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 Україна судитиметься з авіаперевізниками, які відмовляються повертати пасажирів, - Криклій. ВIДЕО

Держава поверне на батьківщину застряглих за кордоном українців і подасть до суду на авіаперевізників, які продали їм квитки і не виконали свої зобов'язання.

Про це під час брифінгу у Києві заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Стосовно перевізників, які намагаються на цій ситуації скористатися і закривати рейси, хочу нагадати: за Чиказькою конвенцією, шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, то маєте повертати пасажирів. Ми у будь-якому разі їх повернемо, але у разі якщо ми повертатимемо їх за свій рахунок, то звертатимемося із позовними заявами для того, щоб компенсувати ці кошти", - сказав Криклій.

Він закликав авіаперевізників не підвищувати вартість авіаквитків і зауважив, що уряд ухвалив постанову стосовно регулювання ціноутворення на авіаквитки, щоб не було спекуляцій.

"Ми будемо це контролювати і слідкувати за цим", - додав Криклій.

Читайте також: Залізничні, авіа та автобусні перевезення припиняються з 12:00 18 березня, зупиняється метро, ​​- Криклій. ІНФОГРАФІКА

Крім того, він додав, що Україна вимагає від авіаперевізника FlyDubai, який подав українцям квитки, щоб повернули в Київ громадян, які залишилися в Шрі-Ланці. Якщо цього не відбудеться, то Україна сама поверне своїх громадян і звернеться з позовом до авіакомпаній для компенсації.

Криклій також зауважив, що триває повернення українців додому.

"Сьогодні аеропорт "Бориспіль" прийняв та відправив понад 56 літаків, які здійснили рейси у різних напрямках. Найбільше наших громадян поверталося з Єгипту... Сьогодні та завтра буде проведено багато рейсів для евакуації громадян разом з нашими перевізниками", - сказав Криклій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182130
 
 
 Топ коментарі
 
Не понял, как возвращать?
Вы ж, тупорылые зебилы, сами закрыли небо с полуночи.
Авиакомпании и вернули деньги всем, кто купил их на более позднее время.
Моя тоже получила на карточку два дня назад.
Сказала, что переболтается еще пару недель в Германии, в консульство к этим идиотам обращаться не будет.
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Cудись, не судись... а людям от этого не легче... Кто то надолго застрял за границей, денег нет... Делай, что хочешь, хоть сдыхай... пока суды пройдут... то уже и некого будет возвращать... повымирают на чужбине.
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Cудись, не судись... а людям от этого не легче... Кто то надолго застрял за границей, денег нет... Делай, что хочешь, хоть сдыхай... пока суды пройдут... то уже и некого будет возвращать... повымирают на чужбине.
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9 грамів власникам авіакомпаній без суду і слідства....
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так на президентском )он все равно для моники не достаточно красивый
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Не понял, как возвращать?
Вы ж, тупорылые зебилы, сами закрыли небо с полуночи.
Авиакомпании и вернули деньги всем, кто купил их на более позднее время.
Моя тоже получила на карточку два дня назад.
Сказала, что переболтается еще пару недель в Германии, в консульство к этим идиотам обращаться не будет.
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це чудово, але Німеччина не Африка. Як їм з Єгипту вертатись за таких розкладів?
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Ну, дык надо было не рубить с плеча, а думать.
У моей билет был куплен месяц назад на 18 число.
Наши власти сделали официальное заявление.
Как должна поступить авиакомпания?
Запасных самолетов у них нет, все рейсы на ближайшие дни были расписаны....
Даже при желании, как сообщить пассажиру, что его рейс переносится?

Да и наши аэропорты не смогли бы за два дня принять столько рейсов.
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Вы придурки метро остановили...а авиаперевозчики чем хуже? Не хотят не летают...это их дело..и их деньги...
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А ви шо чекали від шмарклі?Воно в суд подає на добровольців та воїнів,які його захищають, а тут якісь там пересічни українці,бидло перетопчется,чи не так?ЗЕбіли,ви це зробили разом
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ТАК САМИ ПРИЗНАЛИ КОРОНОВИРУС ФОРСМАЖОРОМ !!!! ЧЕРТИ ПЗДЛИВЫЕ !!! ТРЕТИЙ МАЙДАН СПАСЕТ УКРАИНУ !!!
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В Гватемале застряла моя знакомая именно по причине отказа авиаперевозчика. Турфирма повлиять на них не смогла.
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