 "Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України. ВIДЕО

Про це заявив під час онлайн-пресбрифінгу заступник глави Національного банку України (НБУ) Олег Чурій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується платіжного балансу, тобто експорту-імпорту, то вплив буде від нейтрального до, можливо, навіть позитивного. І це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії дуже сильно знизилися - ціна на нафту, наприклад, впала на 30%, а імпорт енергоносіїв у нашому платіжному балансі становить приблизно 30%, тобто Україна платитиме набагато менше за імпорт енергоносіїв", - сказав Чурій.
При цьому він зазначив, що ціни на продовольство, яке становить переважну частину українського експорту, знизилися набагато менше, ніж на енергоносії
Він зазначив, що дефіцит платіжного балансу минулого року у 0,5% ВВП значно менший за дефіцит у передкризовому 2013 році, який сягав 10% ВВП.
За словами Чурія, вплив кризи на зростання ВВП, ймовірно, буде негативним. "Водночас позитивний ефект матимуть ті законодавчі акти, які сьогодні проголосувала Верховна Рада щодо подолання кризових явищ в економіці", - додав він.
наводим курсор на график...
январь 2020 - "валюта и депозиты 3667 млн.долл.
февраль 2020 - "валюта и депозиты 3667 млн.долл. - НОЛЬ"
когда порох пришел курс был 8...
может быть...
он помню обещал вернуть курс 10...
Вот и видео есть...
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
До того момента, когда Беня, поняв что за Иловайск придется таки ответить - начал скупать ВСЮ валюту в Украине.. нал и безнал..
На общую сумму более 5.5 млрд.долларов.
Что и обвалило курс с 12 - до 40 грн..
Далее - НБУ и гонтарева смогли вернуть курс к 20..23... и поддерживали его 3 года на уровне 23..27 (+/- 10%.. кстати, евро против бакса за это время менялось +/-15%)
допустим.. беня не ограбил Украину.. где был бы курс гривны?.. от 12 - к 8 - реально... 99%
НО Петя обещал на всю страну вернуть курс 10... - только выберите...
В этом проблема... - лгать народу это отвратительно....
а ты - знал и ничего ему не сказал? значит - соучастник грабежа.
Не устрой он грабеж - курс реально был бы 9..11 грн в 2015..2019 гг.
в 2014 году ЗВР были всего-то 4-5 млрд.грн...
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014/
ты гос долг покажи..долги правительства а не частного сектора.. не стесняйся.
кстати, на октябрь 2014 года в составе ЗВР - валюты всего 4.5 млрд.долл..
на ноябрь - 2.6 млрд.долл
на декабрь - 1 млрд.долларов.. - последствие аферы коломойши, когда НБУ пытался удержать курс гривны..
Так что брешит ты себе сам..)
это увеличит ввд.
отдавать ты будешь тоже в валюте. но к зеленскому и его правительству это отношения не имеет.
дааа, зебилизм - это реально идиотизм...
Следует различать валовой внешний долг и государственный внешний долг. Валовой внешний долг включает в себя как государственный внешний долг (правительства и Нацбанка), так и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.)
Валовой внешний долг (ВВД) представляет собой непогашенную сумму Нацбанка, и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний, в том числе нефтяных компаний - у своих материнских зарубежных компаний).[2]
тебе в цифрах рассказали и показали - сколько валюты, её количество и последствия аферы бени.. а ты как последний лох - пытаешься понять разницу в структуре долгов)
пойми - НЕ твоё это))
"В прошлом году мы взяли в кредит 9 млрд долл. США, а вернули 14 млрд долл. США",
https://112.ua/politika/v-2014-godu-ukraina-vzyala-v-kredit-9-mlrd-doll-a-vernula-14-mlrd-doll-yacenyuk-238977.html
обсудим
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
и прочесть сумму "валюта и депозиты в иностранной валюте"
при том что за 2014 год ВЕРНУЛИ 15,7 млрд.долларов.. в т.ч. за 3 последних месяца - 5+ млрд.долл
или азиров и тимошенко - из своего кармана их вернули?
считаем: 142 - 126 = 16 млрд.. т.е. на эту сумму УМЕНЬШИЛСЯ долг.. НЕТТО.. с учетом рефинансирования
у тебя в 2013 году был долг в 100 гривен (12 долларов по курсу)
в конце 2014 у тебя тот же долг в 100 гривен (8 долларов по курсу)
вопрос для тупых. какую часть долга ты вернул? 12-8 = 4 доллара?
давай тогда гривневые долги и долларовые отдельно приводи. тогда и посмотрим.
или в твоей башке есть мысль что долгов в гривне не существует?
ты курсор-то - ОСИЛИЛ навести на график?)) или еще раз мордой ткнуть в количество валюты в 2014 году?))
когда осилишь это нереально сложное для тебя действие - напиши.. продолжим тыкать зебилов мордой в факты)
сделал он это один или с беней - другой вопрос.
а зомбоящик - наделал огромную зеленую кучу плесени... И это - на всю жизнь.
просто поверь)
Украина берет кредит в валюте.. и возвращает - в валюте.
