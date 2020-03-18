 Кабмін виділить додаткові 70 млн грн на засоби індивідуального захисту, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ

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"Минулого тижня виділили 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту, зараз виділимо ще 70 млн. Також розробляємо механізми контролю", - сказав прем'єр.

За його словами, уряд також сьогодні ухвалить рішення про створення стабілізаційного фонду держави.

"Також ухвалимо ще низку рішень, які проговорювали з Президентом країни сьогодні на окремій нараді перед урядом", - додав Шмигаль.