровим.
вона ТРОХИ ЗАХИЩАЄ ЗДОРОВИХ,КОЛИ ВОНА НА ВІРУСОНОСІЄВІ.
тому носити повинні всі у закритому приміщенні
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Вопрос ведь не в том одел человек маску или нет, а в том, где эту самую маску взять.
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У решти ж людей вона є звідкись, шарфом можна чи хустиною прикрити обличчя, а не дуру включати.
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Можно и пакет на голову одеть, но насколько эффективной будет эта мера?
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Вопрос такой что можно смотреть сколько % голосовали по Одесской обл. за действующую власть на выборах. Где-то около 90%. Так что всё так и должно быть. Это нормальная ситуация.
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Всеукраинский День мордобоя продлевается до 3 апреля.
Просьба к гражданам с IQ73 больше на выборы не ходить.
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АВІАКОМПАНІЯ "МАУ" ТЕПЕР ПІД САНКЦІЯМИ
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Самое забавное, что зеленоватоголовые, думают во всем виноват коронавирус и Порошенко, а зеля все так старается, так старается
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Я думаю мейджик, ты уже заболел - сочувствую "Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи - Цензор.НЕТ 8527
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Прикольно. Хотя до драки этим зебилам было ещё далеко)
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та зробить саморобну маску ы носить ъъ ы стирайте
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До этого еще дойти умом надо которого нет
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Я ехала в трамвае и такого не было ? Я ходил на выборы и такого не было, чтоб избрали малограмотного маргионала в президенты? Я смотрел телевизор и такого не было чтоб 73% населения было зомбированное телевизионными каналами, сначала воду заряжали - Кашпировский, а потом избрали Зеленского - Голобородько?
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Очередной бот-нулевка из-за поребрика отрабатывает методичку, под каждой новостью пытаясь расскачать в Украине ситуацию?
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Я про того бота з іноземним проксі, ікий кілька днів як тут зарегався і намагається підняти народ на заворушення, якого ти лайкнув. Ви, запетьки у своїй тупій ненависті навіть не розумієте, що лайкаєте пости ворогів України.
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Зварійованого генерала? То ж ти йому лайкнув. Саме він і є професійним ботом.
Щось не так про телезомбування у пості Алекса? Поясни це мені, колишньому відеоінженеру УТ-1 зі стажем 19 років. До речі, двічі фільмував кашпіровського. І бачив як на нього зреагував режисер з нестійкою психікою.
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Яке ж ти тупа і нікчемна стрілочниця...типовий пєтєкантроп з IQ 23.
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Перш ніж послати тебе Nach Osten, раджу тобі відшувати своє місце у таблиці Векслера.
Тоді може зрозумієш чому я не сприймаю всерйоз різну бидлятину.
"Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи - Цензор.НЕТ 6925
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Ти й є "різна бидлятина" - нікчемний стрілочник, що ставить лайки кремлівськім троллям-одноденкам. А от я у цій таблиці із верхніх 2,2% - і тебе там точно немає
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завжди
'українська опозиція'(зараз це порохофіли) 'у змичці' з Ворогом ('ольгінські')


тому що їх мета спільна- знести Українську Владу..
хоча після цієї проміжної мети недалекі опозиціонери надіються на своє
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Ти так і не відповів в якому рядку таблиці Векслера ти знайшов себе.
Я достатньо наслухався верещання комуняк, социків, совкодрочерів, підкацапників, даунецьких-1 і даунецьких-2. Ти вважаєш що зебіли якісь виняткові? Ні, просто ще одна позиция у списку людського сміття. Це перше.
Друге. Я ще у совкові роки спостерігав як і з яких інгредієнтів режисура і редактура готувала локшину для бидломаси (тєлєзиркатєлєй). Тому вважаю що дискутувати з "телевізором" ( з тобою, самозакоханим) - це хоббі самотніх алкоголіків. Я до таких не належу.
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Хіба? Ти погано розумієш українську, стрілочник никчемний?
Я більш ніж зрозуміло написав "я у цій таблиці із верхніх 2,2%" - не дійшло? Зовсім тупе? Ятак розумію, зо ти - із нижніх 2,2% цієї таблиці.
