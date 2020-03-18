 "Коронавірус - це величезний виклик для країни", - канцлер Німеччини Меркель звернулася до німців. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Меркель у спеціальному відеозверненні розповіла про заходи, які вживаються німецьким урядом і про те, що можуть зробити жителі країни в боротьбі з небезпечним вірусом.

"Коронавірус - це величезний виклик для країни. Нам давно не доводилося стикатися з подібним. У такій самій ситуації опинилися багато країн. Саме тому ми говоримо про пандемію. Вірус про який йдеться - це вірус нового типу. Проти нього не існує лікій, як не існує і вакцини. Нам потрібно уповільнити поширення цього вірусу, щоб наші системи охорони здоров'я змогли витримати це випробування. А це означає, що ми маємо припинити соціальні контакти всюди, де це можливо. Тим самим ми зможемо допомогти людям, які особливо важко переноситимуть захворювання, що викликається цим вірусом. Це люди похилого віку і люди, які страждають іншими захворюваннями", - сказала Меркель у зверненні.

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