 Якщо не закривати метрополітен, то захворіють близько 2 млн людей протягом кількох тижнів, - Шмигаль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні Кабміну.
"Закриття метро - це один із головних кроків для збереження здоров'я і в багатьох випадках життя людей", - підкреслив він.
За його словами, завдання влади сприяти максимальній самоізоляції людей.
Прем'єр додав, що якщо не зупиняти метро, то протягом кількох тижнів захворіють близько 2 млн людей, які ним скористаються.
Він також навів у приклад Іспанію і Велику Британію, які не закрили, а лише обмежили рух метро, і зараз мають найбільші темпи зростання поширення хвороби.
"Рішення уряду залишається незмінним - метро має бути закритим", - заявив Шмигаль.
ЖОДЕН мегаполіс не зачинив у себе свою підземку. Але люди обробляють станції і вагони засобами безпеки. І роблять обов'язковим носіння масок пасажирами. Шмигаль стає рачки під зеленого чмирька?