И напечать гривны для обмена по любому курсу - НБУ не имеет право.. Когда поймешь эти простейшие истины - пиши)
на деньги поспорим? я найду 2 статьи: 1-ая где сказано что нбу напечатал новых денег. 2-ую где нбу купил валюту?
https://ukranews.com/news/687348-nbu-kupil-na-mezhbanke-81-mln-24-28-fevralya
впрочем, что вам, зебилам, объяснять простейшие вещи)
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/emissija-grivny-predpolozhenija-i-realii-356114/
Важно отметить, что выпуск денег в оборот - это еще не эмиссия. Потому что при выпуске количество средств в обороте может не увеличиваться. Эмиссия же приводит к общему увеличению денежной массы. Если рост количества денег соответствует росту ВВП страны - это нормальный процесс. Если же "печатный станок" работает активнее, чем растет экономика, это, как правило, приводит к девальвации денег и в будущем - к финансовому кризису.
на ноябрь - 2.6 млрд.долл
на декабрь - 1 млрд.долларов.. - последствие аферы коломойши, когда НБУ пытался удержать курс гривны..
Так что брешит ты себе сам..)
https://youtu.be/h8Ma42EfwGw
Доречі, падіння курса рос. рубля за час правління Порошенка було практично таким же як в Україні гривні.
Ви самі обрали своє нікчемне майбутнє 21.04.19.
Ви самі обрали ганьбу та занепад,а не ЄС.
напрашивается вывод: там, где вмешиваются власти и врачи, смертность в 5 раз выше...
почему 1% вне карантина и 5% в зоне карантина, там ведь все направлено на борьбу с вирусом...
2 ч. ·
⚡️SHARP`s REVIEW - 17.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1. Рада проголосовала за закон о противодействии коронавирусу.
NB🔸 О, святой респиратор - теперь наш народ точно успокоится и попросит побыстрее принять закон о продаже земли!
А если серьёзно, с таким руководством и такими "советами" (ездить в тролейбусах исключительно по 20 человек, например) спасение наших жизней в наших собственных руках. Самоорганизация. Как в 14-м. Точка.
2. Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19.
NB🔸 Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...
включаю плёнку задним ходом
и всё стараюсь рассмотреть
момент где мерзкая скотина
опять становится тобой
3. Венедиктова - генпрокурор.
NB🔸 На Терешкову похожа - ватница и "чего изволите". Дама , которая требовала отмены амнистии для майдановцев и устроила в зимние праздники "конкурс", чтобы протянуть в ДБР адвоката Януковича. Хуже нее только Портнов, но не факт что хуже...
И всё это для того, чтобы посадить Пороха.
Один дружок презЕдента вывозит из страны маски, другой требует дефолта и продаёт билеты по заоблачным ценам, но барыга - Порошенко.
Боятся его, но знают, что посадить кишка тонка.
Поэтому будут выталкивать из страны наскоро шитыми делами.
Хрен у них получится. И дела в отношении их самих будут не шитыми, а самыми настоящими - броня!
Не расходитесь - нам ещё свидетельские показания по ст. 111 давать.
NB🔸 Саудовский принц просил не беспокоить, а всех прокремлёвских советников отправил в тюрьму.
Эта нефтяная война надолго. В связи с этим, ЦБ России дал прогноз:
Оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет. ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам собирал в прошлом году (1,3%). Инфляция разгонится более чем вдвое; инвестиции рухнут на 5,5-6,5%; населению придется сократить потребление, а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд дол). Плюс санкции.
Может, Бог видит, какие у нас айдиоты при власти и, для того, чтобы окончательно не дать России поглотить Украину, делает там маленький кипиш? Ну, в качестве утешительного приза. Было бы кому этим призом воспользоваться - that's the question.
5. Одной строкой:
✔️ Зеленский пообещал по тысяче малоимущим пенсионерам.
NB🔸 Классика популизма... Где индексация пенсий, Сень? Но как говорила мама Римма: "Он же старается!"
✔️Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон.
NB🔸 Сандерс почти всё. Просто вменяемые демократы реально испугались социалиста-популиста и решили объединиться вокруг Байдена. Хотя, чем дольше я в США, тем больше убеждаюсь, что шансы Трампа на победу очень высоки.
✔️Украина испытала турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
NB🔸 По данным турецкой военной разведки, 221 погибший российский военнослужащий грузом 200 отправлен из Syria в Russia самолетом Ту-154 в сопровождении нескольких истребителей Су-35 маршрутом через Иран. Основная заслуга в этом - беспилотники. Хорошие сапоги, надо брать.
✔️Украина и США договорились о поставках в сжиженного газа через терминалы в Польше.
NB🔸 Стороны согласовали поставки 6-8 млрд кубов LNG ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Бизнес, ничего личного.
✔️Зеленский посоветовал людям, пока сидят дома на карантине, решать демографический кризис - заниматься любовью.
NB🔸 Владимирсаныч, чует моё сердце, скоро эти люди выйдут на улицу и с удовольствие займутся любовью. С тобой. Беги, Лола, беги...
* * *
В весёлое время живём. Накупаем туалетную бумагу потому, что эта власть всё делает через опу. Армяне в клубах перестали представляться итальянцами. Экономисты, для того, чтобы понять, что происходит, изучают свойства медного таза. А мы спасаем мир, сидя дома.
И всё равно будем жить - шануймося, бандеровцы-вирусологи!)
ничего....
что может быть лучше для економики страны когда закрываются границы и бизнеcы?
веселый такой бред....
_Это какое-то псих. растройство просто...