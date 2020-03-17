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Все про:контррозвідка (209) Правоохоронні органи (926) катування (199) СБУ (5404) вербування (113)

 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування українських громадян представниками "МДБ Л/ДНР". ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила чергові факти спроб представників контрольованих спецслужбами РФ терористичних угруповань завербувати жителів Донецької і Луганської областей для виконання розвідувально-підривних завдань на шкоду державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що мешканка тимчасово окупованої Макіївки була незаконно затримана представниками так званої "МДБ ДНР" за нібито нелегальні валютні операції. Через психологічний тиск, залякування та погрози кримінального переслідування зловмисники змусили жінку погодитись на конфіденційне співробітництво для збору розвідувальної інформації про підрозділи Збройних Сил України, які дислоковані на підконтрольній українській владі території Донеччини.

У ході перевірки було встановлено, що українська громадянка не виконувала злочинних завдань на користь терористичної організації.

За матеріалами слідчих СБУ рішенням суду жінку звільнено від кримінальної відповідальності.

Також у Луганській області контррозвідка Служби безпеки України викрила іншу спробу вербування нашого співвітчизника так званою "МДБ ЛНР".

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"Контрольовані російськими спецслужбами бойовики під вигаданим приводом незаконно затримали підприємця з тимчасово окупованого Луганська. Звинувативши чоловіка у нібито зберіганні зброї для вчинення диверсій, зловмисники вимагали від нього періодично відвідувати підконтрольну українській владі територію Луганщини. Там він мав збирати інформації про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів та передавати отримані відомості представникам так званого "МДБ ЛНР". Щоб схилити луганчанина до протиправної діяльності, до нього застосовувались тортури.

Звільнитися з катівень бойовиків чоловіку вдалося лише після підписання згоди на конфіденційне співробітництво з так званою "МДБ ЛНР".

Прибувши на підконтрольну українській владі територію Луганської області громадянин одразу звернувся до СБУ і розповів про всі обставини свого затримання та вербування представниками терористичної організації", - зазначено в повідомленні.

Служба безпеки України нагадує, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182079
 
 
 Топ коментарі
 
На хрена где то далеко ходить, их у верховной зраде как собак не резанных!
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Кацап слабоумный, откуда ты тут взялся? Иди себе нах, бедолага, со своим сатанистом Хуйлом. Там тебе в паРаше все будет.
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А чего СБУ не разоблачила кума Путина и ОПЗЖ, которые вербованые перевербованые и недавно даже посетили Москву? Они не видят этих деятелей? Или не хотят видеть?
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А чего СБУ не разоблачила кума Путина и ОПЗЖ, которые вербованые перевербованые и недавно даже посетили Москву? Они не видят этих деятелей? Или не хотят видеть?
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путин захватет днепропетровск все менты сбу флаг поминяют уних всех йесть российский флаг как только запахнет жареным сразу днепре полицыя поставит российский флаг они только ждут всем надоела такая украина воровская страна правитеотства нет нихрена нет ворье жулики анархия
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Кацап слабоумный, откуда ты тут взялся? Иди себе нах, бедолага, со своим сатанистом ******. Там тебе в паРаше все будет.
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Реально смысла уже не вижу в этих разоблачениях, когда наверху уже официально оформляется курс на Рашку и олигархию.
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Курс на олигархию? У нас уже скоро как 30 лет криминально - олигархическая власть. А курс на паРашу будет недолгим. Народ не позволит, много пострадавших семей от кацапской агрессии и даже не пострадавшие против этого сближения.
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Рыго-Олигархический беспредел сейчас почувствовал волю и набирает обороты. Ещё год назад были силы которые его сдерживали.
У реальных патриотов не остаётся выбора, иначе массовые репрессии.
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Да , при Зеленском РЫГО- ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ беспредел и его нужно убирать. Так долго не может продолжаться. То что не доделали на Майдане нужно доделывать. Украина в опасности и изнутри и снаружи. Враги ее окружили.
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Они главного агента ***** Ермака в упор не видят. О чем Вы?
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На хрена где то далеко ходить, их у верховной зраде как собак не резанных!
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А чим для СБУ Єрмак не агент кремля?
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Забудьте про цю кантору - це 50 тисяч підрил-сепаратистів. Не даремно в КРиму ВСІ з кантори перейшли в ФСБ. Так і ці тут. Блін, що за гандон туди набирає, суки продажні всі там
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