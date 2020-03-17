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Матеріали за темою:
Все про:імпорт (112) НБУ (623) експорт (182) Чурій (10) COVID-19 (1021)

 "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України. ВIДЕО

Ціни на енергоносії, які Україна закуповує, різко впали. Продовольство, яке наша країна продає, подешевшало значно менше.

Про це заявив під час онлайн-пресбрифінгу заступник глави Національного банку України (НБУ) Олег Чурій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується платіжного балансу, тобто експорту-імпорту, то вплив буде від нейтрального до, можливо, навіть позитивного. І це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії дуже сильно знизилися - ціна на нафту, наприклад, впала на 30%, а імпорт енергоносіїв у нашому платіжному балансі становить приблизно 30%, тобто Україна платитиме набагато менше за імпорт енергоносіїв", - сказав Чурій.

При цьому він зазначив, що ціни на продовольство, яке становить переважну частину українського експорту, знизилися набагато менше, ніж на енергоносії

Він зазначив, що дефіцит платіжного балансу минулого року у 0,5% ВВП значно менший за дефіцит у передкризовому 2013 році, який сягав 10% ВВП.

За словами Чурія, вплив кризи на зростання ВВП, ймовірно, буде негативним. "Водночас позитивний ефект матимуть ті законодавчі акти, які сьогодні проголосувала Верховна Рада щодо подолання кризових явищ в економіці", - додав він.

Читайте також: Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182157
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а почему когда правительство Пороха уходило курс был 25.5$, а сейчас уже 30 (будет завтра) "От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины - Цензор.НЕТ 4357
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·


⚡️SHARP`s REVIEW - 17.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу.
NB🔸 О, святой респиратор - теперь наш народ точно успокоится и попросит побыстрее принять закон о продаже земли!
А если серьёзно, с таким руководством и такими "советами" (ездить в тролейбусах исключительно по 20 человек, например) спасение наших жизней в наших собственных руках. Самоорганизация. Как в 14-м. Точка.

2. Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19.
NB🔸 Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

включаю плёнку задним ходом
и всё стараюсь рассмотреть
момент где мерзкая скотина
опять становится тобой

3. Венедиктова - генпрокурор.
NB🔸 На Терешкову похожа - ватница и "чего изволите". Дама , которая требовала отмены амнистии для майдановцев и устроила в зимние праздники "конкурс", чтобы протянуть в ДБР адвоката Януковича. Хуже нее только Портнов, но не факт что хуже...
И всё это для того, чтобы посадить Пороха.
Один дружок презЕдента вывозит из страны маски, другой требует дефолта и продаёт билеты по заоблачным ценам, но барыга - Порошенко.
Боятся его, но знают, что посадить кишка тонка.
Поэтому будут выталкивать из страны наскоро шитыми делами.
Хрен у них получится. И дела в отношении их самих будут не шитыми, а самыми настоящими - броня!
Не расходитесь - нам ещё свидетельские показания по ст. 111 давать.
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4. Brent - $30 за бочку.
NB🔸 Саудовский принц просил не беспокоить, а всех прокремлёвских советников отправил в тюрьму.
Эта нефтяная война надолго. В связи с этим, ЦБ России дал прогноз:
Оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет. ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам собирал в прошлом году (1,3%). Инфляция разгонится более чем вдвое; инвестиции рухнут на 5,5-6,5%; населению придется сократить потребление, а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд дол). Плюс санкции.
Может, Бог видит, какие у нас айдиоты при власти и, для того, чтобы окончательно не дать России поглотить Украину, делает там маленький кипиш? Ну, в качестве утешительного приза. Было бы кому этим призом воспользоваться - that's the question.

5. Одной строкой:
✔️ Зеленский пообещал по тысяче малоимущим пенсионерам.
NB🔸 Классика популизма... Где индексация пенсий, Сень? Но как говорила мама Римма: "Он же старается!"

✔️Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон.
NB🔸 Сандерс почти всё. Просто вменяемые демократы реально испугались социалиста-популиста и решили объединиться вокруг Байдена. Хотя, чем дольше я в США, тем больше убеждаюсь, что шансы Трампа на победу очень высоки.

✔️Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
NB🔸 По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран. Основная заслуга в этом - беспилотники. Хорошие сапоги, надо брать.

✔️Украина и США договорились о поставках в сжиженного газа через терминалы в Польше.
NB🔸 Стороны согласовали поставки 6-8 млрд кубов LNG ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Бизнес, ничего личного.

✔️Зеленский посоветовал людям, пока сидят дома на карантине, решать демографический кризис - заниматься любовью.

NB🔸 Владимирсаныч, чует моё сердце, скоро эти люди выйдут на улицу и с удовольствие займутся любовью. С тобой. Беги, Лола, беги...
* * *
В весёлое время живём. Накупаем туалетную бумагу потому, что эта власть всё делает через опу. Армяне в клубах перестали представляться итальянцами. Экономисты, для того, чтобы понять, что происходит, изучают свойства медного таза. А мы спасаем мир, сидя дома.

И всё равно будем жить - шануймося, бандеровцы-вирусологи!)
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Зебилы, а почему когда правительство Пороха уходило курс был 25.5$, а сейчас уже 30 (будет завтра) "От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины - Цензор.НЕТ 4357
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презабавный график в самом низу страницы https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014/
наводим курсор на график...
январь 2020 - "валюта и депозиты 3667 млн.долл.
февраль 2020 - "валюта и депозиты 3667 млн.долл. - НОЛЬ"
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поправка: февраль 2020 - "валюта и депозиты - НОЛЬ"
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давай сначала....
когда порох пришел курс был 8...
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там по разному было...- не вспомнишь точно..
может быть...
он помню обещал вернуть курс 10...
Вот и видео есть...
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
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только одна проблема - курс гривны упал весной на вторжении рашки в Крым - до 11..12.. И практически таким оставался весь год, даже в самое тяжелое время август-октябрь 2014.
До того момента, когда Беня, поняв что за Иловайск придется таки ответить - начал скупать ВСЮ валюту в Украине.. нал и безнал..
На общую сумму более 5.5 млрд.долларов.
Что и обвалило курс с 12 - до 40 грн..
Далее - НБУ и гонтарева смогли вернуть курс к 20..23... и поддерживали его 3 года на уровне 23..27 (+/- 10%.. кстати, евро против бакса за это время менялось +/-15%)

допустим.. беня не ограбил Украину.. где был бы курс гривны?.. от 12 - к 8 - реально... 99%
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все это очень познавательно и возможно правда...
НО Петя обещал на всю страну вернуть курс 10... - только выберите...
В этом проблема... - лгать народу это отвратительно....
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не отмазывайся) Порох НЕ знал что беня ограбит Украину - и исходил из ситуации на ТОТ момент..
а ты - знал и ничего ему не сказал? значит - соучастник грабежа.
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п.с. еще раз: обвал гривны с 12 до 40 - полностью по вине бени коломойши.
Не устрой он грабеж - курс реально был бы 9..11 грн в 2015..2019 гг.
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Ну, вот ты тоже соврал, но вряд ли свое вранье считаешь отвратительным. Да, Порошенко не смог вернуть курс. Но он смог вернуть средние доходы населения к этому курсу
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сейчас, даже с ЗВР в 25 млрд.долларов - скупка всего лишь 1 млрд.доллар - обвалила гривну на 4-5 грн.. И - "деньги закончились в банках".. На сколько рухнет гривна - если изъять из оборота сейчас еще 4.5 млрд.грн... до 50..70 грн/долл.

в 2014 году ЗВР были всего-то 4-5 млрд.грн...
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"в 2014 году ЗВР были всего-то 4-5 млрд.грн..." брешешь как собака своему же народу. петлюра таких называл четко.
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014/
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зебил, от пля.. большая разница.. пустая казна, ЗВР 14 млрд и долгов януковских на 142 млрд.долларов.. или это отменяет факт ограбления твоим хозяином Украины - и обвал беней гривны? "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 5511

"Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 6204
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это тоже ложь... причем тут валовый внешний долг? который включает все долги частного сектора?
ты гос долг покажи..долги правительства а не частного сектора.. не стесняйся.
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от ты дурак.. а долги - что, списали или их отдавать не в валюте из ЗВР в т.ч.?)

кстати, на октябрь 2014 года в составе ЗВР - валюты всего 4.5 млрд.долл..
на ноябрь - 2.6 млрд.долл
на декабрь - 1 млрд.долларов.. - последствие аферы коломойши, когда НБУ пытался удержать курс гривны..
Так что брешит ты себе сам..)
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вот ты купишь квартиру за доллары. банк твой эту сумму перезаймет в европе.
это увеличит ввд.
отдавать ты будешь тоже в валюте. но к зеленскому и его правительству это отношения не имеет.
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ууу... как всё запущенно у зебилов и лахте... " "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 5569 банк твой эту сумму перезаймет в европе."
дааа, зебилизм - это реально идиотизм...
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тяжело с идиотами.
Следует различать валовой внешний долг и государственный внешний долг. Валовой внешний долг включает в себя как государственный внешний долг (правительства и Нацбанка), так и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.)

Валовой внешний долг (ВВД) представляет собой непогашенную сумму Нацбанка, и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний, в том числе нефтяных компаний - у своих материнских зарубежных компаний).[2]
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та никто и не спорит что ты страдаешь из-за своего идиотизма) "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 1276
тебе в цифрах рассказали и показали - сколько валюты, её количество и последствия аферы бени.. а ты как последний лох - пытаешься понять разницу в структуре долгов)
пойми - НЕ твоё это))
"В прошлом году мы взяли в кредит 9 млрд долл. США, а вернули 14 млрд долл. США",

https://112.ua/politika/v-2014-godu-ukraina-vzyala-v-kredit-9-mlrd-doll-a-vernula-14-mlrd-doll-yacenyuk-238977.html
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вот линк. сделай картинку там где в долларах.
обсудим
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
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совсем глупый зебил)) что - ума навести курсор на график ниже - не хватает?
и прочесть сумму "валюта и депозиты в иностранной валюте" "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 2321
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поправка - ЗВР 9..7 млрд.долларов на конец 2014
при том что за 2014 год ВЕРНУЛИ 15,7 млрд.долларов.. в т.ч. за 3 последних месяца - 5+ млрд.долл

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на начло 20 млрд. вот и скажи кто обокрал? какой президент?
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от ты дурак.. а долги - что, списали или их отдавать не в валюте из ЗВР в т.ч.?)

или азиров и тимошенко - из своего кармана их вернули?
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в 2014 сколько долгов вернули? напиши сумму со ссылкой
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совсем глупый зебил.. считать не умеет?)
считаем: 142 - 126 = 16 млрд.. т.е. на эту сумму УМЕНЬШИЛСЯ долг.. НЕТТО.. с учетом рефинансирования
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совсем *******.
у тебя в 2013 году был долг в 100 гривен (12 долларов по курсу)
в конце 2014 у тебя тот же долг в 100 гривен (8 долларов по курсу)
вопрос для тупых. какую часть долга ты вернул? 12-8 = 4 доллара?
давай тогда гривневые долги и долларовые отдельно приводи. тогда и посмотрим.
или в твоей башке есть мысль что долгов в гривне не существует?
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вот ты глупый.. смешал мед с дустом и не понимаешь как тупо выглядишь "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 5740
ты курсор-то - ОСИЛИЛ навести на график?)) или еще раз мордой ткнуть в количество валюты в 2014 году?))
когда осилишь это нереально сложное для тебя действие - напиши.. продолжим тыкать зебилов мордой в факты)
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так и я том же - порох своровал валюту, набрал долгов. поэтому валюта и кончилась.
сделал он это один или с беней - другой вопрос.
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ну ты и идиот)) мозги у тебя Порох украл - это ФАКТ))
а зомбоящик - наделал огромную зеленую кучу плесени... И это - на всю жизнь.
просто поверь)
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а теперь - на пальцах объясняю, для ОСОБО тупых зебилов:
Украина берет кредит в валюте.. и возвращает - в валюте.
И напечать гривны для обмена по любому курсу - НБУ не имеет право.. Когда поймешь эти простейшие истины - пиши)
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нбу не имеет права выкупать валюту или печатать деньги?
на деньги поспорим? я найду 2 статьи: 1-ая где сказано что нбу напечатал новых денег. 2-ую где нбу купил валюту?
https://ukranews.com/news/687348-nbu-kupil-na-mezhbanke-81-mln-24-28-fevralya
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ты реально туп)) Эмиссия денег - НЕ от фонаря и хотелок, тем более президентов и ПМ, а строго по законам и нормам..
впрочем, что вам, зебилам, объяснять простейшие вещи)
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/emissija-grivny-predpolozhenija-i-realii-356114/
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для ОСОБО тупых зебилов из лахти, на пальцах:
Важно отметить, что выпуск денег в оборот - это еще не эмиссия. Потому что при выпуске количество средств в обороте может не увеличиваться. Эмиссия же приводит к общему увеличению денежной массы. Если рост количества денег соответствует росту ВВП страны - это нормальный процесс. Если же "печатный станок" работает активнее, чем растет экономика, это, как правило, приводит к девальвации денег и в будущем - к финансовому кризису.
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кстати, на октябрь 2014 года в составе ЗВР - валюты всего 4.5 млрд.долл..
на ноябрь - 2.6 млрд.долл
на декабрь - 1 млрд.долларов.. - последствие аферы коломойши, когда НБУ пытался удержать курс гривны..
Так что брешит ты себе сам..)
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Порох став президентом 7 червня 2014 р. Курс національного банку у цей день - 11,8258 грн./дол. , а не 8. Запам"ятайте!
Доречі, падіння курса рос. рубля за час правління Порошенка було практично таким же як в Україні гривні.
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ты думаешь, кроме ишака в Украине кто-то из зебилов сохранился?
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Зебіл зара дивиться на свої підникані 200 баксів, і радіє, що купив їх завчасно по гарному курсу, бо він мудрий нарід
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всі долари вивіз Порошенко в клєтчатих сумках , а наріт у нас дуже мудрий
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не, всё увёз Янукович папэрэднык на камазах
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почему "завтра"? - в отделениях банков продают уже...
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Такой вопрос может задавать только конченый недоумок.
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Люди,будь які заходи по боротьбі з С19 в ЄС- будуть легко оплачені надпотужною економікою та банківською системою. А будь які заходи в Україні - це падіння курсу гривні, виробництва та ввп.
Ви самі обрали своє нікчемне майбутнє 21.04.19.
Ви самі обрали ганьбу та занепад,а не ЄС.
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Ага. Еще в 2010 выбрали. А потом повторили в 2014 и 2019. Разница только в фамилиях и правящих олигархах
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в Китае в провинции Хубэй, где был введен жесточайший карантин и переброшено дополнительное количество врачей и всяческой медтехники, за 2,5 месяца "эпидемии" умерло 3000 человек, что соответствует уровню смертности почти 5% всех заразившихся, в остальных провинциях Китая, где карантина не было и жизнь шла своим чередом, умерло "всего" 200 человек, что составило меньше 1% смертности от числа всех зараженных
напрашивается вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность в 5 раз выше...
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Так давай те отпустим врачей, наконец, а то без средств защиты и тестов они сами сейчас все на больничный сбегут
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А если серьезно, в Китае сейчас даже храмы расписывают в честь докторов, которые борятся с этим вирусом
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вопрос остается
почему 1% вне карантина и 5% в зоне карантина, там ведь все направлено на борьбу с вирусом...
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В зоне эпидемии медицина бессильна по сути. Смертность соответсвенно выше
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В общем, если это продлится еще два года, то нам, с зеидиотом в презах, грозит помереть от голодухи через месяцев шесть...
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Обвалят и обесценят гришку МВФ денежек не даёт а дыры в бюджете закрывать надо Ну а олигархи на разнице в курсе обязательно наживутся
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Сказал, что если половина населения поляжет, оставшимся можно будет вдвое поднять зарплаты и пенсии. Выгода очевидна.
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Парахаботи ви шо вапщє нічіво ні панімаєтє в еканомікє прі чьом тут зєлєнскій долар падскачіл патаму шо нєфть падєшєвєла і каронавірус пачіму ви такіє тупиє
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В Украине нехилая пирамида ОВГЗ, которая способна обвалить курс. Недоразвитая страна, нестабильная экономика, неспособное марионеточное правительство. Стабильность в таких странах всегда мнимая.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·


⚡️SHARP`s REVIEW - 17.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1. Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу.
NB🔸 О, святой респиратор - теперь наш народ точно успокоится и попросит побыстрее принять закон о продаже земли!
А если серьёзно, с таким руководством и такими "советами" (ездить в тролейбусах исключительно по 20 человек, например) спасение наших жизней в наших собственных руках. Самоорганизация. Как в 14-м. Точка.

2. Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19.
NB🔸 Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

включаю плёнку задним ходом
и всё стараюсь рассмотреть
момент где мерзкая скотина
опять становится тобой

3. Венедиктова - генпрокурор.
NB🔸 На Терешкову похожа - ватница и "чего изволите". Дама , которая требовала отмены амнистии для майдановцев и устроила в зимние праздники "конкурс", чтобы протянуть в ДБР адвоката Януковича. Хуже нее только Портнов, но не факт что хуже...
И всё это для того, чтобы посадить Пороха.
Один дружок презЕдента вывозит из страны маски, другой требует дефолта и продаёт билеты по заоблачным ценам, но барыга - Порошенко.
Боятся его, но знают, что посадить кишка тонка.
Поэтому будут выталкивать из страны наскоро шитыми делами.
Хрен у них получится. И дела в отношении их самих будут не шитыми, а самыми настоящими - броня!
Не расходитесь - нам ещё свидетельские показания по ст. 111 давать.
 показати весь коментар
 
 
4. Brent - $30 за бочку.
NB🔸 Саудовский принц просил не беспокоить, а всех прокремлёвских советников отправил в тюрьму.
Эта нефтяная война надолго. В связи с этим, ЦБ России дал прогноз:
Оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет. ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам собирал в прошлом году (1,3%). Инфляция разгонится более чем вдвое; инвестиции рухнут на 5,5-6,5%; населению придется сократить потребление, а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд дол). Плюс санкции.
Может, Бог видит, какие у нас айдиоты при власти и, для того, чтобы окончательно не дать России поглотить Украину, делает там маленький кипиш? Ну, в качестве утешительного приза. Было бы кому этим призом воспользоваться - that's the question.

5. Одной строкой:
✔️ Зеленский пообещал по тысяче малоимущим пенсионерам.
NB🔸 Классика популизма... Где индексация пенсий, Сень? Но как говорила мама Римма: "Он же старается!"

✔️Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон.
NB🔸 Сандерс почти всё. Просто вменяемые демократы реально испугались социалиста-популиста и решили объединиться вокруг Байдена. Хотя, чем дольше я в США, тем больше убеждаюсь, что шансы Трампа на победу очень высоки.

✔️Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
NB🔸 По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран. Основная заслуга в этом - беспилотники. Хорошие сапоги, надо брать.

✔️Украина и США договорились о поставках в сжиженного газа через терминалы в Польше.
NB🔸 Стороны согласовали поставки 6-8 млрд кубов LNG ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Бизнес, ничего личного.

✔️Зеленский посоветовал людям, пока сидят дома на карантине, решать демографический кризис - заниматься любовью.

NB🔸 Владимирсаныч, чует моё сердце, скоро эти люди выйдут на улицу и с удовольствие займутся любовью. С тобой. Беги, Лола, беги...
* * *
В весёлое время живём. Накупаем туалетную бумагу потому, что эта власть всё делает через опу. Армяне в клубах перестали представляться итальянцами. Экономисты, для того, чтобы понять, что происходит, изучают свойства медного таза. А мы спасаем мир, сидя дома.

И всё равно будем жить - шануймося, бандеровцы-вирусологи!)
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Туалетную бумагу накупают все, патамуша - один чихнул, семеро всралось.
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В России, золотовалютные резервы точно не 38 млрд, писали что вроде 500 млрд (лень рыться в интернете и уточнять) так что на несколько лет барзеть им ещё хватит.
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Потім талановита Ельвіра щось придумає, змогла ж вона вчасно перекласти купу грошей з ненависного долара в юань, Китай одразу його девальвував, москальня на ровному місці втратила 20 млрд, долару гаплик. "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 8361
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нууу есди включить голову, то украина уронила в 14-15 году ввп на 50% и что произошло?
ничего....
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В 14-15 загуби бюджет України, зараз втратить народ, а це дві великі різниці, та й цифри різні.
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там про то,что потеряет 38.и потом 500-это по словам *****,и то они не все в купюрах,но и в золоте,векселях,др.ценных бумагах.а это все еще продать надо,если,конечно,покупатель найдется
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Я о том что завтра не загнутся как нам хотелось бы, придётся некоторое время ещё подождать.
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в прінципє путін можит виставіть самаво сібя на прадажу...
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ЗВР не можна всі рахувати, треба залишок в 7 відсотків ВВП не чіпати.
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Я про те що гаплик Росії завтра ще не настане, і аби її прогнути, знадобиться певний час.
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Тут треба визначитись що таке гаплик росії, якщо бабка Марфа з Вологди не зможе купити олії це одне, а якщо фуйло не зможе платити вагнерівцям це інше.
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Хе-хе. Так у них скільки міліардерів, які претендують на ці резерви ...
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любой вирус, особенно если ето пандемия, всегда влияют на платежный балланс любой страны от нейтрального до положительного и даже суперопупительного.
что может быть лучше для економики страны когда закрываются границы и бизнеcы?
веселый такой бред....
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Да уж, просто веселуха, чекаємо на "більше хворих - краще для бюджету"
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Ну нарешті , наздогнали всіх у розвитку . Тепер головне , щоб повна жопа не закінчувалась у світі , бо знов відстанемо 😁😁😁
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Мабуть подивились Карцева. https://youtu.be/RCuTBtVCehY
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Санкции и пандемия нам только на пользу. Да зебилы?
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Ну да, понимаю... работа такая: в глаза ссать.
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"От нейтрального до, возможно, даже позитивного", - НБУ о влиянии коронавируса на платежный баланс Украины." - Это... это вот как воспринимать? Они там наглухо ипанутые? Они из разряда кретинов, секты позитивистов, которые убеждены, что в любом дерьме можно найти что-то хорошее? "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України - Цензор.НЕТ 7268 Типа: эй, вы умерли? Всё не так плохо, зато вам теперь не надо платить коммуналку и по ипотеке, так что улыбнитесь.

_Это какое-то псих. растройство просто...
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просто для справки --1.3% это фуфло нарисованное в рублях откройте таблицу в гугле ввп россии по годам в номинале (млрд долларов) 2013 год 2 трл 289 млрд долларов -2016 год 1 трл 282 млрд - (падение почти наполовину) в 2018 году 1 трл 670 млрд (уровень 2007-2008 годов) прогноз росстата на 2019 1 трлн 610 млрд (реальных цыфр еще нет) тоисть опять падение а о 2020 при цене нефти 30$ прикиньте картинку сами
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