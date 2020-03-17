 Вишам Києва доручили відправити студентів з гуртожитків додому, - КМДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити додому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони перебувають у Києві. Є прохання відправити всіх по домівках і обмежити доступ до гуртожитків", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, з 18 березня пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва.
Слава ЗЕ!
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Для всех. "Укрзализныця" живет оборотом наличных дневных денег. С них она платит срочные платежи. Если их не будет, в ход пойдет основной счет на котором 2-3 млрд. которые очень скоро кончатся.
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