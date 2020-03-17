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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1246) лікарі (307) COVID-19 (1021) Ємець Ілля (9)

 "Настав час керуватися принципом - "захист лікаря - це порятунок людей", - Ємець. ВIДЕО

Глава Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав українців підтримати лікарів, щоб врятувати всю країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

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"Останніми днями українці увійшли у нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу… На передовій цієї боротьби знаходяться наші українські лікарі. Вони перебувають в епіцентрі хвороби, і кожного дня ризикують власним життям рятуючи пацієнтів. Це люди, на яких не розповсюджується карантин - бо саме вони повинні приїжджати, тестувати, лікувати. Це люди, які просто виконуючи свою роботу роблять геройський вчинок", - наголосив Ілля Ємець.

Міністр охорони здоров’я підкреслив, що від "одного лікаря можуть залежати життя сотень, а то й тисяч українців".

"Настав час керуватися принципом - "захист лікаря - це спасіння людей". Ми працюємо над тим, щоб робота медиків з інфікованими і хворими була забезпечена всім належним. І з мого погляду - об’єднання всіх медиків стає вкрай важливим для перемоги над епідемією", - заявив Ілля Ємець.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд забезпечить фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182068
 
 
 Топ коментарі
 
Об этом нужно было думать еще месяц назад, когда разворовывали противоэпидемический запас страны, гниды зеленые.
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Передайте емцу и компании:
"Настало время руководствоваться принципом - "защита врача - это спасение людей", - Емец - Цензор.НЕТ 8821
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хоч гівном рота заліпляй зедрисні, бо вже несила слухати пафосну муйню
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Об этом нужно было думать еще месяц назад, когда разворовывали противоэпидемический запас страны, гниды зеленые.
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Когда тупо врали и не закупали тесты и нагло врали народу, что все хорошо и вы готовы к любому развитию событий. Когда закрывали тубдинспансеры по всей стране и выгоняли на улицу квалифицированных пульмонологов накануне пандемии атипичной пневмонии. За это стрелять вас мало.
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У Емца старческий коронавирус мозга. Защита врачей отменяет инфекцию? И что значит защита? Врачи могут спокойно делать все что хотят? Могут безнаказанно допускать халатность, нежелание оказывать помощь, нежелание делать тест на инфекцию( это уже было дважды за последние 2 суток и это те кто написал и пожаловался) нежелание лечить как полагается по стандартам?За что беречь врачей и от чего защищать? Он больного народа? Емец, иди - ка ты лучше на пенсию или куда подальше, что ни скажет и все как в воду ...
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Чего чего они там рискуют? Бабло недополучат? Герои доллара и грывни.
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Медики это не только врачи но и младший медперсонал.рисковать будут медсестрички с зарплатой в 3500грн.,а без поднятия зарплаты при том кардинально никто с коронавирусными гробить свое здоровье и тащить заразу домой к родителям и детям не будут. рассчитаются все нах. город 120 тыс. терапия и инфекционка, которые должны будут принимать всех заболевших в сменах всего по 2 мс. сейчас вакантных мест полно и на них не могут найти людей при том, что с медреформой идут сумашедшие сокращения и увольняемым предлагают перевод в эти отделения. ни одна еще не согласилась.
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хоч гівном рота заліпляй зедрисні, бо вже несила слухати пафосну муйню
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Держись Министр, кто то селфился в обсервации, а тебе разгребать завалы первобытной медицины.
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нарід обов'язково вас потримає: і за шию, і за бєйци
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Кого вы там защищаете? У семейных врачей даже элементарно нет масок нормальных, я молчу о защитных костюмах. Тестов тоже нет. Если наступит реально эпидемия, то врачей хватит на три дня. Долбодятлы зеленые.
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как насчет медреформы, с апреля сокращения, снятие надбавок и мнооого другого? сначала под лавку загнали врачей, а теперь нужны, про врачебный долг вспомнили


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В больницах врачам вместо масок с биологическим фильтром раздают маски из марлевой тряпочки. Противоэпидемический запас страны тупо разграблен зелеными гнидами.
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Марлевая тряпочка до одного места. Она вообще не спасает от короновируса. Распираторы типа ffp3 защищает на более чем 90%. Хрен с ним, не надо выдавать, пусть хотябы раскажет где купить такой распиратор в стране. Нигде не купишь, все выгребли со складов и перепродали за границу уже давно. Мрази.
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дядя, начинай работать, хватит проповедовать.
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"...но наш хирург твёрдо держал в руке свой скальп!"
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какая защита?адвокатская?да пора уже и заиметь личного адвоката.
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Да,да!Запустим завтра,досрочно, второй этап медреформы и посокращаем их всех,защитим от коронавируса!
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Я предполагал что страной правят долбо..бы... но чтобы до такой степени....
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после каждого такого выступленя куча народу в панике бежит в больничку или поликлинику...
кто заразить других(в том числе врачей),кто сам успеть заразиться.
реже трёкайте,чаще работайте.
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Врачи-говно. Только по знакомству. Если не по блату, а так, они просто пылесосы денег.
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Глупость от Емца! Все врачи во все времена не нуждались в защите! Почему? Потому что болели все- и монархи и судьи и гегералы и попы со священниками! Они всегда нуждались во врачах и лекарях! Врачи всегда жили нормально, я бы сказал- хорошо! Только при большевиках из врачей сделали рабов, как впрочем и из всего народа. Чтобы услуги врачей стали доступными для всех была придумана страховая медицина- либо через государственный фонд в виде налогов, либо через инвестиционные фонды в виде добровольных взносов, не суть важна! И только 28 лет сплошного совкового популизма о том что Медицина бесплатна- вот это и есть самое главное преступление популимтов политиков всех мастей- демократов, леберастов, коммунистов, национал- социалистов, центристов и т.д., потому что если сказать этой быдло массе- что ты должен платить за качестыееную медицину из своих карманов в виде либо отдельного налога, либо отдельными взносами в специальные фонды- то ты бы никогда не выиграл выборы- ибо большинство привыкло все получать на халяву- то есть даром! Даром - свабоду, даром- державу, даром - жилье, даром - образование, даром медицину. А все , что не стоит твоего труда и усилий никогда не ценилось! Вот и весь секрет полишинеля - Дармовщики!
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Кароче склифософский, врачи-говно? (сейчас)
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Якраз масово ідуть повідомлення про незабезпечення державою приватних лікарень засобами особистого захисту, і нефінансування будь-яких заходів по перепрофілюванню цих приватних лікарень в інфеційні. Кому потрібна ваша пуста імпотентна балаканина, пане міністр...?
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НЕУБЕДИТЕЛЬНО и похоронно все прозвучало.
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