 "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обговорення питання про припинення роботи харківського метрополітену, Кернес охарактеризував роботу громадського транспорту і масштаби епідемії в Італії.
"В Італії працює і метро, в Італії працює і трамвай, і все в Італії працює. Тільки там уже ніхто не їздить, здається. Там самі трупики вже", - заявив міський голова Харкова.
На конец 2019 года, население Италии составляло 60 005 743 человека.
Всего Подтвержденных Случаев Заболевания 31,506
Число заболевших 26,062
Число выздоровевших 2,941
Число умерших 2,503
а че ты там рассказывал 5 дней назад, полудурок?
К москве уже подкрадывается паника и пустые прилавки как в 1990г, границы закрыты, продуктов нет, все базы и склады пустые, валюта закончилась- жрать в москве стало нечего, заводы, фабрики, бизнес-центры «стоят»- всех работников поразогнали по домам- платить зарплаты нечем, банки лопаются как болотные пузыри, счета и вклады в банках обнулились, «обезжиренный» рубль практически сдох, доллар и евро взлетели до небес, изо всех щелей повылазили «валютчицы», «кидальщицы», «ломщицы», «лохотронщицы», москва кишит валютными проститутками- они в цене и свободно разгуливают по москве, на рынках, базарах, в темных подворотнях они «кидают» лохов, обменивают «черный нал» на «долларовые куклы», злобные Саудовская Аравия и США обвалили цены на нефть и "завалили" русского медведя, всё- крышка Путинской россии! Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/privatbank-pripinyaye-gotivkoviy-obmin-valyut-i-perevodit-vse-v-onlayn-1509999.html
я не за руцкий мир скажу сразу.
то горе коснётся нашу страну тоже.
это только вопрос времени, но вы этого ещё не поняли.
А если б не шухер по стране, уже было бы в десять раз больше.
Не лучше ли избежать?
А тупым как был, так и остался!
Чтобы поддержать друг друга во время карантина, жители Италии поют песни с балконов. Видео (тыць)
https://youtu.be/DDRiINXik00
(надпись на итальянском - все будет хорошо!!!)
Вже без жартів не ходжу,
То почхаю… для синдрому,
То … про трупиків кажу
- Ойц!