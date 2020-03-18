EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  1261  2
Матеріали за темою:
Все про:декларація (643) карантин (311) ДПСУ (34) електронне декларування (649)

 Карантин в Україні: Державна податкова служба записала відеоуроки з використання Е-сервісів. ВIДЕО

У зв'язку з уведенням в Україні карантину через коронавіруc Державна податкова служба підготувала серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляється на сторінці ДПС у Facebook.

Так, перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПС: За січень-лютий місцеві бюджети отримали на 250,1 млн грн більше плати за землю, ніж за аналогічний період минулого року

У податковій також нагадали, що дедлайн подання - 1 липня 2020 року.

"Декларацію можна подати через електронний кабінет за допомогою електронного підпису. Отримати його можна онлайн через Приват24. Тим, хто не є клієнтами "Приватбанку", доведеться скористатися послугами будь-якого іншого акредитованого центру сертифікації ключів. Для оформлення треба прийти із паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера", - йдеться у повідомленні.

У податковій закликають платників користуватися електронними сервісами та максимально перейти на безготівковий розрахунок, щоб убезпечити себе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182445
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В госсударстве ведется разработка вакцины или ждут ее вместе с кредитом от МВФ ?
 показати весь коментар
 
 
А если у меня нема шо декларировать и я только крупами питаюсь , то шо мне делать ? Шо декларировать ? Свой разводной ключ ?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору