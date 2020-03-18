 Особливості карантину по-українськи. ВIДЕО

Мери великих міст не слухаються, олігархи начебто обіцяють допомогти державі пережити карантин, податкові канікули отримують лише обрані (або ті, про кого забули, як знати), а плату за комуналку ніхто не скасовував. Що не так з противірусними заходами від влади?
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Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.
Слишком на жрать-ржать-срать похоже.
2. Ведущего держат за 4 метра от ***********.
Вывод: зелепутик крепко очкует заразиться! А вам продолжат лживыми ротяками Иуд рассказывать, что это ничем не опасней гриппа.
Але, обмеження на пересування може завадити на час дії обмеження розповсюдженню, воно не лікує і не завадить хворобі в принципі. Розібратись в питанні, а заради чого йде країна на втрати в економіці Вам не вдалось. Політика та економіка пов'язані. У мене враження, що через фобію країна сама себе оскопила.
Если СБУ молчит - значит содействует.
щоб пропустити такий шанс, треба бути
відвертим лохом, а
беня і ахметка не лохи
entinel #Україна@You_are_Future
Пока всё внимание приковано к #коронавирус
Нашествие саранчи опустошает Восточную Африку, Ближний Восток, добрались до Индии и Пакистана.
Уничтожено посевов, которые могли бы прокормить более 80 млн человек, в регионах, где и так всё не просто с продовольствием