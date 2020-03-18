 "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

"Кількість громадян, які захворіли в Україні, зросла. За один день - удвічі! Вірус поширюється. Тому ми маємо вжити всіх можливих заходів, щоб він не розповзався стрімко. ... Насправді, ми не знаємо скільки серед нас інфікованих. Поки у них немає симптомів, поки вони не звернулися до лікарів. Не применшуйте загрозу! Суворі обмежувальні заходи ввели вже багато країн світу. І деякі з них визнають, що запізно. Я закликаю киян за можливості залишатися вдома!" - зазначив Кличко.

Він також зазначив, що міський громадський транспорт поки що працює лише для перевезення киян, які їдуть на роботу, пов'язану із забезпечення життєдіяльності столиці.

"Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Усі інші мають залишатися вдома!" - додав Кличко.

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Він зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням.

"Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов'язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу! І контролювати виконання керівниками такого розпорядження! Інакше ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації не врятують", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, з учорашнього дня в зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

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