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 Київські новини, Суспільство
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Все про:карантин (311) КМДА (798) Київ (7443) гуртожиток (52) студенти (168) Поворозник (45)

 Вишам Києва доручили відправити студентів з гуртожитків додому, - КМДА. ВIДЕО

Київська міська державна адміністрація доручила всім вишам обмежити доступ студентів до гуртожитків, а також відправити всіх по домівках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити додому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони перебувають у Києві. Є прохання відправити всіх по домівках і обмежити доступ до гуртожитків", - підкреслив він.

Читайте також: Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, з 18 березня пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182153
 
   
 Топ коментарі
 
Наркоманы не в общагах, а в Офисе Президента.
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Ага и закрыли метро, и отменили поезда...

Слава ЗЕ!
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Ты парахобот наверное! Галактический президент развратом и сказал студентам заниматься!
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Пусть на такси разъезжаются по Украине ?
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Ага и закрыли метро, и отменили поезда...

Слава ЗЕ!
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Так навчальні заклади вже тиждень як на карантині- на волах вже можна було добратись додому, а не розпустою займатись всякою в общагах, наркомани)))
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Наркоманы не в общагах, а в Офисе Президента.
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Ты парахобот наверное! Галактический президент развратом и сказал студентам заниматься!
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Всьо нормально. Главное что хуже не будет. Да і прікольно.
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на чем ? на козе?Урод не зря с самокатом в Португалию смылся Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой, - КГГА - Цензор.НЕТ 5113
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Зеля хочет в Ростов чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не ходят поезда!
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По шпалам, пля, по шпалам, пля, по шпалам! Вот заскочил я в магазин, Ко мне подходит гражданин. Лягавый, пля, лягавый, пля, лягавый! ....
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ты вспомнил колыбельную, которую тебе пели ?
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tZE inform

@tZEinform


"Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой" Предварительно отменив ж\д и автобусное сообщение За то у нас ДВЕ комиссии по борьбе с коронавирусом

Для всех. "Укрзализныця" живет оборотом наличных дневных денег. С них она платит срочные платежи. Если их не будет, в ход пойдет основной счет на котором 2-3 млрд. которые очень скоро кончатся.

"На залізничних вокзалах почали видавати розписки за повернуті квитки" Это еще у них есть деньги на бумагу ...
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Здрасте, а если я прописан в общаге?
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так все студенты прописаны в общаге, кроме заочников каких-то.
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Отправят как Хому Брута из Фильма Вий. Долго потом искать будут.
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Ну да... У каждого студента из общаги есть машина. Сели и разъехались.
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