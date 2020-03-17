 Україна судитиметься з авіаперевізниками, які відмовляються повертати пасажирів, - Криклій. ВIДЕО

Про це під час брифінгу у Києві заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Стосовно перевізників, які намагаються на цій ситуації скористатися і закривати рейси, хочу нагадати: за Чиказькою конвенцією, шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, то маєте повертати пасажирів. Ми у будь-якому разі їх повернемо, але у разі якщо ми повертатимемо їх за свій рахунок, то звертатимемося із позовними заявами для того, щоб компенсувати ці кошти", - сказав Криклій.

Він закликав авіаперевізників не підвищувати вартість авіаквитків і зауважив, що уряд ухвалив постанову стосовно регулювання ціноутворення на авіаквитки, щоб не було спекуляцій.

"Ми будемо це контролювати і слідкувати за цим", - додав Криклій.

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Крім того, він додав, що Україна вимагає від авіаперевізника FlyDubai, який подав українцям квитки, щоб повернули в Київ громадян, які залишилися в Шрі-Ланці. Якщо цього не відбудеться, то Україна сама поверне своїх громадян і звернеться з позовом до авіакомпаній для компенсації.

Криклій також зауважив, що триває повернення українців додому.

"Сьогодні аеропорт "Бориспіль" прийняв та відправив понад 56 літаків, які здійснили рейси у різних напрямках. Найбільше наших громадян поверталося з Єгипту... Сьогодні та завтра буде проведено багато рейсів для евакуації громадян разом з нашими перевізниками", - сказав Криклій.