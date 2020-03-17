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 Понад 3,5 тисячі українців просять допомогти їм повернутися додому, - МЗС. ВIДЕО

До посольств України з проханням допомогти повернутися на батьківщину звернулися 3644 українці з різних країн.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні в нас зареєстровано 3644 наші співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе у наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цими людьми ведеться і вони незабаром прибудуть додому", - сказав Божок.

Він також запевнив, що МЗС, Мінінфраструктури і Державна прикордонна служба України вийшли на штатний режим цілодобової взаємодії для організації планового повернення наших співгромадян з-за кордону, тож "паніка з евакуацією скасовується". У цьому контексті дипломат нагадав, що за останню добу вдалося повернути в Україну з-за кордону кілька тисяч українців, і "ця робота продовжується".

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Божок також зазначив, що українці, які наразі перебувають на карантині в Єгипті, у плановому порядку повернуть в Україну після його завершення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182126
 
 
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Надо создать штаб, платформу, координационный центр и консультативный совет
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Зеленский выполнил своё первое обещание - вернуть домой всех заробитчан!
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МАУ Игорь Валерьивича им с удовольствием поможет.
Всего лишь за одну почку... или роговицу...

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Говорят порохоботы ещё один марш по Киеву запилят, с требованием индексировать зарплаты из за скачка доллара
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Запилят,а свидетели зекты Зе будут и дальше блеять как бараны -бубочка хороший.
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А ГДЕ ОНИ БЫЛИ ВСЁ ВРЕМЯ, МОЖЕТ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНЫМ РЕЙСОМ ВЫВОЗИТЬ?
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по 20 человек на расстоянии друг от друга - 1метр)
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Страшнее ZE нет вируса нигде, никогда и никогде!!!
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