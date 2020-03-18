EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство
  2634  35
Матеріали за темою:
Все про:карантин (311) Київ (7456) Кличко (966)

 "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці залишатися вдома і закликав Кабінет Міністрів зобов'язати керівників підприємств перевести людей на віддалену роботу, якщо немає необхідності в присутності співробітників на робочих місцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

"Кількість громадян, які захворіли в Україні, зросла. За один день - удвічі! Вірус поширюється. Тому ми маємо вжити всіх можливих заходів, щоб він не розповзався стрімко. ... Насправді, ми не знаємо скільки серед нас інфікованих. Поки у них немає симптомів, поки вони не звернулися до лікарів. Не применшуйте загрозу! Суворі обмежувальні заходи ввели вже багато країн світу. І деякі з них визнають, що запізно. Я закликаю киян за можливості залишатися вдома!" - зазначив Кличко.

Він також зазначив, що міський громадський транспорт поки що працює лише для перевезення киян, які їдуть на роботу, пов'язану із забезпечення життєдіяльності столиці.

"Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Усі інші мають залишатися вдома!" - додав Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням.

"Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов'язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу! І контролювати виконання керівниками такого розпорядження! Інакше ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації не врятують", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, з учорашнього дня в зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182419
 
 
 Топ коментарі
 
А кто их будет дома кормить, за какие шиши? Хватит панику раздувать, посмотрите на Англию, Швецию, люди спокойно живут и работают.
 показати весь коментар
 
виталя, плати па 1000 бакинских в месяц каждому и все будут седеть дома хоть год..
 показати весь коментар
 
А ты всрався? Уууу, коронавииирус...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це він зі своєї квартири говорить? Чого дома не сидить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соевые пусть ходят, им не страшно же!
 показати весь коментар
 
 
Это сегодня - фото сделано примерно час назад. Вчера тоже было все норм у нас)
 показати весь коментар
 
Главно штоб пиво не разобрали - остальным затарился потихоньку пару недель назад.
А пиво впрок почемуто не затаривается...
 показати весь коментар
 
 
Мы соков взяли Одесских) Надеюсь, он не исчезнет с полок)
 показати весь коментар
 
шо за велмарт, первый раз слышу , в каком городе такое ?
 показати весь коментар
 
Сейчас будет фото из АТБ - Кропивницкий город)
 показати весь коментар
 
за АТБ даже не сомневаюсь-там контингент особый -соль и туалетная бумага были разобраны ещё неделю назад "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 9839 "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 9839
 показати весь коментар
 
 
не, ну хоть туалетная бумага на месте "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 965
 показати весь коментар
 
 
много где - это кышеня перекрасившаяся. Ребрендинг "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 4819
 показати весь коментар
 
 
виталя, плати па 1000 бакинских в месяц каждому и все будут седеть дома хоть год..
 показати весь коментар
 
 
А кто их будет дома кормить, за какие шиши? Хватит панику раздувать, посмотрите на Англию, Швецию, люди спокойно живут и работают.
 показати весь коментар
 
 
Вместо того, чтобы изолировать стариков идиоты уничтожают бизнес. С какого х будете платить пенсии? Будет жуткая безработица и банкротства. Они уже идут
 показати весь коментар
 
стариков не надо изолировать - сами умрут. И пенсии платить не надо. А пока "старики" дохнуть будут половина страны с голодухи опухнет. Чтобы дома сидеть бабло иметь надо
 показати весь коментар
 
 
Витальке мэрскую пайку домой придворные халдеи притаранят. А как быть обычным киевлянам? Неизвестно сколько надо будет тот карантин пересиживать
"Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 6599
 показати весь коментар
 
 
У Штатах з 1988 року стартувала ініціатива "Computing, not commuting" (commuter на їхньому сленгу означає приміську електричку). У ті ж роки розповідав молодий економіст українського походження: "якщо у неділю надміру вип'ю, у понеділок телефоную шефу і беру роботу додому". Виявилося - через "акустичний модем" (приставка до стаціонарного телефона, швидкість 600 біт/сек). Завантажу, зроблю денну норму, закину шефу. І ніяких проблем.
 показати весь коментар
 
ну ,судя по сегодняшнему коллапсу - обосрались.. "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко - Цензор.НЕТ 1317
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору