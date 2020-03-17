 "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України. ВIДЕО

Про це заявив під час онлайн-пресбрифінгу заступник глави Національного банку України (НБУ) Олег Чурій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується платіжного балансу, тобто експорту-імпорту, то вплив буде від нейтрального до, можливо, навіть позитивного. І це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії дуже сильно знизилися - ціна на нафту, наприклад, впала на 30%, а імпорт енергоносіїв у нашому платіжному балансі становить приблизно 30%, тобто Україна платитиме набагато менше за імпорт енергоносіїв", - сказав Чурій.

При цьому він зазначив, що ціни на продовольство, яке становить переважну частину українського експорту, знизилися набагато менше, ніж на енергоносії

Він зазначив, що дефіцит платіжного балансу минулого року у 0,5% ВВП значно менший за дефіцит у передкризовому 2013 році, який сягав 10% ВВП.

За словами Чурія, вплив кризи на зростання ВВП, ймовірно, буде негативним. "Водночас позитивний ефект матимуть ті законодавчі акти, які сьогодні проголосувала Верховна Рада щодо подолання кризових явищ в економіці", - додав він.

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