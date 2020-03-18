 "Я спізнююся! Я їхала в трамваї і такого не було!", - "Не треба мене піддавати ризику", - в Одесі пасажир і кондуктор ледь не побилися через противірусні заходи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, пасажирку не пустили в салон через відсутність захисної маски. Виникла словесна перепалка, в якій одесити, що були в салоні, підтримали законослухняного кондуктора. Пасажирку без маски зусиллями кондуктора вдалося висадити.
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Така терпимість не надовго...
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Всеукраинский День мордобоя продлевается до 3 апреля.
Просьба к гражданам с IQ73 больше на выборы не ходить.
Просьба к гражданам с IQ73 больше на выборы не ходить.
За те, що вони напхаються він відповідати не буде. А от якщо повезе - повинен.
Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
Почему её не пустили... Ну пускай она без маски, зато все остальные то в масках, значит им она не угрожала никак...
да будет вам известно, что в настоящей маске должна быть специальная мембрана которая предотвращает проникновение вирусов...
Без нее самопалы туфта...
Глупости - как раз она им и угрожала, ибо маска не столько защищает тебя, сколько защищает ОТ тебя. Она снижает расстояние распространения инфекции от того, кто ее носит.
вчергове.
маска не допомагає здоровим.
вона ТРОХИ ЗАХИЩАЄ ЗДОРОВИХ,КОЛИ ВОНА НА ВІРУСОНОСІЄВІ.
тому носити повинні всі у закритому приміщенні
Просьба к гражданам с IQ73 больше на выборы не ходить.
Щось не так про телезомбування у пості Алекса? Поясни це мені, колишньому відеоінженеру УТ-1 зі стажем 19 років. До речі, двічі фільмував кашпіровського. І бачив як на нього зреагував режисер з нестійкою психікою.
Тоді може зрозумієш чому я не сприймаю всерйоз різну бидлятину.
'українська опозиція'(зараз це порохофіли) 'у змичці' з Ворогом ('ольгінські')
тому що їх мета спільна- знести Українську Владу..
хоча після цієї проміжної мети недалекі опозиціонери надіються на своє
Я достатньо наслухався верещання комуняк, социків, совкодрочерів, підкацапників, даунецьких-1 і даунецьких-2. Ти вважаєш що зебіли якісь виняткові? Ні, просто ще одна позиция у списку людського сміття. Це перше.
Друге. Я ще у совкові роки спостерігав як і з яких інгредієнтів режисура і редактура готувала локшину для бидломаси (тєлєзиркатєлєй). Тому вважаю що дискутувати з "телевізором" ( з тобою, самозакоханим) - це хоббі самотніх алкоголіків. Я до таких не належу.
Я більш ніж зрозуміло написав "я у цій таблиці із верхніх 2,2%" - не дійшло? Зовсім тупе? Ятак розумію, зо ти - із нижніх 2,2% цієї таблиці.
🇮🇹 ‼️Италия оповещает:
+4,207 новых заражённых, 475 (!!!) смертей
Всего 37,513 заражённых, 2,978 умерли
маска не допомагає здоровим.
вона ТРОХИ ЗАХИЩАЄ ЗДОРОВИХ,КОЛИ ВОНА НА ВІРУСОНОСІЄВІ.
тому носити повинні всі у закритому приміщенні
Доведено китайцями 'на собі'
лише довбо...об буди наполягати 'проводити експерименти' знову на власному здоров'ї
На початку епідемії їх вивозили за кордон тисячами тонн, і владі було пофігу, ніхто і не чухався.
Замість того щоби збільшити кількість транспорту на маршрутах, щоби в ньому дійсно їхало не більше 10 людей, скасовуються внутрішньообласні перевезення взагалі, і водії тупо не можуть доїхати до роботи.
А - ще треба додати відсутність дезинфікуючих розчинів у продажу - мабудь теж за кордон пішли.
Вибачте, друзі, але я не знаю, в якій ще країні можливий такий бедлам.
І не питайте мене, до чого тут Зеленський, Разумков, Гончарук, тепер ось Шмигаль.
І не питайте мене, як ОЦЕ змогло прийти до влади!