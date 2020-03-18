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Все про:Італія (426) Кернес (355) COVID-19 (1125)

 "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії. ВIДЕО

Мер Харкова Геннадій Кернес під час засідання міської ради зробив заяву про масштаби коронавірусу в Італії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обговорення питання про припинення роботи харківського метрополітену, Кернес охарактеризував роботу громадського транспорту і масштаби епідемії в Італії.

"В Італії працює і метро, ​​в Італії працює і трамвай, і все в Італії працює. Тільки там уже ніхто не їздить, здається. Там самі трупики вже", - заявив міський голова Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182439
 
   
 Топ коментарі
 
Зелебобік, я тобі мило і мотузку можу подарувати, і як бонус рулон туалетного паперу, щоб з чистой дупой на той Світ
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О, разнесло нашего велосипедиста. Морда, сука, в монитор не влезает.
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Зелебобік, я тобі мило і мотузку можу подарувати, і як бонус рулон туалетного паперу, щоб з чистой дупой на той Світ
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Не обижайся, тормоз. Ну нет у тебя мозгов. Подумаешь. За то есть веревка и мыло. Обмотайся и помойся. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 7967
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Зебилы услышали слово мозги и поняли, что это что то хорошее. И теперь обвиняют что у других этого нет, не понимая даже, что это.
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Какой глубокомысленный вывод. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 2766
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Відрізнити вас, ***********, дуже просто, у вас IQ - 0 і нижче, так що гальмо іди дупу три в бан
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Краще цим "лідєрам на літеру 'п'" влаштовувати отаке: https://espreso.tv/news/2020/03/18/koronavirus_v_ukrayini_na_kyyivschyni_lyudy_perekryly_koliyi_cherez_skasuvannya_elektrychok. І чим швидше їх "винесе", тим швидше перейдемо до розв'зання проблем за змістом (і короновірусу, що реально насувається також)...
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Это хорошо. Но главное - не останавливаться. "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 712
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Кало💩🤢бот ,верни маски стыренные из резерва ЗЕмарадерами
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Зачем тебе маска, обезьяна? Кусаешься? "Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 5493
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Ну тебе конечно не нужна, зараза к заразе не липнет.
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А ты поверил, что маска может спасти от вируса? Серьёзно?
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О, відомий сєпар ;Задупчівий; повернувся! Як, задоволений ти Зеленським? Прийшов твій час?
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Не хуже, чем при Порошенко. И не лучше. Так же. Да и не голосовал я за клоуна. Так что мимо. "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 2861
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Ясно, что не голосовал. Недееспособные не имеют права голоса.
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Чувствуется, что у школоты - карантин. Разум аж зашкаливает.
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гепа в курсе, сколько населения в Италии и сколько из них трупики?
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та он просто языком ляпает шопопало. лохторат пугает.
На конец 2019 года, население Италии составляло 60 005 743 человека.

Всего Подтвержденных Случаев Заболевания 31,506

Число заболевших 26,062
Число выздоровевших 2,941
Число умерших 2,503
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с учетом того, что ежегодно гриппом болеют до 300 000 человек - это ничто.
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В Италии один заболевший на 2300 человек метро работает . В Украине один заболевший на 2 222 000 человек метро закрыто . Похоже Зелински лучший през в мире .
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наглый маланец... но оно думает, что очень остроумное...
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к чему ты эти выкрутасы выдал? вон в Польше напр первое слово вполне литературное, а тут - не подлижут, не проживут. а иудеев касается?
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О, разнесло нашего велосипедиста. Морда, ****, в монитор не влезает.
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Скорее всего лет 7 назад он такой был. После ранения он крепко сдал...
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это клон, настоящего Гепу таки завалили
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это тот специалист, который закрыл школы, после того как на него дело завели? )))
а че ты там рассказывал 5 дней назад, полудурок?
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а там вот так - свято наближаеться"Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 9734

