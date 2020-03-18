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 "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Боксер Олександр Усик дав свої рекомендації щодо боротьби з епідемією коронавірусу в світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої рекомендації Усик виклав в спеціальному відео на своїй сторінці в соцмережі.

"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, - це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і таке інше. Все дурниці, друзі. Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре. Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає у своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і так, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли його шляхом, яким він нас веде. Хочу сказати таку річ, що нічого не трапляється тому, що всі ми причащаємося з однієї чаші, і з нами все слава Богу ... ", - сказав Усик.

Також дивіться: Усик прийняв із рук глави УПЦ МП Онуфрія нагороду - орден преподобного Іллі Муромця I ступеня. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182447
 
 
 Топ коментарі
 
совсем плохой стал. скрепный вирус поразил мозг...
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Господь Бог дал Сашку руки, но забрал голову "Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5705
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Тот же автор-горячий еврейский хлопец-требует:Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают. 01.01.2018 15:26
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"Но иногда бывает так :
И с глупой рожей
И дурак !"
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Медики поставлені лікувати нас теж від Бога ! І тому ні один священник не наважиться сказати парафіянину Не виконувати те що приписав хворому лікар ! По друге : " Не спокушайте Бога , Господа свого" , а Усик ,якщо таке каже не має любові до ближнього свого!
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А те, чим він займається, б'є людей, це не гріх?
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Я буду вболівати за Чесору, а не за цього сєпара.
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Шурік іди до Гундяя і облизує ікони, коротше нехай щастить.
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Забыл добавить, что ходить нужно в Гундяевский храм, другие от вирусов не защищают "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3200
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А в какой патриархат ходить, он не уточнил?
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Боксёр хороший. А проповедовать не стоит.
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Ну почему, как малоросс - так обязательно клинический идиот?
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Питають боксера:
- Для чого Вам голова?
- Ну-у-у... Щоб там очі трималися... Потім - тримать удар...
-А ще для чого?
- Ну, я ще туди їм...
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и еще икону поцеловать обязательно. Тогда уж наверняка короновирус не страшен. Да и чего там короновирус - тренироваться с такой врой тоже лишнее - сходил в церковь, отбил поклонов, причастился и победа гарантирована.
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Вера начинается там где заканчиваются Знания.
а там за этой границей, где знания заканчиваются, можно словоблудить на любую тему.
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из разряда - если долго стучать по голове "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4766
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...то голова постучит в тебя
(с) Фридрих Ницше, так сказать
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"Не спрашивай, что может постучать по твоей голове, спроси, по чему ты можешь постучать головой." Дж.Кеннеди.
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У Вусіка православіє головного моску.
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Усик - чисто москаль! Такое может рассказывать только человек с душой и мозгами орка - монголо-татарина.
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может и не чисто москаль, но чисто ДЕБИЛ это точно.
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Этому дебилу давно отбили мозги, какая все таки эта дрянь.
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да, последствия микротравм мозга на лицо у этого идиота.
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Всевышний дал боксеру голову, чтобы в неё есть, и не тратил на неё напрасно мозги, чтобы не было сотрясения.
Жаль, что Вседержитель, похоже, обошел мозгами некоторых главредов, пропускающих в печать цитаты великих недоумков.
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Не покупайте лекарства и не ходите в больницу на операции, усик узнавал у своего попа - лишнее все это.
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и это не лечится , говорю вам не лечится (((
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Драться на потеху толпе, за деньги и за славу, радоваться тому что избил человека до полусмерти, потом выставлять свою гордыню, давая идиотские советы... прямо святой... истинный прихожанин сталинской церкви имени КГБ... снамебох...
В партию шария уже вступил? Шёл бы ты в... храм, Усик.
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Интересно а он сам ходит или только другим советует?
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оно ж даже выглядит сейчас типичное быдло-буховатое чучело руцкое
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Чомусь ні одного комента від порохо-отари про те, який Зєля ідійот )))
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Усик певно непоганий боксер, але нічого не розуміє в хрестиянстві (як і більшість з їхньої секти).
Є така притча про Сина Божого в пустелі: диявол спокушав його типу мов плигни з висоти додолу і тобі нічого не буде (ну дійсно ж не буде). але Господь послав його в нокдаун чи ще далі: не буде, але спокушати долю не можна. Бо не для того творець дає нам життя, аби ми його повсякчасно піддавали безпідставно небезпеці. А причастя - воно звісно чудодійне. але для людей вже зовсім чистих серцем. А хто ненароком оступився, то тому капець прийде без сумніву. Бо душу не очистивши поліз святих дарів приймати. Короновірус Усик скоріше за все перенесе не дуже болісно. Але інші, із слабішим здоровям, попадуться на його лукаві слова.
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Почитал коменты про этого ватного прихожанина рашистской церкви с отбитыми мозгами. Просто нечего добавить. А повторяться незачем. Дурак - он и есть дурак. Буду болеть не только за Чисору, а и за любого, с кем он будет драться. И пора наконец каналу 2+2 и пр. жополизам перестать называть его украинским боксером. Он к Украине не имеет никакого отношения.
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Дожилися, боксер з відбитими мізками дає нам поради що до віри...)))
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Главное --- причащаться всем с одной ложки и лобызать кресты и иконы! Тогда уж точно коронавирус не подхватишь.
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