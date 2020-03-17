 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування українських громадян представниками "МДБ Л/ДНР". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що мешканка тимчасово окупованої Макіївки була незаконно затримана представниками так званої "МДБ ДНР" за нібито нелегальні валютні операції. Через психологічний тиск, залякування та погрози кримінального переслідування зловмисники змусили жінку погодитись на конфіденційне співробітництво для збору розвідувальної інформації про підрозділи Збройних Сил України, які дислоковані на підконтрольній українській владі території Донеччини.

У ході перевірки було встановлено, що українська громадянка не виконувала злочинних завдань на користь терористичної організації.

За матеріалами слідчих СБУ рішенням суду жінку звільнено від кримінальної відповідальності.

Також у Луганській області контррозвідка Служби безпеки України викрила іншу спробу вербування нашого співвітчизника так званою "МДБ ЛНР".

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"Контрольовані російськими спецслужбами бойовики під вигаданим приводом незаконно затримали підприємця з тимчасово окупованого Луганська. Звинувативши чоловіка у нібито зберіганні зброї для вчинення диверсій, зловмисники вимагали від нього періодично відвідувати підконтрольну українській владі територію Луганщини. Там він мав збирати інформації про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів та передавати отримані відомості представникам так званого "МДБ ЛНР". Щоб схилити луганчанина до протиправної діяльності, до нього застосовувались тортури.

Звільнитися з катівень бойовиків чоловіку вдалося лише після підписання згоди на конфіденційне співробітництво з так званою "МДБ ЛНР".

Прибувши на підконтрольну українській владі територію Луганської області громадянин одразу звернувся до СБУ і розповів про всі обставини свого затримання та вербування представниками терористичної організації", - зазначено в повідомленні.

Служба безпеки України нагадує, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.