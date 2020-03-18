 Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан. ВIДЕО

Про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Почуваюся я нормально. Почалося все це три дні тому, саме температура почалася. Температура 38 і я, як нормальний громадянин України, викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип. Анаалізи показали негативну форму", - розповів він.
За його словами, коли він запитав, чи є тести на коронавірус, йому відповіли, що немає.
Шахов розповів, що лікувався підручними засобами: варенням і лимоном.
На сьогодні, температура у нього впала.
"Перед цим я, коли спілкувався з лікарями, сказав, щоб вони все ж взяли і кров, і з порожнини рота, носа взяли аналізи. ... Сьогодні мені подзвонили лікарі з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Відразу всім хочу сказати : це не так страшно, як його малюють", - підкреслив він.
За його словами, якщо він отримає документ з державної лабораторії з позитивним результатом тесту на коронавірус, то буде звітувати в соцмережах про свій стан. Зараз нардеп перебуває вдома на карантині.
"Нікого до себе не підпускаю. Відразу як підвищилася температура – викликав лікарів, чого і вам бажаю", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.
Но есть еще надежда, что он общительный....
Снимок встречи Шахматная и шныряли был сделан 6 марта, на тот момент депутат уже был больным коронавирус COVID-19. Таким образом, после контакта с инфицированным парламентарием, Денис Шмыгаль также мог заразиться опасной болезнью.
Но я шо-то сомневаюсь, шо он позвонил в скорую, и ему прислали бабку фельдшера из Обуховской ЦРБ.
Позвонил он, скорее всего, в Добробут чи Медиком, те примчались с Киева за 20 минут - - а там врачи понимающие, скажешь шоб брали анализы - возьмут анализы, скажешь пробы на вирус - возьмут на вирус.
Токо денюжек надо им за это будет заплатить, и очень немало.
Хотя, правда, их есть у "Евролаба" (это который принадлежит честному рубахе-парню, а не какому-то олигарху), но тут да, по 16 килогривен каждый тест. В остальных платных клиниках тестов нет.
Тестов у них не было, но анализы они взяли, и коронавирус у него подтвердили, через 6 дней, правда.
Я так понимаю, шо у них либо концы в госбольницах есть, либо вообще существует некая официальная процедура - шо они привозят анализы и получают результаты.
Учитывая шо у них токо вызов скорой - 3000 грн - думаю шо депутат дето на червончик легче стал.
Но бежать уже некуда, впереди вас ждет медицина, которую добила ваша Супрун, и звиздюли от рабочих, которых вы вышвыриваете с приватизируемых заводов.
Добро пожаловать на родину.
У кого-то хоть раз в жизни брали такие анализы?