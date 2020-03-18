 Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан. ВIДЕО

Про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Почуваюся я нормально. Почалося все це три дні тому, саме температура почалася. Температура 38 і я, як нормальний громадянин України, викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип. Анаалізи показали негативну форму", - розповів він.

За його словами, коли він запитав, чи є тести на коронавірус, йому відповіли, що немає.

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Шахов розповів, що лікувався підручними засобами: варенням і лимоном.

На сьогодні, температура у нього впала.

"Перед цим я, коли спілкувався з лікарями, сказав, щоб вони все ж взяли і кров, і з порожнини рота, носа взяли аналізи. ... Сьогодні мені подзвонили лікарі з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Відразу всім хочу сказати : це не так страшно, як його малюють", - підкреслив він.

За його словами, якщо він отримає документ з державної лабораторії з позитивним результатом тесту на коронавірус, то буде звітувати в соцмережах про свій стан. Зараз нардеп перебуває вдома на карантині.

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"Нікого до себе не підпускаю. Відразу як підвищилася температура – викликав лікарів, чого і вам бажаю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.