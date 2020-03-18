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 Події, Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2481) контрабанда (1118) цигарки (459)

 Правоохоронці затримали 15 тисяч пачок контрафактних сигарет поблизу кордону у Львівській області. ВIДЕО

Прикордонники і поліцейські затримали партію контрафактних сигарет поблизу прикордонного села у Львівській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, перевіряючи оперативну інформацію, правоохоронці зупинили автомобіль "Рено" під керуванням громадянина України.

Під час огляду було виявлено 15 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Водій відмовився пояснити звідки і куди віз контрафактний товар.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182330
 
 
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Та посадіть Яценюка і Гройсмана, а також склад ВРУ 8 скликання за акцизи, і життя наладиться.
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Обещал - выполнил ! Правоохранители задержали 15 тысяч пачек контрафактных сигарет вблизи границы во Львовской области - Цензор.НЕТ 7351

Пришла весна - и Зеленский посадил всю страну по домам из-за коронавируса.....
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15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Правоохоронці затримали 15 тисяч пачок контрафактних сигарет поблизу кордону у Львівській області - Цензор.НЕТ 1535
Самая большая проблема сегодняшнего дня!
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