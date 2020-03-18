 "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обговорення питання про припинення роботи харківського метрополітену, Кернес охарактеризував роботу громадського транспорту і масштаби епідемії в Італії.

"В Італії працює і метро, ​​в Італії працює і трамвай, і все в Італії працює. Тільки там уже ніхто не їздить, здається. Там самі трупики вже", - заявив міський голова Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю необґрунтованим для міста, де не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, - Кернес не планує виконувати доручення Зеленського і закривати метро в Харкові