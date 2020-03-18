 Особливості карантину по-українськи. ВIДЕО

Мери великих міст не слухаються, олігархи начебто обіцяють допомогти державі пережити карантин, податкові канікули отримують лише обрані (або ті, про кого забули, як знати), а плату за комуналку ніхто не скасовував. Що не так з противірусними заходами від влади?

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