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 Політика України
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Все про:Зеленський (4839) карантин (311) Данилюк-Ярмолаєва (8) COVID-19 (1125)

 Особливості карантину по-українськи. ВIДЕО

У черговому випуску нового проєкту "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розповідає про особливості карантину від Володимира Зеленського.

Мери великих міст не слухаються, олігархи начебто обіцяють допомогти державі пережити карантин, податкові канікули отримують лише обрані (або ті, про кого забули, як знати), а плату за комуналку ніхто не скасовував. Що не так з противірусними заходами від влади?

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182353
 
   
 Топ коментарі
 
Вот как на самом деле волжен выглядеть карантин по украински...
Особенности карантина по-украински - Цензор.НЕТ 6555
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Да иди ты на фик со своей землей У меня ее нет и не было.Пусть люди продают покупают. если она у них есть. Какая на х*р земля. Тут главное сейчас, элементарно выжить
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Теперь окончательно ясно почему закрыли метро- когда будут принимать дерибан земли во время войны, кризиса и эпидемии, перекроют кварталы и никто не помешает работать верховной зраде.
Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.
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Да иди ты на фик со своей землей У меня ее нет и не было.Пусть люди продают покупают. если она у них есть. Какая на х*р земля. Тут главное сейчас, элементарно выжить
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Махровая ЗЕовца. Похрен какую страну оставить детям и внукам, целым поколениям, главное свою бесценную жопу спасти.
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Тут лайкають штатні україножери. Краще ви всі йдіть з нашої землі, бо вам у нас в Україні дуже некомфортно.
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Ця шобла не змогла проштовхнути закон про продаж українських земель, то сьогодні намагається проштовхнути інший антиукраїнський закон від Бужанського - про мову. Хочуть на вимогу кремля поламати те, що напрацьоване в Україні в царині шкільної освіти, практиці вивчення мови в школі за 29 років.
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Вот как на самом деле волжен выглядеть карантин по украински...
Особенности карантина по-украински - Цензор.НЕТ 6555
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Кому как... Меня б такое быстро задрало.
Слишком на жрать-ржать-срать похоже.
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Пресса - дешёвая девка по вызову.Объективность рядом не лежала.Неугодных банально банят.Базар-вокзал ромский.
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Где уж там ценителям дерьма на каналах Медведчука рассуждать об объективности.
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зачем эти дебилы закрывают рынки и базары на открытом воздухе? Ведь там много меньше шансов заразиться, чем в тесном магазине. Впрочем, ответ в первой строчке.
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1. Пустой зал, только зелепут и телеведущий.
2. Ведущего держат за 4 метра от ***********.
Вывод: зелепутик крепко очкует заразиться! А вам продолжат лживыми ротяками Иуд рассказывать, что это ничем не опасней гриппа. Особливості карантину по-українськи - Цензор.НЕТ 1965
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Дякую, в цій інформаційній мішаніні трохи розбили події за часом
Але, обмеження на пересування може завадити на час дії обмеження розповсюдженню, воно не лікує і не завадить хворобі в принципі. Розібратись в питанні, а заради чого йде країна на втрати в економіці Вам не вдалось. Політика та економіка пов'язані. У мене враження, що через фобію країна сама себе оскопила.
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А шо это перзидент себе щеки наел? Спортом, видать, перестал заниматься, вредными вкусняшками объедается... Неужели "всё о державе думает"?
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Зе-гниды делают всё возможное для провоцирования пандемии...
Если СБУ молчит - значит содействует.
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а після ускладнення ситуації почнуться конкретні дерибани..

щоб пропустити такий шанс, треба бути
відвертим лохом, а
беня і ахметка не лохи
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і навіть тут є змога заробити не тільки на спекульні



entinel #Україна@You_are_Future





Пока всё внимание приковано к #коронавирус
Нашествие саранчи опустошает Восточную Африку, Ближний Восток, добрались до Индии и Пакистана.
Уничтожено посевов, которые могли бы прокормить более 80 млн человек, в регионах, где и так всё не просто с продовольствием
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Если вы закрываете город на карантин, то определите какие типы предприятий не должны работать. Чтобы открылся - штраф. Сегодня показывают...в переходах точки открыты...продавцы ломились в маршрутки и ехали на точки. Так же и другие торгаши, 70% города торгует, а врачам в транспорте места нет
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