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Ти дальтоник? Червоні цифри не бачиш? Ось тобі й відповідь на твої дурні репліки. Вмій гідно злитися в унітаз, зебільний піарнику. Повторюю - до факту наявності зебілів та зешмарклів я ставлюся як до "ментального забруднення" територій. Маю стійкий імунітет щоби без втрат пережити цей період. Як пережив дві інвазії данецьких паразитів, радив друзям почитати "Війну із саламандрами" Карела Чапека.
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І так, я поставив лайк людині, що у тему статті запропонувала робити маски самостійно, якщо не змогли купити - тобто пост у тему і не-політичний - ти ж лайкнув троллю, що під будь-якою статтьєю сере на владу України.
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Скажи, впертий зебіле, а ЩО ця "влада" зробила позитивного? Щось таке щоби заслужити НАШУ повагу ("НАШУ" - це не твою). Зебіли і так пісяють окропом коли лише чують імена своїх кумирів. А зевлада мала на старті всерйоз подумати, як їй заслужити якщо не повагу, то принаймні стримане ставлення до них нас. тих що звикли мислити самостійно? Хоч один із зекоманди подумав що вони мають у першу чергу цілувати в дупу креативну та інтелектуальну частину суспільства? Взагалі я маю сумнів що ти "лохокторат", скоріш за все кацапський троль зі знанням української мови. Бо саме на культі альфа-самця ти й спалився.
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а то она не знала,шо нужна маска...обычное быкование
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І всьо шо було треба нароту ! От чим замінити: «соя вальцман лолита липецк мальдіви » ...
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Как выше уже написали, даже такая "толерантность" не надолго. До всех этих событий человекоподобный скот был готов друг-друга с г...вном сожрать. А в условиях массовой истерии подогреваемый нашими говноСМИ и не поддающемся логике решения зеленоплеснявой недовласти в скорем будующем приведет к массовому п...здецу. Удачи желаю не всем.
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Согласно заключению ВОЗ - маски здоровым не нужны и им они не помогут !
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Конечно 3-х слойная маска на 100% не поможет(глаза опять же),но % вероятности заражения меньше.
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Шо ти мелеш, дурбецло? Согласно какому заключению?
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Обычная медицинская маска не поможет избежать вируса, она не фильтрует воздух. Больному же человеку в ней сложнее распылять заразу кашлем, Вот для больных маски и нужны.
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Коронавирус LIVE, [18.03.20 19:14]
🇮🇹 ‼️Италия оповещает:
+4,207 новых заражённых, 475 (!!!) смертей
Всего 37,513 заражённых, 2,978 умерли
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вчергове.
маска не допомагає здоровим.
вона ТРОХИ ЗАХИЩАЄ ЗДОРОВИХ,КОЛИ ВОНА НА ВІРУСОНОСІЄВІ.
тому носити повинні всі у закритому приміщенні



Доведено китайцями 'на собі'
лише довбо...об буди наполягати 'проводити експерименти' знову на власному здоров'ї
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Маски нужны всем, ибо ты НЕ ЗНАЕШЬ - здоровый ты или нет, ибо согласно заключению ВОЗ - инкубационный период до 3х недель и у многих проходит болезнь бессимптомно.
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Правильно её выпхали,если она "плюёт" на людей,почему не плюнуть на её проблемы.
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Забавно, ведь старики более уязвимы перед вирусом, при этом они меньше всех соблюдают карантин и защитные мероприятия. Совковый быдломенталитет.
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Маска, яка раніше коштувала 1,5 гривень, зараз коштує 15-25 гривень. Вона одноразова, і через 2 години її треба міняти на іншу. Тобто в день щонайменьше треба 4-5 масок.
На початку епідемії їх вивозили за кордон тисячами тонн, і владі було пофігу, ніхто і не чухався.
Замість того щоби збільшити кількість транспорту на маршрутах, щоби в ньому дійсно їхало не більше 10 людей, скасовуються внутрішньообласні перевезення взагалі, і водії тупо не можуть доїхати до роботи.
А - ще треба додати відсутність дезинфікуючих розчинів у продажу - мабудь теж за кордон пішли.
Вибачте, друзі, але я не знаю, в якій ще країні можливий такий бедлам.
І не питайте мене, до чого тут Зеленський, Разумков, Гончарук, тепер ось Шмигаль.
І не питайте мене, як ОЦЕ змогло прийти до влади!
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