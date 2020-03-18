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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1415) Меркель (675) COVID-19 (1125)

 "Коронавірус - це величезний виклик для країни", - канцлер Німеччини Меркель звернулася до німців. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до німців у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Меркель у спеціальному відеозверненні розповіла про заходи, які вживаються німецьким урядом і про те, що можуть зробити жителі країни в боротьбі з небезпечним вірусом.

"Коронавірус - це величезний виклик для країни. Нам давно не доводилося стикатися з подібним. У такій самій ситуації опинилися багато країн. Саме тому ми говоримо про пандемію. Вірус про який йдеться - це вірус нового типу. Проти нього не існує лікій, як не існує і вакцини. Нам потрібно уповільнити поширення цього вірусу, щоб наші системи охорони здоров'я змогли витримати це випробування. А це означає, що ми маємо припинити соціальні контакти всюди, де це можливо. Тим самим ми зможемо допомогти людям, які особливо важко переноситимуть захворювання, що викликається цим вірусом. Це люди похилого віку і люди, які страждають іншими захворюваннями", - сказала Меркель у зверненні.

Читайте також: Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182488
 
   
 Топ коментарі
 
В повітрі пахне апокаліпсисом...
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Чисто по-немецки, все четко и по делу. Никакого пиара. Никакого бреда о "заберем девушку с собачкой". Объяснила, зачем нужен карантин, а именно затем, чтобы система здравоохранения не накрылась медным тазом.
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Молодец! "Коронавирус - это огромный вызов для страны", - канцлер Германии Меркель обратилась к немцам - Цензор.НЕТ 2322 Надень шапочку из фольги.
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то же нет ,но власть имущим на простой народ глубоко плевать .А тут шухер потому что денег много жить да жить вакцины нет болезнь и смерть. А какая нибудь гувернантка его принесет и все ...
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Канцлером Германии объявлено окончательное решение короновирусного вопроса..
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Украине коронавирус не страшен - Зелюня еще год назад сказал что хуже не будет . Так что не паримся .
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Коронавірус - індуктивний психоз світового масштабу...
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а чё, он прав! научно подтверждено, что при психозах у людей проявлятся все признаки болезней
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Oleksiy Goncharenko

Запускаємо з Петром Обуховим волонтерський сайт, аби допомогти літнім та самотнім людям у зв'язку з карантином - Взаємодопомога - єдине вірне рішення у ситуації, що склалася по всьому світові.
Максимальний репост!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=b4RQK4ofBA0&feature=emb_logo
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А теперь вспомним, кто развалил эпидемиологическую службу и ликвидировал должность санврача? Кто был президентом в 2017-м?
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Можливо цей маленький короновірус покаже нашій владі,як треба садити весною...та й в любу пору року...Він,правда,не буде садити,буде відразу класти,але вже точно не буде дивитись олігарх,можновладець,райця чи інший високопоставлений пуцер...
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Чисто по-немецки, все четко и по делу. Никакого пиара. Никакого бреда о "заберем девушку с собачкой". Объяснила, зачем нужен карантин, а именно затем, чтобы система здравоохранения не накрылась медным тазом.
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Заводи БМВ ось закрили на 4 тидні. Тепер всі робітникі по домівках. Погода супер = сиди собі на терассі, пий пиво, їж ковбаску. Гут, що тут ще скажеш!
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Скільки тих ковбасок з`їж? Ну 3-5. Та і не у всіх німців є тераси.
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Найдите десять отличий ( приоритетов) в обращении к нации...
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Найдите десять отличий ( приоритетов) в обращении к нации Меркель и нелоха.
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А земли продать по дешевке не хочет?! Странно! "Коронавірус - це величезний виклик для країни", - канцлер Німеччини Меркель звернулася до німців - Цензор.НЕТ 4368
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Кляча старая. Напустила в страну миллионы дикарей, а теперь к порядку призывает. Маразматичка левацкая.
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Та ми якост виживемо , ти краще за вашего отця націі розкажи
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Истинный ариец вылез, немец в 10 поколении. Уехал из Украины в сытую Германию, пользуется все тем что создали немцы и поучает нас как нам жить. Возвращайся, покажи как надо, умник за чужой счет.
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Ти що такий злий?) Розлабься майстру , ніхто нікого не вчить ( хто б мене ще навчив жити) Купляй мені квартиру або будинок і я повернусь , тільки до пенсіі дотягну і повернусь .Зуб даю.
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Молодец Меркель, всё верно сказала. Зе тоже молодец.
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я клоуна не упоминал. клоуна не выбрали в апреле 2019.
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