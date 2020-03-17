 Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
На донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Також із забороненого міномета 82 калібру російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку.
За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок обстрілу противника немає
«В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием. Для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. «Республик», - говорится в сообщении.
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/1603-iz-za-koronavirusa-*******-rf-begut-iz-ordlo-razvedka
но вот в "ту" сторону (перекрестясь) пожелал бы... чтоб пандемия их точно не миновала!