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 Політика України, Події
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Все про:ВР (7278) Шахов_Сергій (46) COVID-19 (1125)

 Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан. ВIДЕО

Нардеп від депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов розповів про свій стан після того, як у нього діагностували коронавірус.

Про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Почуваюся я нормально. Почалося все це три дні тому, саме температура почалася. Температура 38 і я, як нормальний громадянин України, викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип. Анаалізи показали негативну форму", - розповів він.

За його словами, коли він запитав, чи є тести на коронавірус, йому відповіли, що немає.

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Шахов розповів, що лікувався підручними засобами: варенням і лимоном.

На сьогодні, температура у нього впала.

"Перед цим я, коли спілкувався з лікарями, сказав, щоб вони все ж взяли і кров, і з порожнини рота, носа взяли аналізи. ... Сьогодні мені подзвонили лікарі з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Відразу всім хочу сказати : це не так страшно, як його малюють", - підкреслив він.

За його словами, якщо він отримає документ з державної лабораторії з позитивним результатом тесту на коронавірус, то буде звітувати в соцмережах про свій стан. Зараз нардеп перебуває вдома на карантині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський

"Нікого до себе не підпускаю. Відразу як підвищилася температура – викликав лікарів, чого і вам бажаю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182393
 
 
 Топ коментарі
 
если чувствует себя нормально, так сходи в гости к ОПЗЖ..
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Все,можно назад его отправлять в раду, он здоров инфа сотка
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Сцуко, так обнадежить... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8693
Но есть еще надежда, что он общительный.... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8316
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Все,можно назад его отправлять в раду, он здоров инфа сотка
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То застрелься, ригівска падла.
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из заграничной командировки по обмену рыговским опытом)
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если чувствует себя нормально, так сходи в гости к ОПЗЖ..
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Саме краще в Раду і "працювати" - закони ухвалювати!!!
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*****, так обнадежить... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8693
Но есть еще надежда, что он общительный.... Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 8316
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за три дня, если он тусил в парламенте - там все должны быть заражены.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль контактировал с народным депутатом из группы "Доверие" Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.
Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 6149Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 1601

Снимок встречи Шахматная и шныряли был сделан 6 марта, на тот момент депутат уже был больным коронавирус COVID-19. Таким образом, после контакта с инфицированным парламентарием, Денис Шмыгаль также мог заразиться опасной болезнью.
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не зовсім так. Шахов повернувся з Італії тиждень тому, а симптоми хвороби з'явилися три дні назад.
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Людина стає заразною починаючи із другого дня. А симптоми можуть з'явитись і через місяць. Хоча зазвичай до 14 днів. Но взагалі пишуть що навіть якщо буде легка форма і симптомів не буде чи пацієнт їх не помітить, то людина всерівно буде заразною аж до 2 місяців. (Lancet)
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ще скажіть, що Шмигаль потім контактував з Президентом...2 раза.
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Ваше здоровье, Владимир Ильич, пренадлежит революции.
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Люди з другою групою кровы хворіють на короновірус менше!! https://www.youtube.com/watch?v=OfD-kx2ubKE Всі згадуєм, яка в кого група крові.
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Вы невнимательно просмотрели, люди со 2-ой группой крови, наоборот, в зоне наибольшего риска.
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Жаль, очень жаль. И что обнаружили тоже жаль. Походил бы чуток, почихал.
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Пример Шахова показывает, что простому населению нужно вымогать, чтобы медики брали анализы крови и мокроты, если нет тест-систем. Нужно настоятельно требовать, иначе...
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Требовать оно, конечно, можно.
Но я шо-то сомневаюсь, шо он позвонил в скорую, и ему прислали бабку фельдшера из Обуховской ЦРБ.
Позвонил он, скорее всего, в Добробут чи Медиком, те примчались с Киева за 20 минут - - а там врачи понимающие, скажешь шоб брали анализы - возьмут анализы, скажешь пробы на вирус - возьмут на вирус.
Токо денюжек надо им за это будет заплатить, и очень немало.
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это да, но нет в добробуте и медикоме тестов на ковид-19, тесты разошлись по госинфекционкам.

