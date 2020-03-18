 "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої рекомендації Усик виклав в спеціальному відео на своїй сторінці в соцмережі.
"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, - це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і таке інше. Все дурниці, друзі. Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре. Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає у своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і так, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли його шляхом, яким він нас веде. Хочу сказати таку річ, що нічого не трапляється тому, що всі ми причащаємося з однієї чаші, і з нами все слава Богу ... ", - сказав Усик.
И с глупой рожей
И дурак !"
- Для чого Вам голова?
- Ну-у-у... Щоб там очі трималися... Потім - тримать удар...
-А ще для чого?
- Ну, я ще туди їм...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
а там за этой границей, где знания заканчиваются, можно словоблудить на любую тему.
(с) Фридрих Ницше, так сказать
Жаль, что Вседержитель, похоже, обошел мозгами некоторых главредов, пропускающих в печать цитаты великих недоумков.
В партию шария уже вступил? Шёл бы ты в... храм, Усик.
Є така притча про Сина Божого в пустелі: диявол спокушав його типу мов плигни з висоти додолу і тобі нічого не буде (ну дійсно ж не буде). але Господь послав його в нокдаун чи ще далі: не буде, але спокушати долю не можна. Бо не для того творець дає нам життя, аби ми його повсякчасно піддавали безпідставно небезпеці. А причастя - воно звісно чудодійне. але для людей вже зовсім чистих серцем. А хто ненароком оступився, то тому капець прийде без сумніву. Бо душу не очистивши поліз святих дарів приймати. Короновірус Усик скоріше за все перенесе не дуже болісно. Але інші, із слабішим здоровям, попадуться на його лукаві слова.