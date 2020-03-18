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Все про:ВР (7278) Зеленський (4839) Кабмін (3940) Мін'юст (665) надзвичайний стан (53) Денис Шмигаль (105)

 Шмигаль доручив підготувати закон про передачу повноважень між органами влади: Якщо Рада буде не здатна, хтось має оголосити надзвичайний стан. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль доручив Мін'юсту розробити закон про повноваження президента вводити надзвичайний стан, якщо Верховна Рада не може зібратися на засідання.

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"На той випадок, якщо Рада буде вже повністю не здатна збиратися, хтось у державі має оголосити надзвичайний стан", - заявив прем'єр.

За його словами, потрібно розробити законопроєкт, який дозволить передавати повноваження управляти країною від одного органу влади до іншого.

"Ми насправді не знаємо, які наслідки будуть, чи буде Рада заблокована, чи Кабмін, чи президент", - акцентував Шмигаль.

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Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182386
 
 
 Топ коментарі
 
Єто попахивает переворотом
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Вперьод, до оглошення України Юго-Зарпадним округом Расссєї... А викусі, шавка кацапськая. Буде падли вам Майдан!!!!
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Вперьод, до оглошення України Юго-Зарпадним округом Расссєї... А викусі, шавка кацапськая. Буде падли вам Майдан!!!!
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Зовсім зебіли головою об куток вдарилися? Дати Зе особливі повноваження ?
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О да Рада будет не способна один орган передает иному придурковатые читайте Конституцию а если зеля помрет??? то по Конституции функции И.О Президента переходят к Премьер Министру или вице премьеру и по нисходящей или к Спикеру Рады иил вице спикеру Рады Рады будет лигетимна при сборе 2/3 своего состава...
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Я впевнений, що при спробі протягнути щось подібне, здорові про українські силы мають повне право захистити Конституційний лад у країні. Саме розподіл повноважень і існування НЕЗАЛЕЖНИХ гілок влади - законодавчої, виконавчої і судової є стемжнем конституційного ладу України.
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Це Ви так розумієте. Але ж і повинні знати кому закон не писаний
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Зелюкам закон не писан.
А если писан, то не читан.
А если читан, то не понят.
А если понят, то не так.
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зелена мразота підбирае усю владу под себе
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«Карл Волох» консерва 3 рівня.
Хай відповість, на одне просте питання: «ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.»
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Ха ха прямо в законе напишите, что рулил аваков, и чуть что, будет рулить аваков Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 2858
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вгадаю?
Арсенборисич, "рятівник країни", не?
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Как они собираются в таких условиях менять Конституцию?
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Собираются отменить Конституцию
и узурпировать власть
Венесуэльской дорогой идем
Только там хотябы нефть есть
а у нас 95 квартал и олигархи
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Шмыгаль что, вконец тупой? Он не понимает, что переболеют все, кто может переболеть. Поезд ушел, и ушел давно, не масками нужно снабжать и передвижение ограничивать, а обеспечивать здоровую жизнь. Посмотрите, сколько населения в Ухани, сколько заболело, сколько умерло. А в Южной корее, в Иране. Не умирают там, где жизнь хорошая.
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Боюсь, что итальянцы не согласятся с таким выводом.
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Здесь итальянцы нарвались на иммунитет. Спиртное иммунитет косит, дьявол живет в осложнениях.
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Ключевую роль сыграл возраст. Что в Китае, что в Италии.
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Да неужели? Это только в смертях от коронавируса ключевую роль возраст играет. И где это вы такого наслушались. Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3455 Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3455 Шмыгаль поручил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти: Если Рада будет не способна, кто-то должен объявить чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3455
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Прям как Путин уже. Что за тварь мы выбрали?
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А ці продаж землі ти кацапуляцію карантином прикрити планують. На людей їм- похрін. Цього тільки ідіот не бачить
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Ти диви! А Яценюк в 2014 році до цього не додумався.
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Аккуратней, товарищ. Так и до обвинений в перевороте доиграться можно.
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можна вчинити простіше: здати амерам дядю бєню-рєйдєра

...Что нужно делать? Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить нам движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся. - https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3438761772816879
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Готовятся к грандиозному шухеру, надеятся спрятаться в бункерах.
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и позвонил мне"папиредник" ,сказал верни мне власть...
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Цього виродка вже належить заарештувати за посягання на Конституційний лад! Венедиктова має перше тестове завдання з захисту законності! А українці мають підставу ще раз перевірити готовність спорядження,припасів та інших засобів придатних для захисту державності-в країні запахло переворотом!
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Шмыгаль, а ты не офигел ли ?
Может это и нужный вопрос, но это вопрос уровня Конституции Украины. Какой нафиг "просто закон" ??? Если "просто закон", без корректировок Конституции, то это тупо узурпация власти.
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А кто его будет исполнять?Ты шо Шмыга в Украине Сербию увидел?У вас нет того доверия и уважения от народа,щоб исполнять ваши неадекватные указы.Или ты думал,що не имея уважения и заслуг перед украинцами,только на том основании,що ты есть власть,Украина будет под вашу дудку танцевать? Шмигаль доручив підготувати закон про передачу повноважень між органами влади: Якщо Рада буде не здатна, хтось має оголосити надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 3395
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