Хотя, правда, их есть у "Евролаба" (это который принадлежит честному рубахе-парню, а не какому-то олигарху), но тут да, по 16 килогривен каждый тест. В остальных платных клиниках тестов нет.
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Таки да, Добробут к нему приезжал.
Тестов у них не было, но анализы они взяли, и коронавирус у него подтвердили, через 6 дней, правда.
Я так понимаю, шо у них либо концы в госбольницах есть, либо вообще существует некая официальная процедура - шо они привозят анализы и получают результаты.
Учитывая шо у них токо вызов скорой - 3000 грн - думаю шо депутат дето на червончик легче стал.
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Прознав про заболевшего Шахова, соросята отчаянно заметались в панике, соображая, куда удрать из страны, и спрятаться.

Но бежать уже некуда, впереди вас ждет медицина, которую добила ваша Супрун, и звиздюли от рабочих, которых вы вышвыриваете с приватизируемых заводов.

Добро пожаловать на родину. Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии - Цензор.НЕТ 7108
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зыбобик полегчало? а ведь это твой янелох привел к этому! начиная с продажи масок за бугор! ты уже купил в аптеке маску? нет? а где они? Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан - Цензор.НЕТ 2357
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В этой ситуации страшен не вирус а хаос который начнет творится через месяц...Разбитые витрины аптек и пустые супермаркеты ,для захоронения трупов не будет хватать мешков ...это я вам пересказал фильм Заражение 2011 года...конец там щасливый .,...для американцев
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Те саме було пару тижнів тому. Чхнув. Запершіло в горлі, щось різонуло в спині, ймовірно і температура була, виміряти не встиг за 2 дня все пройшло.
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Моє бачення таке. Перед тим як здохнути, нехай заразить депутатів, міністрів, зебільного президента і далі по списку. Нормальні виживуть.
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там жеж сивочолий Гетьман серед депутатыв.. ти шо таке говориш
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пане Шахов, дайте повний список кого ви не заразили?
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Да ты нам похер, главное чтоб общался где надо.Теперь точно узнаем кто тебе платил за голосование.
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этот гавнюк любитель золотых масок на морду любит шляться где не попадя
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чувствует себя нормально? т.е. на удачный исход надежды нет?
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звинайте - но жизнь такая - а может это тупо пиар?
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та не, он нормальный чувак, в принципе..... я его как-то слушал, мне показалось, что он в адеквате...., вроде подмаранный там немного во времена овоща (если не ошибаюсь), но в целом получше, чем большинство зелени......
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В президенты блть хероя! Работяги с температурой по 12часов херачат, чтобы семьи свои кормить и, кроме сорокаградусной вакцины, нечем не лечатся, потому что медицина, тем более бесплатная украинская - дорогое законное право блть.
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В Китае собачку вылечили от вируса,а она на следующий день исдохла.Шахову надо 40 дней плюс.Галёрке в Раде-кранты!
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Да всем похер как ты себя чувствуешь. Чем вас паразитов меньше в раде будет, тем лучше.
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маску надень, *****, а то заразой через комп наградишь.. ..Почуваюся нормально, температура впала, - нардеп Шахов розповів про свій стан - Цензор.НЕТ 2410
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"Чувствую себя я нормально- от можуть депутати зіпсувати радість людям
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*****,оказывается,что бы у тебя взяли анализы на грипп,надо стать депутатом.
У кого-то хоть раз в жизни брали такие анализы?
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Не знаю как сейчас, полагаю, в обычной ситуации к человеку с 38 градусов никто не приедет, разве что частные врачи, ведь деньги за визит есть деньги.
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Почему здесь на этой ветке почти все либо злые, либо подлые, либо дурные, либо хотя бы злорадные .Ну заболел человек , так пусть выздоравливает поскорее.Зачем желать всякое кому-то. И депутат далеко не худший(вроде)...
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