 Від початку доби найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Зайцевого і Павлополя, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"З 5:50 ранку ворог з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька вів вогонь по захисниках Мар'їнки зі станкового протитанкового гранатомета.

Після 6:15 наші захисники Зайцевого зафіксували розриви трьох ворожих мін 82-го калібру. Також тут ворог вів вогонь з СПГ і стрілецького озброєння.

О 07:30 від села Соснівське окупанти почали мінометний обстріл наших захисників Павлополя. Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська випустили 23 міни калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

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Як зазначили в Міноборони, бойових втрат серед українських захисників унаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби немає.