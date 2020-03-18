 Карантин в Україні: Державна податкова служба записала відеоуроки з використання Е-сервісів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляється на сторінці ДПС у Facebook.

Так, перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.

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У податковій також нагадали, що дедлайн подання - 1 липня 2020 року.

"Декларацію можна подати через електронний кабінет за допомогою електронного підпису. Отримати його можна онлайн через Приват24. Тим, хто не є клієнтами "Приватбанку", доведеться скористатися послугами будь-якого іншого акредитованого центру сертифікації ключів. Для оформлення треба прийти із паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера", - йдеться у повідомленні.

У податковій закликають платників користуватися електронними сервісами та максимально перейти на безготівковий розрахунок, щоб убезпечити себе.