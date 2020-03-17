 "Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Ляшко підкреслив, що закриття метрополітенів є принциповою позицією.
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"Ми всі знаємо, що таке метрополітен, і ми знаємо, яка кількість населення проїжджає в одному вагоні особливо в годину пік. Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби. Коли в такому контакті з'являється один хворий, то крапельки слизу або інших біологічних рідин 100% потрапляють на слизові оболонки іншої людини. Це призводить до значного зростання числа контактів, які дуже важко відстежити надалі, коли проводимо епідеміологічне розслідування", - пояснив він.
За його словами, всі ці заходи дозволять зменшити ризик поширення захворювання.
Нагадаємо, сьогодні про припинення перевезень пасажирів повідомили Київський і Харківський метропролітен.
привкус кофе @Solitae 1 ч
Де знайти дублюючий транспорт з ст.м. Позняки до Золотих Воріт/Палацу спорту?
Його не існує. Є тільки 91 і 220 маршрути на Голосієво.
Прошу надати мапу дублюючого транспорту під час блокування метро з розкладом.
мапа тут
Сиди дома и не кашляй на других.
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
Ямы на дорогах стали причиной случайного секса в маршрутке.
2.Маршрутки в Києві ніхто не любить, але щодня вони перевозять 1,1 млн щодня..
3. 1 пункт "випадає",але В маршрутках забезпечити не більше 10 людей( припустимо раніше було 30-ть)... тобто 1,1 скоротити до 0,4 ....
НЕ ВЛОВИВ ЛОГІКИ...
Збільшити від завтра в Києві кількість маршруток у 8 разів.
НА рішення постанови уряду !
Карнавал у Венеції почали..
правда терміново прийшлось припиняти...((