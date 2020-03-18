 Правоохоронці затримали 15 тисяч пачок контрафактних сигарет поблизу кордону у Львівській області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, перевіряючи оперативну інформацію, правоохоронці зупинили автомобіль "Рено" під керуванням громадянина України.

Під час огляду було виявлено 15 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Водій відмовився пояснити звідки і куди віз контрафактний товар.

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