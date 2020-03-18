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 Якщо не закривати метрополітен, то захворіють близько 2 млн людей протягом кількох тижнів, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що закриття метро - це один із головних кроків для збереження здоров'я і життя людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні Кабміну.

"Закриття метро - це один із головних кроків для збереження здоров'я і в багатьох випадках життя людей", - підкреслив він.

За його словами, завдання влади сприяти максимальній самоізоляції людей.

Прем'єр додав, що якщо не зупиняти метро, ​​то протягом кількох тижнів захворіють близько 2 млн людей, які ним скористаються.

Він також навів у приклад Іспанію і Велику Британію, які не закрили, а лише обмежили рух метро, ​​і зараз мають найбільші темпи зростання поширення хвороби.

"Рішення уряду залишається незмінним - метро має бути закритим", - заявив Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182374
 
   
 Топ коментарі
 
а чем отличаются набитые маршрутки от метро???
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Я сегодня ехал в 55 автобусе (Киев) людей набилось столько,что водила долго не мог закрыть двери. Но все зло в метро блеать(((
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Масок нашити на всіх українців можна і за 15 хв. Щонайбільше за добу. Навіщо зачиняти метро?
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100 мільйонів масок за 15 хвилин не наш'єш і не розвезеш по країні. За 2 тижні - можна
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Шмигаль вміє по замовленню начальства станцювати будьяке "яблучко".
ЖОДЕН мегаполіс не зачинив у себе свою підземку. Але люди обробляють станції і вагони засобами безпеки. І роблять обов'язковим носіння масок пасажирами. Шмигаль стає рачки під зеленого чмирька?
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Результат цього дебільного рішення зеленого чмирька буде повний колапс всіх систем країни. Тобто зупинка метро в Києві є фактично диверсія під життєдіяльність цілої країни. Переконаний, що цю ідею чмирьку накинув російський шпигун Єрмак.
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А так в маршрутках заболеют всего 1,9 млн...
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МОЖЕТ И ПРАВИЛЬНО НО ГДЕ КОМПЕНСАЦИЯ наземным транспортом
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Метро ничем невозможно компенсировать!
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А если закрыть метро, то в течении недели заболеют около 2-х миллионов людей.
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Ты должен был пустить транспорта больше, чтобы они не дышали друг другу в нос и затылок. Дебилы.
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