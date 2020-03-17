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Все про:Метрополітен (431) Мінздоров'я (1252) Ляшко Віктор (63)

 "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро. ВIДЕО

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що необхідність закриття метрополітену в Україні пов'язана з дуже тісним контактом між пасажирами, що своєю чергою збільшує кількість контактів, які важко відстежити.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко підкреслив, що закриття метрополітенів є принциповою позицією.

Відео Прямий

"Ми всі знаємо, що таке метрополітен, і ми знаємо, яка кількість населення проїжджає в одному вагоні особливо в годину пік. Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби. Коли в такому контакті з'являється один хворий, то крапельки слизу або інших біологічних рідин 100% потрапляють на слизові оболонки іншої людини. Це призводить до значного зростання числа контактів, які дуже важко відстежити надалі, коли проводимо епідеміологічне розслідування", - пояснив він.

За його словами, всі ці заходи дозволять зменшити ризик поширення захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі ввели карантин: метро припинить роботу сьогодні о 15:00, - міськрада

Нагадаємо, сьогодні про припинення перевезень пасажирів повідомили Київський і Харківський метропролітен.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182082
 
 
 Топ коментарі
 
Тупой представитель зеленого стада...ответь ка...а денется этот пассажиропоток который в час пик перевозило метро??
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То ли дело маршрутки и тролямбусы ))))
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Під цей шумок,можна легко відрізати інтернет.
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Зеленский под своими видео отключает комментарии. Наверно из-за коронавируса.
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привкус кофе @Solitae 1 ч

Де знайти дублюючий транспорт з ст.м. Позняки до Золотих Воріт/Палацу спорту?
Його не існує. Є тільки 91 і 220 маршрути на Голосієво.
Прошу надати мапу дублюючого транспорту під час блокування метро з розкладом.
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То ли дело маршрутки и тролямбусы ))))
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Нехай показує. Ще надцять відсотків зебобіків почнуть виліковуватись.
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Нет. Для этого нужно наличие мозгов

"Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 8789
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Остановив метро, только увеличат столпотворение в маршрутках. Что намного хуже.
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Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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чесслово - карантин есть карантин - для тех компаний, которые не хотят подвоз организовывать на работу своими силами и не хотят соблюдать режим карантина - самое оно!
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А больницы должны сами подвозить врачей, а аптеки сами подвозить провизоров, а продмагазины - продавцов?
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В Кривом Роге не было метро, откуда ему знать шо цэ такэ!
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Слыш, дебил, это КАРАНТИН. Тебе, дебилу, ясно?
Сиди дома и не кашляй на других.
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Желаю тебе тело попасть к медику, который скажет "Слыш, ты дебил, у меня КАРАНТИН. Тебе дебилу это ясно? Сиди дома, подыхай, и не кашляй на других. А я умываю руки". Может, глядишь и поумнеешь.
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Дожились, что, прости Господи, боевой тридвараз выглядит намного более адекватным зеленого Бениного шута.
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.. а в маршрутках не тесный контакт, Ляшко, да?
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Тупой представитель зеленого стада...ответь ка...а денется этот пассажиропоток который в час пик перевозило метро??
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Когда плотность лжи, подлости и цинизма превышают определенный предел, Природа включает свои методы самоочищения.
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
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В чем правда? В том, чтобы любой ценой (саботаж, вредительство, провокации) вернуть власть?
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После закрытия метрополитена вы получите в наземном транспорте тако-ой контакт...
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Ну. Так закон сохранения никто не отменял. Если где-то убыло, значит, где-то прибудет. А прибудет в маршрутках и троллейбусах. Или реально кто-то считает что будут по 10 человек пеервозить?
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єслі поднять цену в маршрутках в кієвє до 50 грн (в другіх городах до 30-ті) і отмєніть льготніков,то да,можно сдєлать по 10 чел в маршруткє.. )
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Закрытие метро - это лучший способ распостранения вируса.
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Дегенераты зеленые, все же понимают, что это коллапс. Или надо закрывать весь общественный транспорт, или наоборот запускать доп. рейсы. Куда денутся люди из метро? В маршрутки, автобусы и троллейбусы с трамваями. По 10 - 20 человек туда запускать говорите? Это и есть коллапс. На остановках будет огромное количество людей. И кто будет контролировать лимит по людям в транспорте? Это же бред..
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То ли дело маршрутки , троллейбусы и трамваи !!
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Год прошел обещаниям доступной растаможки. Падлы
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Вы поймите, метро - это наступ на порохомайдан. С метро уже 5 миллионов человек вышли бы в центр Киева скидывать зелену шмарклю, а без него никак не смогут - поэтому вышло 20 человек.
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а чьо 5 млн (ну хотя би 500 000) нє смєлі зєлю месяц..два назад ? "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 1614
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А те, що можна робити дезінфекцію на розвороті вагонів, йому, певно, не доходить. Прибрати сидіння (щоб ніхто, раптом не всівся на мокре й не почав судитись за зіпсоване з власної дурості майно), а після дезінфекції ще й заливати підлогу дез.засобом. На додачу встановити закриті УФ опромінювачі з вентилятором, щоб протягав повітря повз випромінювач. Але задля цього треба мати хоч якісь мізки...
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зато какой тесный контакт будет теперь в маршрутках!
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Напомнило анекдот.

Ямы на дорогах стали причиной случайного секса в маршрутке.
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Сейчас на остановке 12 троллейбус возле ошен плаза остановился посчситал почти все сидячие заняты чел 50 может,в салонк пассажиров какие нахрен по 20? Так смысл метро закрывать которое и так полупустое? и как раз тому кому надо дома,пенсионерам,они ездят если б было больше зашли бы ещё людей
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Тсссс. ... а то і то закриють. будуть всі на осликах їздити. по одному. один ослик на людину.
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в метро можно запускать людей дозировано, а в маршрутки и трамвай нет, будет коллапс. Половина работников коммунальных служб это пригород, а вы остановите электрички? Ой, шо будет в Киеве...
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а якщо серйозно,то якось у світі виходять з ситуації,не закриваючи метро...
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Ага, только у них смертность намного выше теперь
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Надо было ввести платный проезд пенсам в метро - и вмиг опустело бы до нужных кондиций.
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Главзебил думает, что если огромная толпа будет долго стоять на остановке маршрутки, то вирус в ней не распространится?
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Диву в Нью Йорку, вде близько 500 захворюваних в місті, закрили школи, ресторани, театри і тд. Публічний транспорт ніхто не закриває- все їздить по розкладу, навіть якшо людей мало
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властям главнойє - показать дУрную дєятєльность. І нєважно шо в ущєрб
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у ніх оправданіє будєт - ми рєагіровалі. Ну, ошиблісь - так нє ашипайєца тот, хто нічєго нє дєлайєт. І ващє ви нас рвьотє на кантєкст, і во всьом пєца вінават
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завтра в Києві реально буде зранку з 8 пі..єц.... "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 584
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трініруют плєбс - натасківают на покорность і уніженійє
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в кінці будуть своїх дітей їсти, але не виступлять проти власті
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1. Київське метро 1,5 мільйони пасажирів щодня.

2.Маршрутки в Києві ніхто не любить, але щодня вони перевозять 1,1 млн щодня..

3. 1 пункт "випадає",але В маршрутках забезпечити не більше 10 людей( припустимо раніше було 30-ть)... тобто 1,1 скоротити до 0,4 ....

НЕ ВЛОВИВ ЛОГІКИ... "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 7919
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ВИХІД Є !!


Збільшити від завтра в Києві кількість маршруток у 8 разів.

НА рішення постанови уряду ! "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро - Цензор.НЕТ 269
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МВФвідмовив в кредиті нашій владі і грошей зараз катастрофічно нема. Спробують пропихнути земельну реформу під шумок, обмежуючи транспортне сполучення. Знизить рівень протестів. Якшо це дійсно правда, то це буде дуже підло і не відомо як ця влада закінчить. Люди, каймося і молімся Богу, аби зберіг нашу багатостраждальну землю українську.
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законы по земле принимать не будут уже до апреля... как минимум... а после - если останется кому протестовать - то уже и будем протестовать..... лежачий страйк - тоже страйк....
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этот идиот в принципе не знает о существовании у нас транспорта стран 3-го мира именуемого маршрутками. О том, какой там тесный контакт - понятия не имеет. И это в отличии от метро при полном отсутсвии вентиляции и уборок
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Все эти полу меры до задницы. Или делать карантин как в Китае с пустыми улицами или забить на все это.
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Харьков. На улицах люди слоняются от безделия улицами , небольшими группками ... кто пифо кто в гэнделе уже... в этих гэнделях ( они же вулики) жисть кипит и теплиться, стерилизация идет полным ходом!
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італійці теж так на початку вирішили..
Карнавал у Венеції почали..

правда терміново прийшлось припиняти...((
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