 "Настав час керуватися принципом - "захист лікаря - це порятунок людей", - Ємець. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі у зв'язку з коронавірусом працюють майже у фронтових умовах, - Шмигаль

"Останніми днями українці увійшли у нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу… На передовій цієї боротьби знаходяться наші українські лікарі. Вони перебувають в епіцентрі хвороби, і кожного дня ризикують власним життям рятуючи пацієнтів. Це люди, на яких не розповсюджується карантин - бо саме вони повинні приїжджати, тестувати, лікувати. Це люди, які просто виконуючи свою роботу роблять геройський вчинок", - наголосив Ілля Ємець.

Міністр охорони здоров’я підкреслив, що від "одного лікаря можуть залежати життя сотень, а то й тисяч українців".

"Настав час керуватися принципом - "захист лікаря - це спасіння людей". Ми працюємо над тим, щоб робота медиків з інфікованими і хворими була забезпечена всім належним. І з мого погляду - об’єднання всіх медиків стає вкрай важливим для перемоги над епідемією", - заявив Ілля Ємець.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд забезпечить фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом.