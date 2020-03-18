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 Від початку доби найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Зайцевого і Павлополя, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 18 березня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення, продовжуючи порушувати Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"З 5:50 ранку ворог з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька вів вогонь по захисниках Мар'їнки зі станкового протитанкового гранатомета.

Після 6:15 наші захисники Зайцевого зафіксували розриви трьох ворожих мін 82-го калібру. Також тут ворог вів вогонь з СПГ і стрілецького озброєння.

О 07:30 від села Соснівське окупанти почали мінометний обстріл наших захисників Павлополя. Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська випустили 23 міни калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як зазначили в Міноборони, бойових втрат серед українських захисників унаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182369
 
 
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аха, тоже с радостью и подтверждением и поздравлениями делюсь событием...

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Не шугайте Вовочку.
Хрен его знает, что он ещё ТАМ - в глазах пукина от страха выглядит.
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