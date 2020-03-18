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 Політика України, Суспільство
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 Кабмін виділить додаткові 70 млн грн на засоби індивідуального захисту, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд виділить додаткові 70 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ

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"Минулого тижня виділили 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту, зараз виділимо ще 70 млн. Також розробляємо механізми контролю", - сказав прем'єр.

За його словами, уряд також сьогодні ухвалить рішення про створення стабілізаційного фонду держави.

"Також ухвалимо ще низку рішень, які проговорювали з Президентом країни сьогодні на окремій нараді перед урядом", - додав Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182359
 
 
 Топ коментарі
 
пошёл распил бюджета. зелелохи - вы зробылы цэ разом!
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порада: купіть по одному презервативу для кожного члену уряду, нехай вони одягнуть їх на голову, щоб усі бачили, ким вони є насправді.
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а на воду крисчанам нічого не виділяють?
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пошёл распил бюджета. зелелохи - вы зробылы цэ разом!
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зєлєбобікам вже везуть б/у шні маски з Китаю Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4460
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Маски для Европы ?

вчера накрыли крутелыков, которые хапнули 400 тысч. (!!!!) масок у других крутелыков, которые уже накопили 1 миллион (!!!!) масок для продажи. Куда.......
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а на воду крисчанам нічого не виділяють?
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это будет темой следующей пресс-конференции --- раиссия готова платить за воду (или дать 5 лярдов виртуальный кредит как овощу, который в Украину не зайдет) и мы точно выйдем достойно из кризиса...затем правительство самосольется
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порада: купіть по одному презервативу для кожного члену уряду, нехай вони одягнуть їх на голову, щоб усі бачили, ким вони є насправді.
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З радянського гумору "Она как бы кается. А мы ей как-бы верим..." (C) Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7719
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лучше б у радуцкого забрали маржу в 100 млн от продажи масок в китай.
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Як вдягнути хоча б маски на хворих людей, які бідні, тобто ДУЖЕ обмежені у грошах????
Третій тиждень чекаємо відповіді від влади, що зараз сидить на нашій шиї((((
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Сначала продали из гос.резерва средства инд.защиты, а теперь когда их нигде нет и купить их негде выделяют миллионы для их покупки. Господи прости нас грешных за то что не смогли остановить "цю зелену пошесть-сарану" и на пришла к власти
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" От COVID-19 в мире умерли больше 8 тысяч человек"
так пишут российские СМИ, и полагаю, что в данном случае это таки горестная правда.
Какой "ужас", скажите?
То ли дело 2 миллиона смертей от кори в начале 80-х, да при том, что от кори есть прививка, а от коронавируса - нет.
Как жить скажите?
Как жить?
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По 2 гривны на рыло? Это издевательство.
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70 млн. Грн - приблизительно 2 Грн. на человека!!! Это по богатому!!!
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а что скажет новый плокурол о РАСПРОДАННЫХ за налик средствах защиты ранее?
ась, зелебобики, Бубачка праааавыыыый! Кабмін виділить додаткові 70 млн грн на засоби індивідуального захисту, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4390
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Спасибо Шмыгалю медицинские маски в аптеках Харькова подорожали в 10 раз . Это называется мародерство , или пир вовремя чумы .
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Клован не будет искать ту скотыняку которая маски за бугор продала?
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