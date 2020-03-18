 Кабмін виділить додаткові 70 млн грн на засоби індивідуального захисту, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ
"Минулого тижня виділили 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту, зараз виділимо ще 70 млн. Також розробляємо механізми контролю", - сказав прем'єр.
За його словами, уряд також сьогодні ухвалить рішення про створення стабілізаційного фонду держави.
"Також ухвалимо ще низку рішень, які проговорювали з Президентом країни сьогодні на окремій нараді перед урядом", - додав Шмигаль.
вчера накрыли крутелыков, которые хапнули 400 тысч. (!!!!) масок у других крутелыков, которые уже накопили 1 миллион (!!!!) масок для продажи. Куда.......
Третій тиждень чекаємо відповіді від влади, що зараз сидить на нашій шиї((((
так пишут российские СМИ, и полагаю, что в данном случае это таки горестная правда.
Какой "ужас", скажите?
То ли дело 2 миллиона смертей от кори в начале 80-х, да при том, что от кори есть прививка, а от коронавируса - нет.
Как жить скажите?
Как жить?
ась, зелебобики, Бубачка праааавыыыый!