К москве уже подкрадывается паника и пустые прилавки как в 1990г, границы закрыты, продуктов нет, все базы и склады пустые, валюта закончилась- жрать в москве стало нечего, заводы, фабрики, бизнес-центры «стоят»- всех работников поразогнали по домам- платить зарплаты нечем, банки лопаются как болотные пузыри, счета и вклады в банках обнулились, «обезжиренный» рубль практически сдох, доллар и евро взлетели до небес, изо всех щелей повылазили «валютчицы», «кидальщицы», «ломщицы», «лохотронщицы», москва кишит валютными проститутками- они в цене и свободно разгуливают по москве, на рынках, базарах, в темных подворотнях они «кидают» лохов, обменивают «черный нал» на «долларовые куклы», злобные Саудовская Аравия и США обвалили цены на нефть и "завалили" русского медведя, всё- крышка Путинской россии! Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/privatbank-pripinyaye-gotivkoviy-obmin-valyut-i-perevodit-vse-v-onlayn-1509999.html
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очень хотелось что бы так было, но к сожалению пока что нет. 5 мин назад разговаривал. все работает кроме школ и Вузов. продуктов хватает.
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это какая то жлобская радость.
я не за руцкий мир скажу сразу.
то горе коснётся нашу страну тоже.
это только вопрос времени, но вы этого ещё не поняли.
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..горе коснулось нашей страны весной 2019 года! Но Вы этого ещё не поняли.....
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Если вдруг кто забыл, в Италии за месяц 2500 трупов.
А если б не шухер по стране, уже было бы в десять раз больше.
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если кто забыл, то 88% из них - люди старше 70-ти лет. в таком возрасте и от старости умирают.
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а я чекаю на статистику туберкульозу в Україні
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Это умерших.А те кто просто болеет-что в том хорошего,если допустим,что сотни тысяч ,или миллионы "просто переболеют и выздоровят"?
Не лучше ли избежать?
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Гепа разжирел за последние годы.
А тупым как был, так и остался!
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сынок авакова как там
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Та куда ему... он бульон и кефир через клизму пер ректум принимает... да и то, когда однояйцевые его над тележкой приподнимут... гепа - шельма. И то-то его хорошо пометил...
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Такое ощущение по видео, что он приготовился помирать, я хрен его знает, какое-то странное состояние
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да. такие страшные увечья изменяют работу мозга.
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Да ,но оно не потопляемое !Трех презов пережил . Харькову нравится
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там як мінімум одна третя сепаратюги які чекають рюзькій "мир"
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Чуть больше... но они очень пассивные. Будут дожидаться, как оно повернет...
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Чистая правда из уст свидетеля. Кернес сам ездил на дело, с трупиков золото снимать, еле убежал от пустого трамвая.
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Чудовий приклад як треба себе вести державним діячам, до речі Болонья місто побратим Харкова.
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гепа...да ты больше трупик чем жизнерадостные итальянцы!!!!
Чтобы поддержать друг друга во время карантина, жители Италии поют песни с балконов. Видео (тыць)

https://youtu.be/DDRiINXik00

(надпись на итальянском - все будет хорошо!!!)
"Там работает все - и метро, и трамваи. Только там никто не ездит - там одни трупики уже", - Кернес о масштабах коронавируса в Италии - Цензор.НЕТ 5861
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Берлускони дал 10 млн для санитарной системы Ломбардии.
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когда я первый раз увидел кернеса после прихода янковоща, я подумал - офуеть... но когда его выбрали второй раз после майдана, я подумал - харьковчане вы е-нутые
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Ну какой смысл в закрытии метро, когда наземный ходит забитый? По-дебильному (как говорил допа) все организовано. Те же врачи и медсестры не могут добраться на работу. Конечно, сейчас народ начал роптать по поводу этих запретов.
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Ты крыса канцеляркая не хочешь сьездить в Италию? А лучше на паРашу и с концами.
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И воно таке зневажливо зверхньо так почувається, знає що вкраденого вистачить на декілька поколінь хернесів.
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Я, повз гепіного дому -
Вже без жартів не ходжу,
То почхаю… для синдрому,

То … про трупиків кажу "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 6804
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Мне это напоминает перл про консервы из девушек на ватном митинге в Днепре https://www.youtube.com/watch?v=8PhWln4syxU&t=36s
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Садите это хмурло за невыполнение законов и отстраните от должности
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Длина пауз между словами напомнила "йолку".
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Кого ми вибираєм??? У нього вже і ніс фіолетовий, і таке враженння що і прошивка злетіла.
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Кернес любит Орду и оскорбляет итальянцев, подумалось, может если какие-то из итальянцев узнают, как к ним относятся любители Орды, часть из них будет от этого нет в восторге, и изменит свое отношение к любителям "русского мира", но скорее всего, это так не работает. Это не работало и раньше. Меллентини писал, как "скрепоносцы" "эффективного менеджера" резали этих певунов на Луганщине во время войны, а они после войны 30 лет упорно старались построить в Италии совковый коммунизм, и если им это не удалось, то не благодаря им, а вопреки. Скрепоносцы сколько угодно могут оскорблять итальянцев, а они всеравно будут требовать снять санкции с Орды.
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Я не против что б даже это чмо зебилоидных в говно макало. Зебили заслужили на такое отношение. Им как выяснелось сериальчик дороже страны. Пускай теперь жрут.
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Враження, що іудеї хочуть повторити геноцид українцям. Як в 1932-1933 рр.
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От як людині похилого віку (> 81) діставатися від метро Ботанічний сад на вул. Пушкінську на щоденні процедури, які не можна перервати, у одному (з багатьох, що там розташовані) медзакладів, якщо гєпа спочатку повністю скасував громадський транспорт по вул. Пушкінській, ЗЕбіли-покидьки наказали закрити мєтро, а гелікоптеру (як у авакова) немає?
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Идиот! Унего уже дерьмо вместо мозгов.
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