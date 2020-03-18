 Шмигаль доручив підготувати закон про передачу повноважень між органами влади: Якщо Рада буде не здатна, хтось має оголосити надзвичайний стан. ВIДЕО

Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль доручив Мін'юсту розробити закон про повноваження президента вводити надзвичайний стан, якщо Верховна Рада не може зібратися на засідання.
"На той випадок, якщо Рада буде вже повністю не здатна збиратися, хтось у державі має оголосити надзвичайний стан", - заявив прем'єр.
За його словами, потрібно розробити законопроєкт, який дозволить передавати повноваження управляти країною від одного органу влади до іншого.
"Ми насправді не знаємо, які наслідки будуть, чи буде Рада заблокована, чи Кабмін, чи президент", - акцентував Шмигаль.
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.
Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.
16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.
Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.
Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.
Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.
шмарклю геть!
А если писан, то не читан.
А если читан, то не понят.
А если понят, то не так.
Хай відповість, на одне просте питання: «ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.»
зачем петлять...?
Арсенборисич, "рятівник країни", не?
и узурпировать власть
Венесуэльской дорогой идем
Только там хотябы нефть есть
а у нас 95 квартал и олигархи
...Что нужно делать? Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить нам движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся. - https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3438761772816879
Может это и нужный вопрос, но это вопрос уровня Конституции Украины. Какой нафиг "просто закон" ??? Если "просто закон", без корректировок Конституции, то это тупо узурпация власти.