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 Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також із забороненого міномета 82 калібру російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок обстрілу противника немає

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 16 березня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182060
 
 
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конхвікта нету... просто стреляют... піф-паф
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эти сказки пусть ермак своему внучку на ночь прочитает )
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Стрелять скоро некому будет:Из-за распространения коронавируса увеличилось количество российских наемников, которые покидают «места несения службы» во временно оккупированных районах Донетчины и ЛуганщиныОб этом в сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует enovosty.com/news.Так, по информации разведки, командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава «передовых подразделений».
«В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием. Для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. «Республик», - говорится в сообщении.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/1603-iz-za-koronavirusa-*******-rf-begut-iz-ordlo-razvedka
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никому никогда ничего плохого стараюсь не желать...
но вот в "ту" сторону (перекрестясь) пожелал бы... чтоб пандемия их точно не миновала!
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